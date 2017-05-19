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Производитель признал наличие дефекта фокусировки в объективах Canon EF 24-105mm F4L IS II, но пока не готов его устранить
На сайтах технической поддержки Canon в разных регионах появилось сообщение, из которого следует, что части объективов Canon EF 24-105mm F4L IS II присущ заводской дефект, проявляющийся как неспособность выполнить автоматическую фокусировку.
Говоря точнее, в широкоугольном положении объектив не фокусируется, если выбрана периферийная точка фокусировки. Режим фокусировки значения не имеет.
По словам производителя, дефект может проявляться в объективах, серийные номера которых начинаются с 48, 49, 50 и 51.
Пока в компании не готовы устранить неисправность, но как только решение будет найдено, производитель обещает назвать дату, когда начнется прием объективов для бесплатной диагностики и ремонта.
Источник: Canon
12:00 19.05.2017 Accent
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