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Samsung выпустила 200 млн компрессоров для холодильников

Сегодня издание The Investor сообщило, что компания Samsung Electronics суммарно выпустила более 200 млн компрессоров для холодильников, начав работать в этом направлении в 1976 году. Сегодня, как пишет The Investor, скорость выпуска новой холодильной продукции Samsung составляет один компрессор в три секунды.

Samsung Electronics постоянно вкладывает большие средства в разработку новых компрессоров, которые направлены на повышение эффективности и производительности работы при уменьшении их размеров.

Samsung выпустила 200 млн компрессоров для холодильников

По словам представителей компании, компрессор с цифровым инвертором может сэкономить до 35% энергии по сравнению с традиционными компрессорами. Примерно половина проданных холодильников Samsung оснащены современными компрессорами.

Источник: The Investor

10:43 22.05.2017
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