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Бюджетный смартфон Meizu M5C появится в России в июне этого года
Компания Meizu анонсировала новый смартфон Meizu M5C, который относится к бюджетному классу. Смартфон получил поликарбонатный корпус и пять цветовых вариантов.
Масса корпуса составляет 135 г при толщине 8,3 мм, пятидюймовый дисплей имеет разрешение 1280 х 720 пикселей. Meizu M5C оснащен однокристальной системой Mediatek, работающей на частоте 1,3 ГГц, с GPU Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD.
Основная камера получила восьмимегапиксельный датчик изображения, диафрагма объектива составляет F/2,0. Фронтальная камера имеет датчик изображения разрешением 5 Мп, а также ПО ArcSoft, которое позволяет улучшать качество фотографий.
Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч. Из коробки Meizu M5C работает под управлением Flyme OS 6.0, также разработчики реализовали систему искусственного интеллекта One Mind, которая позволяет более эффективно управлять доступной памятью для повышения производительности.
Цена пока не сообщается, однако известно, что устройство появится в ряде стран, включая Россию и Украину, уже в июне.
Источник: Gizchina
10:55 24.05.2017 Jin
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