Apple решила заработать на «донатах» в WeChat

К компании Apple можно относиться по-разному, но нельзя отрицать, что она умеет зарабатывать. Это доказывает очередной случай в Китае.

Популярное в этой стране приложение WeChat (и не только оно) имеет функцию, позволяющую всем желающим отблагодарить разработчиков того или иного модуля (WeChat поддерживает сторонние модули, являясь, по сути, самостоятельной платформой, а не просто приложением) денежным вознаграждением.

Для понимания того, насколько внутренние переводы являются популярными, стоит обратить внимание на статистику. Так, в прошлый Китайский новый год в системе было проведено больше транзакций, чем в сервисе PayPal за весь 2015 год!

В прошлом месяце Apple сообщила разработчикам, что они должны отключить эту функцию, чтобы соответствовать правилам App Store. Однако чуть позже Apple изменила своё решение. Вместо того, чтобы полностью заблокировать популярную функцию, вызвав таким образом волну негодования, компания решила на ней заработать.

Apple приравняла эту возможность к покупкам внутри приложений, а это автоматически означает, что компания будет получать 30% от каждой транзакции.

Однако не все разделяют энтузиазм Apple. Всё-таки желание отблагодарить разработчика не равно желанию приобрести тот или иной цифровой товар. Один из руководителей WeChat, как сообщается, уже обратился к правительству за консультацией по поводу того, имеет ли право Apple расценивать «донат» в качестве покупки и брать за это процент. Так что, вполне возможно, Apple придётся пересмотреть своё решение, а то и ответить за него в суде.