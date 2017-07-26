Аналитики IHS Markit предупреждают о грядущем перепроизводстве AMOLED

Аналитики компании IHS Markit подсчитали, сколько в ближайшие годы планируется построить фабрик, выпускающих гибкие панели AMOLED.

Согласно их подсчетам, в Китае, Японии и Южной Корее будут введены в строй мощности, эквивалентные 46 фабрикам производительностью по 30 000 подложек в месяц. Это приведет к увеличению объемов выпуска панелей по сравнению с нынешним уровнем в 13 раз.

В результате производство панелей AMOLED превысит спрос. Аналитики полагают, что уже в 2020 году, когда экраны AMOLED можно будет встретить в четырех из десяти новых смартфонов, предложение панелей превысит спрос на них на 45%.

Будучи дороже жидкокристаллических панелей, панели AMOLED преимущественно будут использоваться в смартфонах верхнего сегмента. По прогнозу аналитиков, панели на жестких подложках будут на 40% дороже, на гибких — на 100% дороже, чем жидкокристаллические панели такого же размера и разрешения. С другой стороны, быстрое наращивание объемов выпуска будет сопровождаться снижением стоимости, увеличением процента выхода годной продукции и повышением качества панелей.

По мнению аналитиков, увеличить сбыт панелей AMOLED позволит расширение области их применения на планшеты, ноутбуки и устройства новых форм-факторов, которые станут возможны благодаря складным дисплеям.