Спецификация USB 3.2 будет принята в сентябре

По сообщению USB 3.0 Promoter Group, в сентябре будет принята спецификация USB 3.2. Она позволит увеличить пропускную способность популярного интерфейса при сохранении совместимости с существующим оборудованием, поскольку скорости передачи на физическом уровне и схемы кодирования останутся прежними.
Увеличение скорости обмена будет обеспечено тем, что хосты и устройства, соответствующие спецификации USB 3.2, будут поддерживать многополосную работу (до двух полос по 5 или 10 Гбит/с). При этом для соединения можно будет использовать существующие кабели. Это означает, что, например, при подключении накопителя с интерфейсом USB 3.2 к хосту USB 3.2 с помощью кабеля USB-C с сертификатом SuperSpeed USB 10 Гбит/с можно будет получить скорость передачи данных более 2 ГБ/с.
Кроме того, на мероприятии USB Developer Days 2017 будут представлены новшества в USB Power Delivery, касающиеся быстрой зарядки. http://www.usb.org/ USB-IF