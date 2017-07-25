Вспомогательный дисплей смартфона Meizu Pro 7 имеет диагональ 1,9 дюйма, базовая версия получит SoC Helio P25

Уже завтра должен быть представлен Meizu Pro 7 — первый смартфон китайского производителя, оснащенный однокристальной системой Helio X30 и дополнительным дисплеем.
Следующее изображение, которое появилось в Сети, перечисляет основные характеристики устройства. Основной экран будет иметь диагональ 5,2 дюйма, а дополнительный — 1,9 дюйма.
Судя по всему, Helio X30 достанется только старшей версии смартфона, которая получит также 128 ГБ флэш-памяти. Базовая версия будет оснащена SoC Helio P25 и 64 ГБ флэш-памяти. В обоих случаях объем оперативной памяти составит 4 ГБ.
Оба модуля основной камеры будут иметь разрешение 12 Мп, фронтальная будет оснащена 16-мегапиксельным датчиком изображения. Также на картинке упоминается быстрая 24-ваттная зарядка и оболочка Flyme 6 на базе Android 7.0.
Цена смартфона и емкость аккумулятора пока остаются неизвестными.