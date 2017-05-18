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Слухи приписывают SoC Kirin 970 графический процессор ARM, основанный на новой архитектуре Heimdallr

Компания Huawei уже много лет выпускает собственные однокристальные системы. Сейчас у производителя есть как флагманские SoC, так и решения, ориентированные на относительно недорогие аппараты.

Сейчас топовой SoC является Kirin 960, которая наконец-то обзавелась производительным GPU и никаких вопросов к своим возможностям не вызывает. Она была представлена в октябре прошлого года, так что обновлять её ещё рано. Но в Сети уже появились первые слухи о SoC Kirin 970.

Появились первые слухи о SoC Kirin 970

Предполагается, что новая платформа будет производиться на мощностях TSMC с использованием норм 10 нм. Также источник говорит о процессорных ядрах Cortex-A73, не упоминая о более энергоэффективных ядрах. Что касается GPU, якобы он будет представлять собой совершенно новый графический процессор ARM, основанный на ещё не анонсированной архитектуре Heimdallr.

И это, наверное, самая интересная часть слуха, так как об этой архитектуре мы ранее не слышали. До выхода Kirin 970 в любом случае ещё далеко, так что ARM вполне может успеть выпустить новый GPU. Напомним, Kirin 960 использует графический процессор Mali-G71 MP8.

Источник: Weibo AndroidHeadlines

07:15 18.05.2017
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