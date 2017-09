Мобильные новинки Sony Mobile Презентация на IFA 2017

Компания Sony представила свои мобильные новинки в рамках выставки IFA 2017, проходящей на этой неделе в Берлине. Было продемонстрировано три смартфона, два из которых относятся к топовому сегменту (Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact), а еще один (Sony Xperia XA1 Plus) расширил линейку среднеценового сегмента. По поводу новых флагманов сразу стоит отметить важную деталь: представители Sony утверждают, что новинки не заменяют собой, а дополняют флагманскую линейку, расширяя ее. Таким образом, флагманом всего семейства остается модель Sony Xperia XZ Premium, а к ней добавляются свеженькие Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact. У двух новых флагманов много общего, за исключением габаритов они схожи по большинству параметров. Технические характеристики различаются лишь в мелочах, хотя некоторые из них могут быть приметными. Например, в отличие от «большого» Xperia XZ1 компактный вариант получил не 4, а 2 антенны для реализации функции агрегации частот, поэтому не способен работать в новых беспроводных сетях LTE на скорости 1 Гбит/с — ему доступна максимальная скорость 800 Мбит/с. Также в XZ1 Compact используется не металлический корпус и иной тип модуля фронтальной камеры. Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact В новых топовых новинках Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact используется все тот же уникальный модуль IMX400 камеры Motion Eye (19 Мп, 1/2,3″, Exmor RS для мобильных устройств) с собственной буферной памятью объемом 128 МБ, которая позволяет применять режим сверхзамедленной видеосъемки 720р с частотой 960 кадров/с. Не месте предиктивный гибридный автофокус и фирменная 5-осевая система стабилизации SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode. Режим предиктивной съемки Predictive Capture эволюционировал: теперь камера не только реагирует на движущийся объект, но и с помощью интеллектуального захвата распознает улыбку. После наведения на такой объект камера автоматически производит три снимка так, что после спуска затвора фиксируется уже четвертый по счету снимок. Такой режим позволяет не пропустить никаких событий. Никуда не делся перекочевавший из фотокамер Sony следящий автофокус в движении для серийной съемки (4D-фокус, серия до 15 кадров). Sony Xperia XZ1 и XZ Premium Sony не стала отказываться от 3,5-миллиметрового разъема для наушников, он остался во всех новых аппаратах и, как обычно, поддерживает подключение 5-контактного штекера проводных наушников с шумоподавлением. Флагманы Sony выходят сразу на базе Android 8.0. Здесь можно отметить тот факт, что проприетарный кодек Sony LDAC для передачи звуковых данных по Bluetooth станет доступен для всеобщего лицензирования с выходом ОС Android восьмой версии. Также смартфоны получают новую способность, представленную Sony еще во время выставки MWC в Шанхае, которая называется 3D Creator. Это функция 3D-сканирования объекта с помощью камеры смартфонов Sony, которую можно произвести за несколько минут, не прибегая к помощи специального оборудования. Разработчики утверждают, что технология самообучающаяся, то есть если один и тот же объект отсканировать с помощью программы три раза, то каждый следующий результат будет лучше предыдущего. Надо заметить, что установить и использовать данную технологию можно и на любом другом Android-смартфоне, но только благодаря собственной памяти модуля IMX400 достигается наилучший результат. Естественно, полученные таким образом 3D-схемы можно отправлять на 3D-печать. Одно из доступных развлечений, предлагаемых Sony в связи с появившейся технологией 3D-сканирования, обеспечивает предустановленная в смартфоны программа Shadows, с помощью которой можно не только создавать 3D-аватары с собственным отсканированным 3D-изображением, но и изменять их, анимировать, прикреплять собственные изображения к популярным интернет-мемам и делиться всем этим через соцсети (Social Media Sharing). Не забыты, конечно, и аксессуары. Согласно принятой между подразделениями компании «цветовой коллаборации» (color matching), наушники производства Sony Electronics серии H.ear on будут выпускаться в единой цветовой гамме с новыми смартфонами Sony Mobile. Это же касается и стереогарнитуры Sony STH32. Во время выставки на стенде Sony одна из экспозиций была полностью посвящена теме совмещения по цветовой гамме мобильных устройств и аудиоаксессуаров. Основные характеристики Sony Xperia XZ1: SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 8 ядер Kryo @1,9/2,4 ГГц

GPU Adreno 540

Операционная система Android 8.0

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1920×1080, 423 ppi, HDR

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/WCDMA/FDD LTE Cat.16

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB 3.1 Type-C, USB OTG

Основная камера 19 Мп, автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0

Сверхзамедленная видеосъемка 720р, 960 fps

Пыле- и влагозащита IPS65/68

Аккумулятор 2700 мА·ч

Размеры 148×73×7,4 мм

Масса 155 г Sony Xperia XZ1 выполнен в привычном стиле Loop Surface (закольцованной поверхности), но теперь это полностью металлический корпус, выполненный из цельной пластины алюминия. Причем привычных вырезанных снаружи в металле канавок нет, антенна NFC-модуля теперь скрывается за стеклом, прикрывающим блок камеры со вспышкой. В новом флагмане используются новые, ранее ни в одном смартфоне не применявшиеся, более крупные по размеру динамики. Динамиков, как и прежде, два, их сбалансированное размещение внутри корпуса призвано обеспечить еще более четкую работу в стереопаре. Сканер отпечатков пальцев привычно встроен в боковую клавишу питания. Встроенная батарея имеет объем 2700 мА·ч. Sony Xperia XZ1 получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 с поддержкой HDR. а в качестве защитного стекла экрана применяется Gorilla Glass 5. В России Sony Xperia XZ1 будет продаваться только в версии Dual-SIM (с двумя SIM-картами). Поддерживается установка карт памяти объемом до 256 ГБ, но разъем для карточек гибридный, то есть на лоток можно установить либо две SIM-карты, либо одну SIM-карту и одну карту памяти microSD. Sony Xperia XZ1 выпускается в четырех цветовых вариантах: черном, серебристом («Теплое серебро»), синем («Лунный синий») и розовом («Розовый закат»). При этом, по заведенной традиции, темы оформления интерфейса всегда соответствуют цвету внешнего оформления корпуса. Основные характеристики Sony Xperia XZ1 Compact: SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 8 ядер Kryo @1,9/2,4 ГГц

GPU Adreno 540

Операционная система Android 8.0

Сенсорный дисплей IPS 4,6″, 1280×720, 319 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/WCDMA/FDD LTE Cat.15

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 19 Мп, f/2,0, автофокус, видео 4K

Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0

Сверхзамедленная видеосъемка с частотой 960 кадров/с

Пыле- и влагозащита IPS65/68

Аккумулятор 2700 мА·ч

Размеры 129×64×9,3 мм

Масса 140 г Что касается Sony Xperia XZ1 Compact, то он, в отличие от X Compact, является самым настоящим флагманским смартфоном, так что это, скорее, эволюция модели Z5 Compact. В его компактный корпус встроена полноценная топовая начинка. Благодаря платформе Qualcomm Snapdragon 835, Xperia XZ1 Compact также получил модем X16, однако он, в отличие от Xperia XZ1, не будет поддерживать гигабитный беспроводной интернет, поскольку в силу компактных размеров имеет две антенны, а не четыре, как у полноценного Xperia XZ1. Таким образом, на текущий момент гигабитный интернет поддерживают две модели Sony: Xperia XZ Premium и Xperia XZ1. Xperia XZ1 Compact получил точно такой же модуль камеры Motion Eye 19 Мп с возможностью сверхзамедленной съемки 960 fps, предиктивной съемки и 3D-сканирования. А вот фронтальные камеры у этих смартфонов разные: в то время как Xperia XZ1 оборудован фронтальным модулем 13 Мп, Xperia XZ1 Compact получил для селфи-камеры сенсор 8 Мп. Но зато фронтальная камера Xperia XZ1 Compact имеет оптику со сверхшироким углом обзора 120 градусов, чего нет у обычной модели Xperia XZ1. Датчик Exmor RS для мобильных устройств имеет матрицу 1/4″. Кстати, фирменная функция стабилизации SteadyShot теперь доступна и для фронтальной камеры обоих аппаратов. Корпус у компактной версии не металлический. Он выполнен из специального полимера, представляющего собой пластик с волокнами стекла, а сверху и снизу закреплены металлические вставки. Цветовые варианты те же: черный, серебристый, голубой и розовый. Однако насыщенность и оттенок здесь гораздо более яркие, корпуса Xperia XZ1 Compact выглядят чуть более броско. Основные характеристики Sony Xperia XA1 Plus: SoC MediaTek Helio P20 (MT6757), 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,6/2,3 ГГц

GPU Mali-T880

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 3/4 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/WCDMA/LTE Cat.4/6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

GPS, A-GPS, Глонасс

Bluetooth 4.2 aptX

NFC

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 23 Мп Exmor RS, гибридный автофокус

Фронтальная камера 8 Мп Exmor R

Сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор 3430 мА·ч

Размеры 155×75×8,7 мм

Масса 189 г Sony Xperia XA1 Plus займет свое место в среднеуровневом сегменте между Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra. Новинка, естественно, гораздо крупнее и массивнее, чем обычный Xperia XA1, потому что размер диагонали экрана у нее составляет 5,5 дюйма против 5″ у Xperia XA1. В качестве основной камеры используется хорошо знакомый модуль Exmor RS 23 Мп с гибридным автофокусом — такой же, как ранее использовался в флагманах серии Xperia Z5. Корпус у Sony Xperia XA1 Plus пластиковый, с металлической боковой рамкой. Смартфон не имеет пыле- и влагозащиты, так что здесь используется безрамочный вариант окантовки дисплея, как и у Xperia XA1. В отличие от флагманов, у Sony Xperia XA1 Plus установлен в качестве громкоговорителя только один динамик. Xperia XA1 Plus стал первым смартфоном Sony среднеценового сегмента, у которого встроен сканер отпечатков пальцев. Он также интегрирован в боковую клавишу питания, как и у топовых аппаратов. В отличие от них, в данной модели предусмотрена установка трех карточек одновременно: на лоток укладываются две SIM-карты Nano-SIM, а карта памяти вставляется в соседний слот. Очень удобно и логично. Sony Xperia XA1 Plus будет иметь три цветовых решения: черное, голубое и золотистое. Розовый Sony Xperia XA1 Plus будет эксклюзивно доступен только для оператора T-Mobile. Ни точных сроков выхода в продажу, ни конкретных цен, тем более для российского рынка, производитель не назвал. Все это будет объявлено позднее.

