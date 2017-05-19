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Главная » Новости » 2017 » 05 » 19 19 мая 2017

Игровой мобильный ПК Lenovo Legion Y920 оснастили видеокартой GeForce GTX 1070 и механической клавиатурой

Вчера компания Lenovo представила множество новых ноутбуков, но раскрыла лишь малую часть их параметров. Среди новинок присутствует и игровая модель Legion Y920, о которой подробности поведали уже сторонние тематические ресурсы.

Ноутбук Lenovo Legion Y920 стоит 2600 евро

Итак, этот ноутбук появится в продаже до конца месяце по цене от 2600 евро. Он оснащается экраном Full HD диагональю 17,3 дюйма с поддержкой Nvidia G-Sync. Сердцем служит CPU Intel Core i7-7820HK, хотя для игроков, конечно, важнее установленная видеокарта. Тут с этим всё хорошо, так как используется GeForce GTX 1070.

Ноутбук Lenovo Legion Y920 стоит 2600 евро

В дополнение к этому имеется 16 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 512 ГБ и HDD объёмом 1 ТБ. Кроме того, ноутбук оснащён механической клавиатурой. Судя по некоторым другим моделям, в этом сегменте такое решение вскоре станет достаточно привычным.

Ноутбук Lenovo Legion Y920 стоит 2600 евро

Также можно отметить акустическую систему JBL с сабвуфером, сетевые адаптеры Killer, аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч и набор портов, включающий USB 3.0 (x4), Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort и кардридер. Весит устройство 4,6 кг при толщине 35,8 мм.

Источник: Lenovo TechSpot

14:06 19.05.2017
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