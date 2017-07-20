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NASA публикует на YouTube архивные пленки

Редкие кино– и видеоматериалы из архива агентства NASA, ранее доступные лишь узкому кругу специалистов, будут опубликованы на сайте YouTube. Точнее говоря, этот процесс уже начат. К настоящему моменту опубликовано около 300 записей, охватывающих несколько десятилетий исследований. Планируется публикация еще 200 роликов.

NASA публикует на YouTube архивные пленки

Среди опубликованных материалов — съемки, относящиеся к разработке космического челнока, летательных аппаратов X-1 и X-43A, предназначенных для освоения высоких скоростей и больших высот.

Источник: NASA
16:50 20.07.2017
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