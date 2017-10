UltraWide IPS-монитор LG 34UC99

Внешне монитор LG 34UC99 привлекает внимание белым корпусом и большим, 34 дюйма по диагонали, изогнутым экраном с соотношением сторон 21:9. Из технических особенностей следует, прежде всего, отметить высокое разрешение 3440 на 1440 пикселей, наличие входа USB 3.1 типа C и поддержку AMD FreeSync по входам DisplayPort и HDMI. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Меню, локализация и управление

Изображение

Микрофотографии матрицы

Оценка качества цветопередачи

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Тип матрицы IPS со светодиодной (WLED) краевой подсветкой Диагональ 87 см (34 дюйма) Отношение сторон 21:9 Разрешение 3440×1440 пикселей (WQHD) Шаг пикселей 0,2325 мм Яркость 300 кд/м² Контрастность 1000:1, динамическая Mega Углы обзора 178° (гор.) и 178° (верт.) до контраста ≥ 10:1 Время отклика 5 мс (от серого к серому (GTG)) Количество отображаемых цветов 1,074 млрд (10 бит на цвет, DisplayPort) Интерфейсы Видео/аудиовход HDMI, версия 2.0, 2 шт.

Видео/аудиовход DisplayPort, версия 1.2

Видео/аудиовход/вход USB, USB 3.1, тип C

USB 3.0, гнездо типа А, выход концентратора, 2 шт., выход до 1,5 А/5 В

Выход на наушники, гнездо 3,5 мм миниджек Совместимые видеосигналы DisplayPort до 3440×1440/60 Гц:

Отчет MonInfo для DisplayPort-подключения;

HDMI до 3440×1440/60 Гц:

Отчет MonInfo для HDMI-подключения Акустическая система Встроенные громкоговорители, 2×7 Вт Особенности Изогнутая поверхность экрана

Поддержка AMD FreeSync

Заводская калибровка

Функция «картинка-рядом-с-картинкой»

Технология объемного звучания MaxxAudio

Регулируемый разгон матрицы

Антибликовое покрытие экрана с твердостью 3H

Отсутствие мерцания подсветки

Подставка: наклон 5° вперед и 20° назад, подъем 110 мм, поворот по и против часовой стрелки ±3°

Разъем для кенсингтонского замка

100×100 мм площадка VESA для настенного монтажа

ПО OnScreen Control для организации окон и настройки монитора Размеры (Ш×В×Г) 818×483×259 мм с подставкой

818×361×89 мм без подставки Масса 8,3 кг с подставкой, 6,3 кг без подставки Потребляемая мощность Типично 70 Вт, ≤1,2 Вт в режиме ожидания, ≤0,3 Вт выключено Напряжение питания 100—240 В, 50—60 Гц (внешний БП) Комплект поставки* Монитор

Комплект подставки: основание и стойка

Внешний БП (100—240 В, 50—60 Гц на 19 В, 9,48 А)

Кабель питания (евровилка)

Кабель DisplayPort

Кабель HDMI

USB-кабель 3.1, вилка типа C на вилку типа C

Переходник, гнездо USB типа C на вилку типа A

Кабельный фиксатор

Отчет о калибровке

Руководство пользователя

Дополнительная документация

CD-ROM с ПО, драйвером и руководством пользователя * Комплектацию необходимо уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт производителя www.lg.com/ru Средняя цена T-1723530876 Розничные предложения L-1723530876-10 Внешний вид Плоскость экрана выраженно изогнута по цилиндру так, что правый и левый край выдвинуты вперед. По отражению в экране видно, что изгиб более-менее равномерный на большей площади, его радиус составляет порядка 1,5 метров, и только по бокам в вертикальной области около 4-5 см экран скорее плоский, а у самого края даже слегка выпуклый. Фронтальная поверхность экрана выглядит как монолитная черная полуматовая (зеркальность отчасти присутствует) поверхность, ограниченная снизу относительно узкой стальной рамкой с матовым черным покрытием, а по периметру — узкой окантовкой из пластика с серебристым покрытием. Выведя изображение на экран, можно увидеть, что на самом деле между внешними границами экрана и собственно областью отображения есть узкие поля. Органом управления и индикации режимов служит небольшой пятипозиционный (отклонение по четырем направлениям и нажатие) джойстик из матового полупрозрачного пластика, расположенный по центру на нижней грани блока монитора. Задняя панель изготовлена из пластика, имеющего зеркально-гладкое белое с легким кремовым оттенком покрытие, относительно устойчивое к повреждениям. На нижней плоскости блока экрана есть две разнесенные решетки, за которыми расположены по два встроенных в монитор громкоговорителя. В парах один из громкоговорителей, который побольше, имеет круглый диффузор и ориентирован параллельно экрану, второй поменьше — с вытянутым диффузором и перпендикулярно экрану. Там же можно обнаружить и разъем для кенсингтонского замка. Разъем питания и все интерфейсные разъемы размещены в неглубокой нише на задней панели и ориентированы назад. Монитор оснащен внешним блоком питания. Все, по крайней мере из доставшихся нам, кабели и блок питания — белого цвета, что сочетается с основным цветом корпуса монитора. Подставка состоит из двух частей — из основания и стойки. Чтобы выдержать приличный вес монитора, основание стойки изготовлено из алюминиевого сплава и только сверху прикрыто кожухом из пластика, а несущие элементы стойки изготовлены из стали. Кожух основания и фронтальная часть кожуха стойки имеют серебристое покрытие, а задняя часть кожуха стойки — белая, зеркально-гладкая, как и задняя панель блока экрана. Кабели, идущие от разъемов монитора, можно прижать к стойке входящей в комплект поставки скобой из пластика. Штатная подставка позволяет немного наклонить блок экрана вперед, отклонить назад, приподнять и чуть-чуть повернуть по и против часовой стрелки. Стойка имеет фиксированную высоту. Шарнир с крепежной площадкой перемещается по стальным хорошо смазанным направляющим, а в качестве подшипника используются вставки из пластика с малым коэффициентом трения. При этом пружинный механизм компенсирует вес блока экрана. Резиновые накладки снизу на основании подставки защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора на гладких поверхностях. Конструкция подставки жесткая. Значимый люфт чувствуется только в области крепления площадки к блоку экрана. Вызвано это тем, что площадка не привинчена, а зафиксирована защелками. Штатную подставку можно отсоединить (или не подсоединять изначально) и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне с отверстиями по углам квадрата со стороной 100 мм. Монитор нам достался упакованным в большую плоскую красочно оформленную коробку из гофрированного картона. Внутри коробки для распределения и защиты содержимого используются пенопластовые вставки. Переносить упакованный в коробку монитор лучше вдвоем, ухватившись за боковые прорезные ручки. Коммутация Монитор оснащен четырьмя цифровыми входами: DisplayPort в полноразмерном варианте, два HDMI версии 2.0 и интерфейс USB 3.1 Тип C. Этот последний вход используется как вход для USB(3.0)-концентратора с двумя выходами и как видеовход в режиме DisplayPort Alt Mode. Для USB-выходов заявлена поддержка быстрой зарядки. Какой поддерживается стандарт — не указано, но так как маркировка портов обещает до до 1,5 А при 5 В, видимо, это Battery Charging v1.2. В меню можно выбрать, включать ли режим быстрой зарядки и следует ли подавать питание на USB-концентратор, когда монитор переходит в режим ожидания. Выбор входа осуществляется в основном или коротком меню установок. Функции автоматического поиска сигнала на входах нет, но во время работы от одного источника при обнаружении сигнала на другом входе монитор выводит сообщение с предложением переключиться на появившийся источник. Видеовходы способны также принимать цифровые аудиосигналы, которые выводятся после преобразования в аналоговый вид через гнездо миниджек 3,5 мм или на встроенные громкоговорители. К этому гнезду можно подключить внешнюю активную акустическую систему или наушники. Мощности выхода хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ был огромный запас по громкости. Качество звука в наушниках в принципе неплохое — звук чистый, воспроизводится широкий диапазон частот, в паузах шума не слышно. Но восторга нет. Встроенные громкоговорители звучат для их класса очень даже прилично. Для пользователя перед экраном — достаточно громко, есть какие-то признаки наличия низких частот и нет выраженных перегрузок даже на максимальной громкости, стереофонический эффект чувствуется. Неизбежный «пластиковый» призвук из-за паразитных резонансов корпуса присутствует, что, разумеется, несколько снижает общее качество звука. В мониторе реализован продвинутый набор функций MaxxAudio, корректирующих звук. Вряд ли от него есть реальная практическая польза, но упомянуть стоило. Меню, локализация и управление Джойстик при работе неярко подсвечивается белым (отключается в меню), редко мигает белым в режиме ожидания и не горит, если монитор условно выключен. Когда на экране нет меню, то отклонение джойстика влево или вправо выводит ползунок громкости, а вверх или вниз — информацию о текущем входе. Короткое нажатие выводит стартовое круглое меню. Длительное нажатие всегда выключает монитор. Из стартового меню можно выйти, перейти к выбору входа, к началу основного меню, в игровое меню, или выключить монитор. Далее при навигации по меню в нижней его части выводятся подсказка по текущим функциям джойстика. Меню занимает на экране примерно 1/6 часть площади вертикальной полосой в правой части, что, конечно, мешает оценке вносимых изменений. При этом сами надписи в меню мелкие и широко разнесены по вертикали. Благодаря логике переходов и джойстику, с которого не нужно снимать палец, навигация по меню очень удобная и быстрая. Чтобы предотвратить нежелательное изменение настроек, можно включить частичную блокировку пунктов меню. Есть русская версия экранного меню. Кириллический шрифт меню ровный, надписи читаемые. Качество перевода на русский язык приемлемое. Монитор нам достался не совсем в полной комплектации — не было кабеля USB-C и переходника USB-C на USB-A. Комплект напечатанной документации включает в себя краткое и полное руководства пользователя, гарантийный талон, отчет о проверке качества цветопередачи и еще несколько вспомогательных документов. На CD-ROM из комплекта записаны полные версии руководства пользователя в виде PDF-файлов (версия на русском языке присутствует), драйверы и ПО OnScreen Control. Судя по описанию, программа OnScreen Control помогает распределять окна программ на рабочем столе и позволяет настраивать монитор с компьютера. В файле с руководством по ПО есть упоминание про программу Dual Controller, позволяющую использовать один набор периферийных устройств ввода и один монитор для работы на двух ПК. Изображение Есть несколько предустановленных профилей и два пользовательских. Присутствуют стандартные настройки Яркость, Контрастность и Четкость. Есть функция улучшения изображения с низким разрешением Super Resolution+. В списке выбирается профиль гамма-коррекции, а цветовой баланс корректируется выбором одного из трех профилей цветовой температуры или ручной регулировкой интенсивности трех цветов, а также оттенка и насыщенности шести цветов. Отдельно вынесены игровые настройки — управление разгоном матрицы, включение/выключение AMD FreeSync и регулировка уровня черного. Сочетания значений настроек запоминаются для каждого входа. Режимов геометрической трансформации пять: выполняется принудительное растягивание картинки на всю площадь экрана;

изображение увеличивается до горизонтальных границ экрана с сохранением исходных пропорций;

изображение для сигнала 1080p пропорционально увеличивается до вертикальных границ так, что на экране остается центральная часть изображения с пропорциями 21:9;

то же, что и предыдущий вариант, но изображение немного поджато снизу, чтобы на экране поместились субтитры;

картинка просто выводится один к одному по пикселям в центре экрана. В тех случаях, когда изображение занимает не всю площадь экрана, оставшиеся поля заливаются черным. Доступность режимов определяется типом видеосигнала. Присутствует функция двойного изображения картинка-рядом-с-картинкой — PBP. Ограничения, наложенные на сочетание источников, приведены в таблице в руководстве. В случае PBP экран делится на две равные области справа и слева, и в каждой изображение принудительно растягивается на всю площадь области без сохранения пропорций. В этом режиме можно получить два изображения от двух источников с выводом пиксель в пиксель при входном разрешении 1720×1440. При HDMI-подключении к компьютеру поддерживалось разрешение до 3440×1440 при 60 Гц кадровой частоты. В этом случае на шкале серого различались все градации оттенков серого. Пробное подключение к ноутбуку с портом USB-C показало, что по этому интерфейсу может выводиться изображение с разрешением до 3440×1440 при 60 Гц кадровой частоты, при этом USB-порты на мониторе доступны в режиме USB-концентратора. Работа по DisplayPort охарактеризована ниже, так как все аппаратные тесты выполнялись именно при этом способе подключения. Заметим, что в случае DisplayPort и при использовании профессиональной графической карты поддерживается вывод в режиме 10 бит на цвет. Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576p, 480p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с поддерживается, но кадры в этом режиме выводятся с чередованием длительности 2:3. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях, но параметр Стабилизатор черного нужно уменьшить до 5. Яркостная четкость очень высокая, а цветовая несколько ниже возможной для текущего сигнала. Интерполяция низких разрешений и Full HD к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов. Заметного «кристаллического» эффекта нет. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора (на столе), пользователя (на стуле перед монитором) и светильников (на потолке) в помещении. Тестирование ЖК-матрицы Микрофотографии матрицы Структура пикселей характерна для IPS: Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие за матовые свойства: Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта. Оценка качества цветопередачи Реальная гамма-кривая зависит от выбранного профиля в списке Гамма (значения показателей аппроксимирующей функции приведены в скобках в подписях, там же — коэффициент детерминации): Реальная гамма-кривая ближе всего к стандартной при выборе Режим2, поэтому далее мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при этом значении. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: На большей части шкалы серого рост прироста яркости более-менее равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, даже в самой темной области: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,19, что очень близко к стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая чуть-чуть отклоняется от аппроксимирующей степенной функции в тенях и больше — в светах: Для оценки качества цветопередачи мы использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват близок к sRGB: Поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов): Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором. Цветопередача при выборе, например, профиля Пользовательский и варианта Теплый для цветовой температуры удовлетворит не очень требовательного пользователя. Также мы попытались вручную скорректировать цветовой баланс, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) без вмешательства и после ручной коррекции:



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Ручная коррекция изменила цветовой баланс к лучшему, так как ΔE стала меньше трех единиц, а цветовая температура приблизилась к стандартным 6500 К. Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась как отношение яркости полей в измеряемых точках. Все настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,40 кд/м² −8,9 26 Яркость белого поля 341 кд/м² −8,1 4,5 Контрастность 870:1 −22 6,7 Равномерность белого очень хорошая, а черного и, как следствие, контрастности — заметно хуже. Контрастность для данного типа матриц не низкая, но и не самая высокая. Визуально черное поле ближе к углам заметно высветляется — возможно, это связано с неравномерной деформацией изогнутого экрана: Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения): Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 350 56,3 50 212 41,5 0 62,3 26,6 В режиме ожидания монитор потребляет 0,7-0,8 Вт, а в условно выключенном состоянии потребление от сети снижается до 0,3 Вт. Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, то есть без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в достаточно широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости: Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C:



Задняя панель греется совсем слабо. Спереди в верхней части экрана была зафиксирована температура в 38 °C — видимо, там находится светодиодная линейка подсветки экрана. Корпус блока питания нагрелся до 36 °C. Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика зависит от значения одноименной настройки, которая управляет разгоном матрицы. Ступени регулировки четыре. График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG): Ниже приведены графики полутонового перехода между оттенками 40% и 60% и обратно при различных значениях настройки Время отклика (по вертикали — яркость, по горизонтали — время, для наглядности графики выстроены последовательно): Возможно, стоит остановиться на предпоследнем значении, так как при максимальном разгоне артефакты уже могут быть заметны. С нашей точки зрения, такой скорости матрицы вполне достаточно даже для динамичных игр. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. В итоге задержка вывода изображения составила порядка 10 мс для подключения по DisplayPort и HDMI. Эта величина незначительная, такая задержка не будет ощущаться даже в самых динамичных играх. Обзорное тестирование технологии AMD FreeSync проводилось при подключении к видеокарте с GPU AMD Radeon RX550. Для визуальной оценки мы использовали описанную в указанной статье тестовую утилиту. Включение FreeSync позволило получить изображение с плавным движением в кадре и без разрывов. Отметим, что в случае данного монитора режим FreeSync доступен как при подключении по DisplayPort, так и по любому из двух HDMI. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол для формата 16:9) направлениях.

В вертикальной плоскости





В горизонтальной плоскости





По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность



Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −35/35 Горизонтальное −51/50 Диагональное (для формата 16:9) −42/43 Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Заметно быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20°-30° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 50-60 см, то черное поле по углам будет заметно светлее, чем в центре. Контрастность в диапазоне углов ±82° в случае отклонения по диагонали приближается к отметке 10:1 и как минимум в одном направлении опускается ниже при 67°. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Стабильность цветов очень хорошая, хотя светло-синий при отклонении вверх по диагонали слегка выбивается. Выводы Монитор LG 34UC99 привлекает внимание не только сверхширокоформатным и заметно изогнутым экраном, но и белым корпусом. Последнее в мониторах встречается не очень часто, особенно в сочетании с комплектными белыми кабелями и блоком питания. Высокие частоты обновления не поддерживаются, однако совместимость с технологией AMD FreeSync, а также низкие значения времен отклика и задержки вывода позволяют отнести данный монитор к игровым моделям. Изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 обеспечит почти панорамный обзор в играх и при просмотре кино, а при обычной работе с текстами и изображениями повысит комфорт, снизив искажения к краям. В целом, по совокупности характеристик LG 34UC99 допустимо отнести к универсальным моделям, пригодным для выполнения типичной офисной работы, для работы с графикой (если достаточно пространства sRGB), с системами CAD/CAM, а также для монтажа видео. Наличие входа USB-C и концентратора USB превращают монитор в удобную док-станцию для ноутбука, так как подключение всего одним кабелем обеспечивает вывод изображения, работу с устройствами ввода, доступ к накопителям и т. д. Достоинства: Приятный дизайн

Высокое качество цветопередачи

Поддержка 10-битного представления цвета

Отсутствие мерцания подсветки

Поддержка технологии AMD FreeSync по DisplayPort и HDMI

по DisplayPort и HDMI Небольшие значения времен отклика и задержки вывода

Четыре цифровых видеовхода

Интерфейс USB 3.1 типа C

Двухпортовый концентратор USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки

Функция «картинка-рядом-с-картинкой»

Удобная регулируемая подставка и скоба для фиксации кабелей

Относительно качественные встроенные громкоговорители

Хорошее качество выхода на наушники

Удобный 5-позиционный джойстик

Отключаемая подсветка индикатора

VESA-площадка 100 на 100 мм

Русифицированное меню Недостатки: Существенная неравномерность черного поля

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+