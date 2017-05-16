iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 16 16 мая 2017

Чехлы с аккумуляторами Mophie juice pack для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ оцениваются в 100 евро

Компания Mophie, известная своими чехлами с аккумуляторами, представила такие решения для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+.

Цена в обоих случаях составляет 100 евро, что соотносится с ценой на другие подобные чехлы производителя. Само собой, отличаются ёмкости аккумуляторов, установленных в чехлах.

Mophie представила чехлы с аккумуляторами для флагманов Samsung

Так, модель для младшего флагмана Samsung получила элемент ёмкостью 2950 мА·ч, а в случае старшего аппарата ёмкость составляет 3300 мА·ч. Оба чехла поддерживают технологию беспроводной зарядки (Qi).

Mophie представила чехлы с аккумуляторами для флагманов Samsung

Габариты моделей равны 160 х 73,34 х 17,57 мм при массе 104,9 г (чехол для Galaxy S8) и 170,73 х 79,07 х 18,8 мм при массе 116,2 г (чехол для Galaxy S8+). На новинки распространяется двухлетняя гарантия. К сожалению, выбора цветов нет, так что покупателям таких чехлов придётся довольствоваться лишь чёрным.

Источник: Mophie Mophie

18:54 16.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.