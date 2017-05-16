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Бывший генеральный директор SolarCity уходит из Tesla
Линдон Рив (Lyndon Rive), один из основателей и бывший генеральный директор компании SolarCity, в прошлом году купленной компанией Tesla, намерен в июне уйти из Tesla. В Tesla он занимал пост руководителя отдела продаж и обслуживания в подразделении, занимающемся продукцией для выработки и хранения электроэнергии.
По словам Рива, он хочет больше времени проводить с семьей и собирается в будущем году создать новую компанию.
В компании Tesla сообщили, что нынешние обязанности Рива будут распределены между другими руководителями компании.
Источник: Reuters
17:00 16.05.2017 Accent
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