Появились некоторые сведения о шестиядерном процессоре Intel Coffee Lake

В сети появился скриншот утилиты CPU-Z с данными шестиядерного процессора Intel Coffee Lake.
Процессор в исполнении LGA 1151 характеризуется TDP 80 Вт. Он изготовлен по 14-нанометровой технологии и работает на частоте 3,5 ГГц. Максимальный множитель равен 43. Приведенные данные могут не соответствовать серийному изделию по двум причинам: утилита может неверно определять параметры или инженерный образец может отличаться от серийного процессора. В то же время, скриншот можно считать новым подтверждением того, что в восьмом поколении Intel Core будет шестиядерная модель.