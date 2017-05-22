|
Samsung выпустила 200 млн компрессоров для холодильников
Сегодня издание The Investor сообщило, что компания Samsung Electronics суммарно выпустила более 200 млн компрессоров для холодильников, начав работать в этом направлении в 1976 году. Сегодня, как пишет The Investor, скорость выпуска новой холодильной продукции Samsung составляет один компрессор в три секунды.
Samsung Electronics постоянно вкладывает большие средства в разработку новых компрессоров, которые направлены на повышение эффективности и производительности работы при уменьшении их размеров.
По словам представителей компании, компрессор с цифровым инвертором может сэкономить до 35% энергии по сравнению с традиционными компрессорами. Примерно половина проданных холодильников Samsung оснащены современными компрессорами.
Источник: The Investor
10:43 22.05.2017 Jin
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|