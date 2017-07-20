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Глава HMD Global согласился оставить свой пост
Компания HMD Global вчера сообщила о том, что в результате переговоров между советом директоров и исполнительным директором Арто Нуммела (Arto Nummela) последний согласился покинуть свой пост.
Комментируя перемены в руководстве компании, глава совета директоров Сэм Чин (Sam Chin) заявил: «Арто Нуммела сыграл ключевую роль в работе HMD Global, он помог сформировать команду и выпустить наши первые продукты. От лица всех членов совета директоров я хочу поблагодарить Арто за его вклад и пожелать ему успехов в будущих начинаниях».
Его место занял нынешний президент HMD Global Флориан Сейш (Florian Seiche). Причины ухода Арто Нуммела не разглашаются.
Напомним, именно HMD Global теперь выпускает новые мобильные телефоны и смартфоны Nokia.
Источник: HMD Global
11:11 20.07.2017 Jin
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