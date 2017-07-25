Apple принимается за создание собственной технологии OLED

Компания Apple закупила у компании Sunic System оборудование для экспериментальной линии, рассчитанной на выпуск панелей OLED с использованием подложек 2,5G. Эта линия будет установлена в центре разработки, создаваемом Apple на Тайване.

Компания Apple принимается за создание собственной технологии OLED, чтобы уменьшить зависимость от компании Samsung, являющейся мировым лидером по производству панелей OLED для мобильных устройств.

Источник отмечает, что Apple закупила оборудование у южнокорейской компании Sunic System, а не у японской компании Canon Kokki — основного поставщика такого оборудования. Возможно, причина в том, что почти все оборудование Canon Kokki скупает Samsung. Весной стало известно, что LG Display смогла заказать лишь одну установку Canon Tokki, так что до 2019 года эксклюзивным поставщиком экранов OLED для iPhone 8 будет Samsung. В июне появилась информация, что LG Display купила еще две машины Canon Tokki для производства дисплеев OLED с использованием подложек 6G.

Для сравнения: компания Samsung только в этом году приобрела пять установок, и еще столько же собирается купить в будущем году. Всего в 2018 году Canon Tokki планирует выпустить десять машин.

Остается добавить, что компания Sunic Systems может похвастать альтернативной технологией осаждения материалов, позволяющей существенно повысить плотность пикселей.