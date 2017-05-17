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Oppo оценила смартфон A77, оснащённый SoC MediaTek MT6750T, в 365 долларов
Ассортимент компании Oppo пополнился среднебюджетным смартфоном A77. Устройство оценивается примерно в 365 долларов и появится в продаже с 26 мая.
На самом деле, многим производителям нужно поучиться у Oppo тому, как продавать смартфоны. Напомним, сейчас компания находится на четвёртом месте в списке крупнейших производителей смартфонов. Однако при этом основная часть её ассортимента представлена аппаратами, которые используют однокристальные системы, не очень подходящие им, если говорить о ценовом сегменте.
Вот и A77 основан на SoC MediaTek MT6750T! Это решение многие китайские компании сейчас ставят в смартфоны стоимостью около 100 долларов, а вот у Oppo аппарат оценивается в 365 долларов. Да, при этом тут дисплей Full HD диагональю 5,5 дюйма, металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Однако выбор в пользу откровенно бюджетной и далеко не новой платформы видится странным. И это особенность практически всех смартфонов Oppo.
Как бы там ни было, кроме вышеперечисленного новинка получила также основную камеру разрешением 13 Мп (диафрагма F/2.2) и фронтальную 16-мегапиксельную (диафрагма F/2.0). Ёмкость аккумулятора составляет 3200 мА·ч.
Источник: Oppo
08:30 18.05.2017 MPAK
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