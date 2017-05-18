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Стереофоническая система Koda EX-569T дополнена сабвуфером SW-850 MKII
Польская компания Polpak представила комплект пассивных стереофонических громкоговорителей Koda EX-569T, относящихся к начальному сегменту. Конструкция полочная, с выведенным на заднюю панель фазоинвертором. Корпус отделан пленкой ПВХ, а передняя панель окрашена черной матовой краской, толщина стенок MDF составляет всего 12 мм. При этом производитель говорит о хорошей сопротивляемости корпусным резонансам, возможно внутри имеются распорки, нечасто встречающиеся в бюджетном сегменте.
Заявленный частотный диапазон от 48 Гц до 20 кГц покрывается твитером с шелковым куполом диаметром 25 мм и НЧ-громкоговорителем диаметром 165 мм с кевларовым излучателем. Увеличенная магнитная система твитера позволяет лучше контролировать движения мембраны, в конструкции катушки НЧ-громкоговорителя применен каптон. Номинальное сопротивление 4 Ома, чувствительность 88 дБ, при габаритах 33 х 19,5 х 24,1 см масса каждой колонки составляет 5,75 кг.
Компанию стереосистеме Koda EX-569T может составить сабвуфер Koda SW-850 MKII, корпус которого имеет аналогичную отделку, но изготовлен из плит MDF толщиной уже 18 мм. Громкоговоритель диаметром 200 мм с излучателем на целлюлозной основе рассчитан на длительную работу при высоких уровнях громкости, производитель заявляет долговременную и пиковую мощность на уровне 100 Вт и 250 Вт соответственно. Фазоинветрор выведен в пол, что дополнительно повышает звуковое давление. Частота среза настраивается в пределах 50-200 Гц, можно регулировать фазу и уровень сигнала. При габаритах 32,2 х 27 х 33,5 см масса изделия составляет 8,6 кг. Стереосистема Koda EX-569T оценена примерно в $135, сабвуфер Koda SW-850 MKII в $120.
Источник: Polpak
07:40 18.05.2017 Юрий Гитин
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