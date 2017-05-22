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Nike представила новые ремешки для Apple Watch, выход которых приурочен к анонсу новой коллекции кроссовок Air VaporMax Flyknit

Компания Nike 1 июня выпустит новую коллекцию кроссовок Air VaporMax Flyknit, которая будет называться Day to Night. Компания решила, что неплохо бы приурочить к выпуску этой коллекции ещё и новую коллекцию ремешков для умных часов Apple Watch в целом и версии NikeLab в частности.

Цветовые варианты новых ремешков можно увидеть на фотографии. Они копируют цвета обуви в новой коллекции, хотя это вовсе не означает, что покупать их будут сугубо владельцы кроссовок Nike.

Стоимость новых ремешков будет стандартной: 50 долларов. Купить их можно будет 1 июня на сайте Nike или в фирменных магазинах компании. А в ассортименте Apple они появятся чуть позже.

Источник: Nike

20:43 22.05.2017
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