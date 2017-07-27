Хромированный вариант объектива Lomography Daguerreotype Achromat 2.9/64 стоит 499 евро

В прошлом году компания Lomography успешно провела сбор средств на выпуск объектива Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens с помощью сайта Kickstarter. Изначально объектив антикварного вида был предложен в бронзовом и черном вариантах.

Видя высокий интерес к изделию, производитель решил добавить хромированный вариант. Стоит хромированный объектив 499 евро, не отличаясь в этом смысле от двух других вариантов.

Оптическая схема объектива с ручной фокусировкой включает два элемента в одной группе. Диафрагма Waterhouse выполнена в виде сменных пластин, позволяющих получить относительное отверстие от F/2,9 до F/16.

Рисунок в зоне нерезкости зависит от формы отверстия в пластине.

Фокусное расстояние равно 64 мм, минимальная дистанция фокусировки — 0,5 м.

Объектив выпускается в вариантах с креплениями Canon EF и Nikon F. На некоторые другие камеры его можно установить с помощью переходников.