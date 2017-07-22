Стоит отметить, что большая часть команды, работавшей над Project Ara, перешла в Facebook. Теперь они работают в подразделении Building 8, которое экспериментирует с направлениями дополненной и виртуальной реальности, искусственным интеллектом и прочими современными технологиями.

Напомним, компания Google в течение трех лет разрабатывала концепт модульного смартфона Project Ara, который в итоге был отменен . Тогда было объявлено, что это был научный эксперимент, который завершился неудачей. Аналитики отмечали, что смартфон получился нерентабельным и неизящным.

Как стало известно, американское патентное бюро выдало компании Facebook патент, в котором описывается конструкция модульного смартфона.

Facebook работает над модульным смартфоном, который может стать развитием идей Project Ara

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