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Чехлы с аккумуляторами Mophie juice pack для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ оцениваются в 100 евро
Компания Mophie, известная своими чехлами с аккумуляторами, представила такие решения для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+.
Цена в обоих случаях составляет 100 евро, что соотносится с ценой на другие подобные чехлы производителя. Само собой, отличаются ёмкости аккумуляторов, установленных в чехлах.
Так, модель для младшего флагмана Samsung получила элемент ёмкостью 2950 мА·ч, а в случае старшего аппарата ёмкость составляет 3300 мА·ч. Оба чехла поддерживают технологию беспроводной зарядки (Qi).
Габариты моделей равны 160 х 73,34 х 17,57 мм при массе 104,9 г (чехол для Galaxy S8) и 170,73 х 79,07 х 18,8 мм при массе 116,2 г (чехол для Galaxy S8+). На новинки распространяется двухлетняя гарантия. К сожалению, выбора цветов нет, так что покупателям таких чехлов придётся довольствоваться лишь чёрным.
18:54 16.05.2017 MPAK
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