Apple построит три больших завода в США

Как стало известно, компания Apple планирует построить три больших завода, которые будут находиться на территории США.

Источником данной информации выступил американский президент Дональд Трамп (Donald Trump), который не уточнил, где именно будут находиться заводы и производством какой продукции они займутся.

«Я говорил с мистером Куком, он пообещал, что Apple построит три очень больших завода, — заявил Дональд Трамп в ходе свежего интервью. — Я ответил, знаешь, Тим, до тех пор, пока вы не начнете постройку заводов в США, я не смогу считать, что под моим контролем страна добилась экономического успеха. Он перезвонил и сказал, что дело движется».

В середине июня стало известно, что компания Foxconn, которая является производителем техники Apple, рассматривает штат Висконсин в качестве места строительства своего нового завода.

Представители Apple отказались комментировать заявление Трампа.