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Производитель признал наличие дефекта фокусировки в объективах Canon EF 24-105mm F4L IS II, но пока не готов его устранить

На сайтах технической поддержки Canon в разных регионах появилось сообщение, из которого следует, что части объективов Canon EF 24-105mm F4L IS II присущ заводской дефект, проявляющийся как неспособность выполнить автоматическую фокусировку.

Объектив Canon EF 24-105mm F4L IS II USM

Говоря точнее, в широкоугольном положении объектив не фокусируется, если выбрана периферийная точка фокусировки. Режим фокусировки значения не имеет.

По словам производителя, дефект может проявляться в объективах, серийные номера которых начинаются с 48, 49, 50 и 51.

Дефект может проявляться в объективах, серийные номера которых начинаются с 48, 49, 50 и 51

Пока в компании не готовы устранить неисправность, но как только решение будет найдено, производитель обещает назвать дату, когда начнется прием объективов для бесплатной диагностики и ремонта.

Источник: Canon
12:00 19.05.2017
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