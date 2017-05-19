Разрешение камеры Olympus Stylus Tough TG-5 уменьшено по сравнению с разрешением предшествующей модели

Как и ожидалось, компания Olympus представила компактную камеру Stylus Tough TG-5, изображения которой появились неделю назад.

Новинка, адресованная любителям активного отдыха, защищена от пыли, может снимать на глубинах до 15 м, выдерживает падения с высоты до 2,1 м и сохраняет работоспособность при температуре до -10°C. Внешне она напоминает модель Olympus Stylus Tough TG-4, выпущенную в 2015 году. Однако она получила новый датчик изображения и процессор, улучшенные возможности следящей фокусировки, поддержку видео 4K с кадровой частотой 30 к/с.

В камере используется датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой. Его оптический формат — 1/2,3 дюйма (6,17 x 4,55 мм) — остался таким же, как у TG-4, однако разрешение, вопреки тенденции, не увеличено, а уменьшено — с 16 до 12 Мп. По словам производителя, это сделано для повышения качества изображения. Обработкой данных занят процессор TruePic VIII — такой же, как в камере E-M1 Mark II.

Объектив, который охватывает диапазон ЭФР 25-100 мм при максимальной диафрагме F/2,0-F/4,9, унаследован у TG-4. Правда, он дополнен плоским элементом, который не запотевает при резкой смене температуры.

Диапазон светочувствительности равен ISO 100-12800, минимальная выдержка — 1/2000 с, максимальная — 4 с. Скорость серийной съемки достигает 20 к/с.

В оснащение камеры входит трехдюймовый дисплей, вспышка, стереофонический микрофон, громкоговоритель, интерфейсы Wi-Fi 802.11n, HDMI и USB 2.0, а также приемник GPS, электронный компас, датчики давления и температуры. Для сменных носителей есть слот SD с поддержкой UHS-I.

При габаритах 113 х 66 х 32 мм устройство весит 250 г. Без подзарядки аккумулятора LI-92B — такого же, как в TG-4 — можно сделать 340 снимков.

Продажи Tough TG-5 должны начаться в июне по цене около $450. Покупателям будет предложен классический черный и яркий красный варианты внешнего оформления.

Источник: Olympus