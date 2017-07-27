Представлена системная плата Colorful iGame Z270I-WF типоразмера Mini-ITX

Оснащение включает четыре порта SATA 6 Гбит/с и слот M.2 32 Гбит/с, расположенный на обратной стороне платы. Для беспроводного подключения есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Кроме того, есть порт Gigabit Ethernet, шесть портов USB 3.0 и два порта USB 3.1, один из которых выведен на разъем USB-C. Завершает картину звуковой кодек Realtek ALC1150. Цену платы производитель не называет.

На плате есть два слота для модулей памяти DDR4 DIMM и один слот PCIe 3.0 x16.

Плата с процессорным гнездом LGA1151 построена на наборе системной логики Intel Z270 Express. Питание на плату подается по 24-контактному и 4-контактному разъемам. Подсистема питания построена по шестифазной схеме.

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