Процент выхода годных изделий в полупроводниковом производстве является одним из наиболее важных показателей, непосредственно влияющим на объемы выпуска продукции и стоимость.

Чем больше площадь кристалла, тем дороже обходится каждый дефект на пластине. В случае многоядерных процессоров и других изделий с несколькими однотипными блоками можно часть дефектных кристаллов переконфигурировать в процессоры с меньшим числом ядер. Однако поскольку такие изделия стоят меньше, чем процессоры в полной конфигурации, скомпенсировать меньший процент выхода годных за счет этого приема удается лишь частично.

По сообщению источника, процент выхода годных процессоров AMD Ryzen очень высок (вероятно, этому способствует сравнительно небольшая площадь кристалла). Более чем у 80% кристаллов рабочими являются все восемь ядер, то есть из них получаются процессоры в полной конфигурации, приносящие наибольшую прибыль.

Увеличение процента выхода годной продукции дает производителю два пути увеличения прибыли.

С одной стороны, можно получать больше прибыли, не меняя цены и сохраняя прежний объем продаж в количественном выражении.

С другой стороны, можно снизить среднюю цену продажи, за счет чего увеличатся объемы сбыта. Этот способ хорош, если производственные возможности позволяют нарастить выпуск продукции.

Один из источников предполагает, что AMD пойдет вторым путем. Свое предположение он основывает на том, как компания поступала в похожей ситуации раньше. Можно добавить, что второй путь подходит для стратегии увеличения доли рынка, а этом именно то, что необходимо AMD.

Источник: Bitsandchips.it, WCCFtech