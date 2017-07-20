Смартфон Sony Xperia XZ Premium

Первый в мире смартфон с 4К НDR-дисплеем и замедленной съемкой 960 кадров/с

Содержание

Минувшей весной в Барселоне международная ассоциация GSM на ежегодной премии Global Mobile Awards (Glomo Awards) объявила, что новый флагман Sony Xperia XZ Premium стал лучшим в категории «Новые смартфоны и мобильные устройства на MWC 2017». И это не единственная награда, полученная обласканной прессой и критиками моделью Sony Xperia XZ Premium во время выставки. В этой связи президент и исполнительный директор Sony Mobile Communications, Хироки Тотоки, заявил: «Xperia ХZ Premium — это самый технически выдающийся смартфон, когда-либо созданный нами». Как минимум, Xperia XZ Premium стал первым в мире смартфоном с 4К HDR-дисплеем (5,5″), а также в аппарате реализована новая камера Motion Eye, способная записывать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду и воспроизводить их в замедленном режиме, в четыре раза медленнее, чем на других смартфонах. Наконец-то новый японский флагман прибыл и в Россию и стал доступен в официальной рознице.

Основные характеристики Sony Xperia XZ Premium (G8142)

SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 4 ядра Kryo @1,9/2,4 ГГц

GPU Adreno 540

Операционная система Android 7.1.1

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 3840×2160, 801 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE Cat.16

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 5.0

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB 3.1 Type-C, USB OTG

Основная камера 19 Мп, автофокус, f/2,0, видео 4K

Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0

Датчики приближения, освещения, давления, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Сверхзамедленная видеосъемка с частотой 960 кадров/с

Пыле- и влагозащита IPS65/68

Аккумулятор 3230 мА·ч

Размеры 156×77×7,9 мм

Масса 191 г

Средняя цена T-1720223892 Розничные предложения L-1720223892-10

Внешний вид и удобство использования

Sony Mobile остается верна традициям, это касается как внешнего вида ее смартфонов, так и программной оболочки. В дизайне новинки используется все тот же знакомый уже принцип Loop Surface (закольцованной поверхности): металлическая рамка, загибаясь, своими загнутыми краями заходит на все панели — переднюю, заднюю и боковые. Сама рамка выполнена из отшлифованного до зеркального блеска металла, ей вторят две стеклянные панели Gorilla Glass 5. В итоге перед нами один из самых скользких и марких смартфонов, в этом с ним сравниться может, пожалуй, только Xiaomi Mi Mix.

При этом дизайн и оформление действительно впечатляют: отливающий зеркальным блеском корпус с острыми в плане углами и плоскими торцевыми панелями выглядит по меньшей мере внушительно, а может быть, даже и статусно. Другое дело, что все это великолепие идет вразрез с эргономикой и комфортом: острые углы занимают непозволительно много лишнего места в кармане и впиваются в бедра, а блестящие поверхности, естественно, мгновенно покрываются отпечатками пальцев.

Нельзя сказать, что стеклянные панели сами по себе очень скользкие, но за них никто смартфон обычно и не держит. А вот отшлифованные и залакированные боковины выпуклой металлической рамки чрезвычайно скользкие, поэтому смартфон довольно трудно поднимать со стола.

Что касается материалов и качества сборки, то здесь, естественно, никаких претензий быть не может, у Sony с этим всегда полный порядок. А вот по поводу габаритов стоит сказать пару слов. Sony Xperia XZ Premium имеет 5,5-дюймовый экран, не такой уж большой по сегодняшним меркам, однако по габаритам корпуса он сравним с Samsung Galaxy S8+ с существенно более крупным экраном (6,2″).

Рамка вокруг экрана выглядят слишком уж широкой, особенно верхний и нижний сегменты, которые имеют высоту по 17 мм, причем внизу даже нет сенсорных кнопок. Пустует очень много места, и единственное объяснение таким отступам — это стереодинамики, размещенные сверху и снизу во фронтальной плоскости.

Стекло панели имеет едва заметные закругления при переходе в торцевые грани, но только по бокам. Над экраном имеется светодиодный индикатор событий.

Задняя панель здесь тоже самая настоящая стеклянная, это не пластик, а такое же стекло Gorilla Glass 5, как и спереди. Модуль камеры одиночный, не двойной. Камера за пределы поверхности не выступает, панель сзади абсолютно плоская.

Все аппаратные кнопки расположены на правой грани. Та, которая отвечает за питание и блокировку, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, ее легко нащупать вслепую, удобно использовать. Другая кнопка, отвечающая за регулировку громкости, наоборот, совсем гладкая, скользкая, мелкая, за пределы корпуса выпирает мало. Ее нащупать вслепую трудно. Есть и третья, совсем маленькая и едва заметная, она традиционно для Sony отвечает за работу с камерой.

Слот для карточек здесь гибридный: можно установить две SIM-карты Nano-SIM либо заменить одну из них на карту памяти. Sony обычно выпускает два варианта каждой модели — с одной и с двумя SIM-картами, и Xperia XZ Premium не стала исключением. Только здесь не один, а два выдвижных лотка, и прикрыты они удобной крышкой, которую не нужно выжимать скрепкой. Все смартфоны Sony автоматически перезагружаются, как только из корпуса извлекаются салазки с карточками, независимо от того, есть ли там вообще карты.

Смартфон имеет влагозащиту по стандарту IP65/IP68. Стандарт предполагает, что устройство может провести под водой до получаса, однако Sony это запрещает, упоминая лишь о защите от брызг дождя или из случайно пролитого стакана.

На верхнем торце разместились аудиовыход на наушники (3,5 мм), а также вспомогательный микрофон.

Нижний торец отдан под основной разговорный микрофон и универсальный разъем USB Type-C, поддерживающий подключение в режиме USB OTG.

Sony Xperia XZ Premium представлен в продаже в трех цветовых модификациях: «Сияющий хром» (Luminous Chrome), «Глубокий черный» (Deepsea Black), а также «Розовая бронза» (Bronze Pink). У нас на тестировании побывал «обычный» черный вариант, но судя по всему, Sony делает ставку именно на розовую бронзу. Дизайнер Сатоши Аояги (Satoshi Aoyagi) особенно отметил по этому поводу: «Мы хотели найти оттенок, который бы создавал ощущение тепла и в то же время являлся бы образцом премиального дизайна и функциональности. Бронзовый металлический перелив добавляет глубины цвету передней и задней панели смартфона, а благодаря технологии обработки «diamond cut» верхние и нижние рамки создают дополнительный блеск».

Экран

Sony Xperia XZ Premium оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. Используются технологии Triluminos, X-Reality для мобильных устройств и Dynamic Contrast Enhancer. Размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали в 5,5 дюйма. Разрешение при этом составляет 3840×2160, плотность точек тут очень высокая, около 801 ppi. Это первый в мире смартфон с дисплеем 4K HDR.

Рамка вокруг экрана по современным меркам широкая, более 4 мм по бокам и по 17 мм сверху и снизу. Вкупе с острыми в плане углами самого корпуса смотрится все это довольно громоздко.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Экран поддерживает работу в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана чуть лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах обоих устройств отражается белая поверхность (Sony Xperia XZ Premium, как нетрудно определить, — справа, далее их можно различать по размеру):

Оба экрана темные, но экран Sony все же чуть-чуть темнее (его яркость по фотографии равна 107 против 117 у Nexus 7). Утроение отраженных объектов в экране Sony Xperia XZ Premium очень слабое, это свидетельствует о том, что между внешним стеклом (оно же сенсор прикосновений) и поверхностью матрицы нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (очень эффективное, даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран ее максимальное значение составило порядка 460 кд/м², а минимальное — 4,7 кд/м². Максимальное значение высокое, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Работает автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить требуемый уровень яркости в текущих условиях. Мы немного увеличили яркость в полной темноте и получили, что в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 12 кд/м², в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 190 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 460 кд/м². Результат нас вполне устроил. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на очень низком уровне яркости появляется значимая модуляции подсветки, но ее частота высокая, порядка 2,3 кГц, поэтому даже в этом случае видимое мерцание экрана отсутствует.

В данном экране используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Однако сами субпиксели расположены нетрадиционно: в горизонтальном направлении идут типичные столбцы, но в каждом из столбцов триады субпикселей сдвинуты на один субпиксель по вертикали сначала вверх, а через три столбца вниз. Отметим, что подобное расположение субпикселей мы уже встречали в случае Sony Xperia Z5 Premium. В итоге отношение столбцов по горизонтали к триадам по вертикали равно 3 к 2, фактическое разрешение по вертикали на 1/3 меньше, чем по горизонтали (здесь и далее имеется в виду ландшафтная ориентация экрана). То есть точек (триад RGB) на экране на самом деле всего 3840×1440, а не 3840×2160.

Дополнительные тесты показали, что далеко не каждое приложение способно выводить изображение в этом условном 4К-разрешении. Например, все опробованные сторонние приложения считают, что экран имеет разрешение Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей, и изображение выводят именно в этом разрешении, а до истинного разрешения экрана картинку масштабирует уже сам смартфон. Только демонстратор изображений самой Sony (приложение Альбом) выводит картинку в разрешении 4К. Второе исключение — вывод видеоизображения с использованием аппаратного декодирования. Рассмотрим особенности такого вывода на примере вертикальной и горизонтальной миры с черными полосками толщиной в один пиксель через белый промежуток тоже в один пиксель. Исходное тестовое изображение доступно по этой ссылке, мира находится в центре. Вот ее фрагмент:

С вертикальными (в левой части) полосками все хорошо: четко, пиксель через пиксель. С горизонтальными (в правой части) все хуже, так как темные промежутки имеют толщину всего в один субпиксель и визуально мира видится просто как серое поле. Кроме того, внизу и вверху горизонтальной миры вместо полосок выводится какое-то месиво — видимо, это ошибка пересчета в разрешение странной матрицы. Однако формально черно-белое разрешение в 3840 × 2160 точек все же реализовано.

Экран имеет хорошие углы обзора без инвертирования оттенков и без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану. Для сравнения приведем фотографии, на которой на экраны Nexus 7 и Sony Xperia XZ Premium выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к плоскости экранов белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Sony Xperia XZ Premium перенасыщены, телесные оттенки сдвинуты в красную область, а цветовой баланс заметно отличается от стандартного. Также, как показали дополнительные тесты, слегка увеличен цветовой контраст.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, контраст сохранился на хорошем уровне.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае Sony Xperia XZ Premium падение яркости чуть меньше (яркость по фотографиям 232 против 226 у Nexus 7). Черное поле при отклонении по диагонали высветляется не очень сильно и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении у экранов одинаковая!):

И под другим углом:

Черное поле у Nexus 7 под углами все же немного темнее. При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля великолепная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 960:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (11 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 34 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях, а показатель аппроксимирующей степенной функции получился 2,31, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости::

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

По умолчанию цветовой охват заметно шире sRGB:

Если кому-то изображение на экране этого смартфона все равно покажется недостаточно «ярким» и «цветастым», то в настройках экрана можно включить Режим предельной яркости.

Результат приведен ниже:

Насыщенность и цветовой контраст становятся еще выше. Цветовой охват в этом режиме почти полностью покрывает охват Adobe RGB.

Смотрим на спектры:

Они типичны для топовых мобильных устройств Sony. По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. К сожалению, в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографиях выше.

Однако не все так плохо, в режиме Профессиональный охват корректируется до границ sRGB:

Смотрим на спектры:

Видно, что в этом режиме цветовые компоненты подмешиваются друг к другу, что и позволяет уменьшить цветовой охват. Смотрим на тестовое изображение в этом режиме:

Так гораздо лучше! Отсюда и совет: получив смартфон в свое распоряжение, обязательно выберите режим Профессиональный, только в этом режиме можно рассматривать фотографии и смотреть кино, полученные из большинства доступных простому пользователю источников.

По умолчанию баланс оттенков на шкале серого слегка компромиссный, так как цветовая температура выше стандартных 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) хоть и не очень большое, но заметно меняется от оттенка к оттенку. Но хотя бы вариация цветовой температуры небольшая. (Темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом смартфоне есть возможность подправить цветовой баланс регулировками интенсивностей трех основных цветов.

Что мы и попытались сделать; результат — данные, подписанные как Корр. на графиках выше. В итоге мы скорректировали цветовую температуру и хотя бы в светлой области снизили ΔE. Это хороший результат, однако яркость (как и контрастность) уменьшилась с 460 до 415 кд/м².

Подведем итоги. Диапазон регулировки яркости у данного экрана широкий, антибликовые свойства отличные, что позволяет с комфортом пользоваться смартфоном как солнечным днем на улице, так и в полной темноте. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам также относятся очень эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, умеренное высветление черного цвета при отклонении взгляда от перпендикуляра к поверхности экрана, отличная равномерность черного поля. По умолчанию цветовой баланс не самый лучший, однако наличие соответствующих регулировок позволяют его подправить до приемлемого уровня, хоть и за счет некоторого уменьшения яркости (и контрастности). С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств (а самое важное — это различимость информации в широком диапазоне внешних условий) качество экрана можно считать очень высоким. Если сравнивать с Sony Xperia Z5 Premium, то можно сделать вывод о том, что компания Sony провела эффективную работу над ошибками, в новом смартфоне наконец-то появился качественный режим sRGB и искоренена динамическая подстройка яркости в зависимости от характера выводимого изображения. Мы ждали этого с 2014 года, когда на рынке появилась модель Sony Xperia Z2. Лучше поздно, чем никогда!

Камеры

Фронтальный модуль имеет сенсор Exmor RS с площадью 1/3,06″ и разрешением 13 Мп, а также 22-миллиметровый широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,0 без собственной вспышки и автофокуса. Максимальная светочувствительность матрицы — ISO 6400, имеется такая же пятиосевая стабилизация SteadyShot с умным режимом Intelligent Active Mode, как и в основной камере. Качество съемки в целом неплохое: изображение светлое, резкое и детализированное. Однако, как видно из примеров, органично проэкспонировать одновременно темные и светлые участки матрице все же не удается, небо полностью высветляется даже при ровном дневном освещении.

Для основной камеры Sony приберегла новый эксклюзивный модуль, который не достанется пока другим производителям. В нем используется матрица Exmor RS для мобильных устройств с площадью 1/2,3″ и размером пикселя 1,22 мкм. 25-миллиметровый широкоугольный объектив G Lens имеет диафрагму f/2,0. Максимальная светочувствительность матрицы — ISO 12800, но вручную можно выставить только ISO 3200. Главная же особенность новой камеры Motion Eye — наличие у нее собственной быстрой памяти, которая позволила снимать замедленное видео Super slow motion с частотой 960 fps. Правда, есть заметные ограничения. Во-первых, сверхмедленный режим доступен только в разрешении 720р, а в нем качество картинки, конечно, оставляет желать лучшего. Во-вторых, просто запустить съемку видео в таком режиме нельзя, его можно лишь активировать на несколько секунд при обычной съемке, и результат будет представлен в виде врезок в стандартное видео. То есть приходится либо филигранно ловить момент, что порой нелегко, либо просто врезать кусочки slo-mo в более длинную сцену. Выбирать вручную участки после съемки на полученном ролике нельзя, что получилось, то получилось.

В остальном возможности камеры нам хорошо знакомы: есть предиктивный гибридный автофокус и пятиосевая фирменная стабилизация SteadyShot с двумя режимами, самый «умный» из которых (Intelligent Active Mode) лучше не использовать — все «плывет», форма объектов в кадре заметно искажается. Стандартный режим SteadyShot работает гораздо лучше.

Ручные настройки, как обычно, позволяют задать выдержку, светочувствительность, экспокоррекцию, баланс белого, выбрать вариант фокусировки. Правда, если использовать боковую кнопку, камера всегда включается в авторежиме. Зато в автоматическом режиме она умеет делать несколько кадров еще до того, как пользователь нажмет кнопку спуска затвора (Predictive Capture).

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, но этот режим выбирается в меню отдельно. Есть и режим съемки со скоростью 60 fps, обычный Full HD @30 fps, а также упомянутая замедленная съемка. В отличие от смартфонов Huawei, здесь и для 4К-видео и для 60 fps используется кодек Н.264, а не Н.265. C видеосъемкой камера справляется хорошо. Фокусировка не подводит, рывков нет, артефактов тоже, изображение яркое и детализированное. Звукозапись производится на достойном уровне, система шумоподавления со своими задачами тоже справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал Антон Соловьев.

Неплохая резкость по полю кадра. Хорошая детализация в средней части кадра, но по бокам заметны большие зоны нерезкости. С макросъемкой камера справляется неплохо. Текст отработан хорошо. Неплохая детализация на дальних планах. По-прежнему много зон нерезкости. Детализация неплохая только в средней части кадра.

Также мы протестировали камеру на лабораторном стенде по нашей методике.

Освещение ≈3200 люкс. Освещение ≈1400 люкс. Освещение ≈130 люкс. Освещение ≈130 люкс, вспышка. Освещение <1 люкс, вспышка.

Камера получилась неплохой, но назвать ее флагманской на этот раз язык не поворачивается. В глаза сразу бросается какая-то странная программная обработка, присущая больше среднему сегменту камер. Есть огромные зоны нерезкости, совершенно неоправданные. Мы, конечно, знаем, что Sony имеет обыкновение дорабатывать камеры к моменту старта продаж, но пока трудно утверждать, что эти зоны исчезнут. В центре кадра детализация на очень хорошем уровне, но в текущем виде камеру можно порекомендовать лишь для документальной съемки.

Лабораторный стенд подтверждает неплохое разрешение в центре кадра, но только при хорошем освещении. Впрочем, край кадра тоже не так уж плох. А вот вспышка у камеры очень слабая. Будем надеяться, что с обновлениями камере удастся обуздать свои шумы и геометрические искажения.

На этот раз мы не стали приводить на графиках разрешение в режиме съемки 12 Мп, поскольку он ничем не отличается от 20 Мп, кроме размера снимка. Если раньше в режиме 8 Мп камера использовала площадь сенсора примерно в 16 Мп, ужимая затем изображение и повышая относительное разрешение, то теперь она не использует подобные хитрости, поэтому искажения геометрии и резкость на краях не улучшаются. Тем не менее, даже простое уменьшение размера снимка до 12 Мп позволит повысить относительное разрешение и детализацию, то есть использовать ту же площадь более эффективно, так что есть смысл снимать не в максимальном разрешении. Впрочем, это верно практически для всех камер смартфонов.

Телефонная часть и коммуникации

Смартфон, благодаря новой SoC, получил модем, который теоретически поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с в сетях LTE Cat.16. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Также поддерживается Bluetooth 5.0, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) MIMO 2×2, есть NFC с поддержкой Mifare Classic, так что аппарат работает с приложением для проездных документов. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Качество приема в Wi-Fi-сетях также никаких нареканий не вызывает. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных между компьютером и смартфоном с помощью кабеля через порты USB 3.1 Type-C составляет около 25 МБ/с.

К работе навигационного модуля претензий нет, он умеет работать и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

При наборе номера поддерживается Smart Dial с поиском по первым буквам в контактах. В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности по сортировке и отображению контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук чистый и натуральный, виброзвонок ощутимый.

Платформа поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть карта может находиться в активном ожидании в сети не только в 2G, но и в 3G, даже если для передачи данных в 3G/4G назначена другая карта. Интерфейс позволяет выбрать для SMS, голосовых звонков и передачи данных определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android свежей версии 7.1.1 с фирменной оболочкой, которая с обновлением стала наиболее близка к стоковой версии Android, как по внешнему виду, так и по внутреннему строению. Сейчас смартфоны Sony внутри напоминают чистые «гуглофоны» больше, чем кто-либо из конкурентов. Исчезла некогда присутствовавшая выдвигаемая сбоку панель в меню программ ланчера, пропали мини-приложения, а шторка уведомлений, номеронабиратель и меню открытых программ стали выглядеть и функционировать так же, как в чистом Android.

Также знакомым остался набор предустановленных программ, переходящий из модели в модель в течение многих лет (Movie Creator, Набросок, антивирус AVG). Теперь по умолчанию во всех смартфонах Sony предустановленной клавиатурой является SwiftKey.

Для проигрывания музыкальных композиций в аппарате используется собственный плеер со знакомым набором настроек: пользователю традиционно предоставляется выбор между ручной регулировкой и автоматической оптимизацией всех параметров звучания с помощью комплексной функции ClearAudio+. Смартфон может проигрывать треки в качестве High-Resolution Audio, треки низкого качества вытягиваются с помощью технологии Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX). В набор входит еще несколько звуковых технологий, подробнее обо всем этом можно прочитать на отдельной странице сайта Sony, посвященной звуковым технологиям, применяемым во всех современных топовых смартфонах производителя.

Звук основного динамика насыщенный и достаточно чистый, не максимально громкий, но басовитый, чуть глуховатый. Как обычно, используются два динамика, размещенные сверху и снизу на фронтальной панели, они работают вкупе с технологией объемного звучания S-Force Front Surround.

Производительность

Sony Xperia XZ Premium функционирует на самой мощной из серийных мобильных платформ Qualcomm — Snapdragon 835. В конфигурацию SoC входит четыре процессорных ядра Kryo в двух кластерах с максимальной частотой от 1,9 до 2,4 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 540. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, из них свободно 1,9 ГБ, встроенной памяти свободно около 49 ГБ из 64 ГБ общего объема.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD, также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG. Отформатировать карту памяти так, чтобы на нее можно было устанавливать приложения, не предлагается, она здесь используется лишь для хранения файлов пользователя.

Qualcomm Snapdragon 835 в особом представлении не нуждается. Это флагманская SoC Qualcomm и одна из самых мощных мобильных платформ в мире на текущий момент. Она значительно мощнее своей предшественницы Snapdragon 821 и заметно опережает по всем показателям флагманское решение Huawei — HiSilicon Kirin 960. В портфолио MediaTek равных ей тоже нет. Сравниться со Snapdragon 835 может лишь топовая платформа Samsung Exynos 8895, на которой функционируют последние корейские флагманы Galaxy S8 и S8+. Они обгоняют SoC Qualcomm в комплексных тестах, но в графических тестах платформе Qualcomm просто нет равных.

В любом случае данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться со всеми без исключения задачами. Все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Kombat X и другие, идут без малейших притормаживаний на максимальных настройках. Sony Xperia XZ Premium — это очень производительный аппарат, у которого имеется существенный «запас прочности» для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 165722 138718 125962 113351 172891 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1900/5816 1741/4221 1849/4670 1482/3836 2008/6433

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 3236 2409 1666 1869 2628 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 42 12 10 13 19 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 41 24 17 24 36 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 60 38 39 52 57 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 112 61 55 71 103

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Sony Xperia XZ Premium

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei P10 Plus

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 2729 2494 3121 13047 2535 Google Octane 2

(больше — лучше) 11681 10036 10393 3116 9905 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 383 551 467 1383 490

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев сильно локализован в левой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 38 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится с задержками 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится с задержками 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и в большинстве случаев без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1080p (1920 на 1080 пикселей) изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации. Напомним, что при просмотре фильмов нужно выбрать режим Профессиональный в настройках экрана.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Sony Xperia XZ Premium, имеет не самую большую емкость в 3230 мА·ч — в крупном и тяжелом корпусе наверняка можно было уместить и больше. Тем более, что в смартфоне мощная горячая SoC и большой по площади экран с очень высоким разрешением. Все это приводит к повышенному энергопотреблению системы и, как следствие, к довольно скромным для такой батареи результатам автономности.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. Естественно, здесь имеется фирменный энергосберегающий режим Smart Stamina, а за более щадящее отношение к зарядке батареи отвечает знакомая уже технология адаптивной зарядки Qnovo Adaptive Charging.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Sony Xperia XZ Premium 3230 мА·ч 15 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. 7 ч. 50 м. Huawei P10 Plus 3750 мА·ч 11 ч. 30 м. 10 ч. 00 м. 3 ч. 30 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора чуть более 15 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат не дотягивает и до 10 часов. При этом в режиме 3D-игр смартфон может проработать довольно долго, более 7,5 часов, то есть выходит, что «проседает» аппарат только в режиме просмотра видео.

Смартфон на платформе Qualcomm поддерживает, естественно, фирменную быструю зарядку Quick Charge 3.0, но на практике мы это проверить не смогли, поскольку тестовый семпл прибыл к нам без комплектного сетевого адаптера. От обычного ЗУ с максимальным выходным током 1,5 А аппарат заряжается в течение 3 часов током 1,4 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

В российской рознице аппарат представлен с начала лета, официальная стоимость Sony Xperia XZ Premium составляет 55 тысяч рублей. Цена максимальная, и у продуктов такого ценового сегмента все должно быть идеально, потому что конкурентами выступают самые мощные и популярные модели современности, например Samsung Galaxy S8/S8+, LG G6. Чем же располагает новый японский флагман? У Sony Xperia XZ Premium достойная камера с необычной, пусть и не первой необходимости, функцией суперзамедленной съемки, одна из самых мощных мобильных платформ в мире с широчайшими коммуникационными возможностями. Заметным плюсом можно назвать наличие влагозащиты, в новом сезоне ею обеспечены также топовые смартфоны Samsung, Apple и LG. У экрана высочайшее разрешение и в кои-то веки идеальная система профилей, позволяющая отображать либо яркую и цветастую, либо стандартную sRGB-картинку. Сочетание мощнейшей SoC и яркого экрана при среднем по емкости аккумуляторе приводит к тому, что герой обзора обладает далеко не самой высокой автономностью среди современных флагманов. У аппаратов Samsung, LG и Huawei с этим уж точно дело обстоит получше. В итоге получается, что в чем-то своим конкурентам герой обзора уступает, а в чем-то находится на одном с ними уровне, но у смартфона Sony Xperia XZ Premium уж точно есть своя изюминка, которая способна привлечь внимание поклонников данной марки.