Автомобили Hyundai и Kia будут использовать платформу ИИ Kakao I

Корейская компания Kakao наряду с такими гигантами, как Google, Amazon и IBM, последние годы занимается разработками в области искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматического перевода. Также компания экспериментирует с технологиями самоуправлямых автомобилей и умной робототехники.

Сегодня было объявлено о том, что крупнейшие в стране автопроизводители компании Hyundai Motor и Kia Motors помогут Kakao в разработке технологий искусственного интеллекта.

Уже в сентябре этого года первые корейские автомобили, включая Hyundai Genesis G70, начнут использовать платформу искусственного интеллекта, которая получила название Kakao I.

Данная облачная платформа сможет обрабатывать голосовые запросы водителей и, например, прокладывать маршрут и указывать местоположение интересующих их мест.

В будущем продукты и сервисы, которые будут иметь поддержку Kakao I, получат логотип Kakao I Inside.