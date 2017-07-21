В США выйдет самая слабая версия смартфона Moto Z2 Force

О том, что 25 июля пройдет пресс-конференция, посвященная анонсу смартфонов Moto Z2 и Moto Z2 Force, компания Lenovo сообщила некоторое время назад.

Теперь же известный инсайдер Эван Блесс (Evan Blass) предоставил свежую информацию о характеристиках смартфона Moto Z2 Force, который выйдет в разных странах с разными наборами памяти.

В Китае Moto Z2 Force получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, во всех остальных странах (кроме США) выйдет версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Американцем же достанется версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Во всех случаях будет предусмотрен слот для карт памяти microSD емкостью до 2 ТБ.

Смартфон получит SoC Snapdragon 835, сдвоенную камеру разрешением 12 Мп и фронтальную камеру разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора Moto Z2 Force составит всего 2730 мА•ч, тогда как оригинальная модель имеет аккумулятор емкостью 3500 мА•ч.

Moto Z2 Force получит экран Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 x 1440 пикселей, который будет защищен небъющимся стеклом по технологии ShatterShield. Корпус будет иметь защищенное от брызг исполнение.

Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat.