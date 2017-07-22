Появились некоторые сведения о шестиядерном процессоре Intel Coffee Lake

Процессор в исполнении LGA 1151 характеризуется TDP 80 Вт. Он изготовлен по 14-нанометровой технологии и работает на частоте 3,5 ГГц. Максимальный множитель равен 43. Приведенные данные могут не соответствовать серийному изделию по двум причинам: утилита может неверно определять параметры или инженерный образец может отличаться от серийного процессора. В то же время, скриншот можно считать новым подтверждением того, что в восьмом поколении Intel Core будет шестиядерная модель.

В сети появился скриншот утилиты CPU-Z с данными шестиядерного процессора Intel Coffee Lake.

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