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Глава HMD Global согласился оставить свой пост

Компания HMD Global вчера сообщила о том, что в результате переговоров между советом директоров и исполнительным директором Арто Нуммела (Arto Nummela) последний согласился покинуть свой пост.

Комментируя перемены в руководстве компании, глава совета директоров Сэм Чин (Sam Chin) заявил: «Арто Нуммела сыграл ключевую роль в работе HMD Global, он помог сформировать команду и выпустить наши первые продукты. От лица всех членов совета директоров я хочу поблагодарить Арто за его вклад и пожелать ему успехов в будущих начинаниях».

Глава HMD Global согласился оставить свой пост

Его место занял нынешний президент HMD Global Флориан Сейш (Florian Seiche). Причины ухода Арто Нуммела не разглашаются.

Напомним, именно HMD Global теперь выпускает новые мобильные телефоны и смартфоны Nokia.

Источник: HMD Global

11:11 20.07.2017
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