Facebook работает над модульным смартфоном, который может стать развитием идей Project Ara

Как стало известно, американское патентное бюро выдало компании Facebook патент, в котором описывается конструкция модульного смартфона.
Напомним, компания Google в течение трех лет разрабатывала концепт модульного смартфона Project Ara, который в итоге был отменен. Тогда было объявлено, что это был научный эксперимент, который завершился неудачей. Аналитики отмечали, что смартфон получился нерентабельным и неизящным.
Стоит отметить, что большая часть команды, работавшей над Project Ara, перешла в Facebook. Теперь они работают в подразделении Building 8, которое экспериментирует с направлениями дополненной и виртуальной реальности, искусственным интеллектом и прочими современными технологиями.
Представители Facebook воздержались от комментариев.