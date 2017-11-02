Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 8 с «безграничным» экраном и электронным пером S Pen

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В самом начале осени компания Samsung официально представила на российском рынке свою очередную модель из ставшей уже легендарной серии планшетофонов Galaxy Note. В Москве в Парке Горького прошла демонстрация новинки восьмого по счету поколения. Аппарат под названием Samsung Galaxy Note 8, как и флагманский Galaxy S8, получил такой же «безграничный» (эпитет, данный самой Samsung) экран с очень тонкой рамкой, а также оборудован лучшей на текущий момент камерой среди смартфонов Samsung и, конечно же, непременным атрибутом всех Note — электронным пером S Pen.

Основные характеристики Samsung Galaxy Note 8 (модель SM-N950F)

SoC Samsung Exynos 8895 Octa, 8 ядер: 4@2,3 ГГц (Exynos M1) + 4@1,7 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-G71

есть также другая модификация смартфона, основанная на SoC Qualcomm Snapdragon 835 и Adreno 540

Операционная система Android 7.1.1

Сенсорный дисплей Super AMOLED 6,3″, 2960×1440, 522 ppi

Оперативная память (RAM) 6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 или 2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети TD-SCDMA (B34,39)

Сети LTE FDD Cat.12 (В 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66)

Сети TD LTE (B 38—41)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) VHT80 MU-MIMO, 1024-QAM

Bluetooth 5.0

NFC

USB 3.1 Gen 1 Type-C, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Основная камера 12 Мп, f/1,7, автофокус, съемка видео 4К

Дополнительная камера 12 Мп, f/2,4

Фронтальная камера 8 Мп, f/1,7, автофокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп, акселерометр, барометр, сердечного ритма, сенсор радужной оболочки, детектор шага

Поддержка электронного пера S Pen

Водозащита IP68

Аккумулятор 3300 мА·ч, беспроводная зарядка

Размеры 163×75×8,6 мм

Масса 195 г

Средняя цена Samsung Galaxy Note 8 (64 ГБ) Средняя цена Samsung Galaxy Note 8 (128 ГБ) Средняя цена Samsung Galaxy Note 8 (256 ГБ) Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения Samsung Galaxy Note 8 (64 ГБ) Виджет Яндекс.Маркет

Комплект поставки

Samsung Galaxy Note 8 поставляется в коробке из черного картона с минималистичным оформлением и богатым содержимым.

В комплектацию смартфона входит соединительный кабель с разъемом USB Type-C, сетевой адаптер с варьируемым выходным током и напряжением 5/9 В 1,67/2 А, инструмент для извлечения SIM-карт, переходник Micro-USB — USB Type-C, переходник USB — USB Type-C, а также качественные проводные двухдрайверные стереонаушники AKG с набором сменных накладок внутриканального типа.

Внешний вид и удобство использования

Samsung в итоге привела обе своих топовых линейки смартфонов — Galaxy S и Note — к единому дизайну, теперь Galaxy Note 8 сходу практически не отличить от Galaxy S8+, особенно по передней панели.

Незначительные отличия заметны лишь в большем радиусе закругления угловых частей корпуса и чуть по-другому расположенных элементах на тыльной стороне.

Конечно же, у Samsung Galaxy Note 8 имеется гнездо для неизменного атрибута любого представителя серии Note — электронного пера, получившего даже собственное уникальное название S-Pen. Перо вставляется в торец снизу и уверенно там защелкивается. Теперь его нельзя воткнуть другим концом, поломав все внутренности, как это случалось с одной из предыдущих моделей серии — Samsung учится на своих ошибках.

Сам корпус все так же состоит из двух абсолютно симметричных стекол с сильно загнутыми боковинами и соединяющей их по периметру металлической рамки сложной формы. Рамка расширяется на верхнем и нижнем торцах и сужается по бокам, что делает дизайн мобильных аппаратов Samsung Galaxy узнаваемым, его даже начали копировать мелкие китайские ремесленники — пример Bluboo S8 у нас перед глазами.

Аппарат с 6,3-дюймовым дисплеем миниатюрным точно не назвать. Это довольно крупный смартфон, но за счет зауженного корпуса с соотношением сторон экрана 18,5:9 в руке он удерживается комфортно. Отпечатки пальцев могут появиться не только на стеклянных панелях, но и на боковой рамке, поскольку она лакированная и глянцевая. Однако корпус при этом совершенно не скользит в пальцах, данный вопрос хорошо продуман.

На тыльной стороне расположена двойная камера, соседствующая со вспышкой, сканером отпечатков пальцев и датчиком сердечного ритма; передняя панель содержит над экраном сенсоры, фронтальную камеру, разговорный динамик и светодиодный индикатор событий.

В нижней части под экраном нет ни сканера отпечатков пальцев, ни аппаратных кнопок, управляющие кнопки здесь экранные. Панель кнопок в любой момент можно убирать с экрана и вызывать обратно, а при запуске определенных приложений, например игр, система сама предлагает перейти в полноэкранный режим без отображения кнопок управления.

Боковые клавиши расположены на обеих гранях, их не две, а три: к кнопкам громкости и питания добавлена еще одна, для вызова фирменного интеллектуального помощника Bixby, который так до сих пор и не научился работать на русском языке. Клавиши довольно крупные, имеют мягкий, но отчетливый ход, к данным элементам в смартфонах Samsung традиционно нет никаких претензий.

Разъем для установки карточек здесь расположен не сбоку, а на верхнем торце. С помощью комплектного инструмента из него выдвигаются салазки для SIM-карт и карты памяти microSD. «Двухсимочный» гибридный вариант позволяет установить либо две карты Nano-SIM, либо одну Nano-SIM и одну microSD.

Крышка этого разъема имеет прорезиненную прокладку, поскольку аппарат обеспечен защитой от попадания внутрь корпуса влаги и пыли по стандарту IP68: устройство допускается погружать в пресную воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут.

Помимо разъема для карточек на верхнем торце имеется вспомогательный микрофон для работы системы шумоподавления.

В нижнем торце, соответственно, собраны все элементы, обычно распределяемые по двум торцам: 3,5-миллиметровый разъем под миниджек наушников, отверстие разговорного микрофона, ряд отверстий для выхода звука из основного динамика, а также разъем USB Type-C (как обычно, несимметрично расположенный относительно центральной оси). Здесь же находится и упомянутое выше гнездо для электронного пера.

Аппарат доступен в черном («Черный бриллиант»), синем («Синий сапфир») и золотистом («Желтый топаз») окрасе. Передняя панель под стеклом всегда остается черного цвета.

Экран

Samsung Galaxy Note 8 оснащен дисплеем Super AMOLED с загнутым с двух сторон защитным стеклом. Размеры экрана составляют примерно 71×145 мм при диагонали в 6,3 дюйма (без учета закругления боковых частей). Разрешение при этом составляет 2960×1440, плотность точек около 522 ppi, соотношение сторон 18,5:9.

Кстати, по умолчанию в смартфоне выставлено уменьшенное разрешение экрана Full HD+ (2220×1080), и его нужно самостоятельно вручную менять на максимальное WQHD+ (2960×1440) в настройках.

Ширина рамки вокруг экрана минимальна: по бокам она не превышает 2 мм, отступы сверху и снизу имеют высоту всего около 8 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тесты мультитач диагностируют поддержку 10 одновременных касаний.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Samsung Galaxy Note 8, далее их можно различать по размеру):

Экран у Samsung Galaxy Note 8 немного темнее (яркость по фотографиям 109 против 114 у Nexus 7) и не имеет выраженного оттенка. Двоение отраженных объектов в экране Samsung Galaxy Note 8 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления экраны без воздушного промежутка лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана Samsung Galaxy Note 8 есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При выводе белого поля во весь экран и при ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило 335 кд/м² в обычных условиях, на очень ярком свету оно повышается до 510 кд/м². Также нужно учитывать тот факт, что в данном случае чем меньше площадь белого на экране, тем он светлее, то есть фактическая максимальная яркость белых участков будет почти всегда выше указанного значения. В итоге читаемость днем на солнце должна быть на хорошем уровне. Минимальное значение — 1,9 кд/м², то есть пониженный уровень яркости без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Работает автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен слева от прорези фронтального громкоговорителя). Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если оставить все по умолчанию, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 7 кд/м² (темновато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 150 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 510 кд/м² (до максимума, так и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в полной темноте мы чуть увеличили яркость, получив в итоге для трех условий, указанных выше, следующие значения: 12, 150, 510 кд/м² (идеальное сочетание). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой 60 или 240 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений настройки яркости:

Видно, что на максимальной («100%+» — это с дополнительной засветкой датчика освещенности ярким светом) и близкой к ней яркости амплитуда модуляции не очень большая, в итоге видимого мерцания нет. Однако при понижении яркости появляется модуляция с большой относительной амплитудой, ее наличие уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица Super AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но зеленых субпикселей в два раза больше, что можно обозначить как RGBG. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 2 синих (1 целый и 4 четвертушки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Для таких матриц компания Samsung ввела наименование PenTile RGBG. Разрешение экрана производитель считает по зеленым субпикселям, по двум другим оно будет в два раза ниже. Расположение и форма субпикселей в этом варианте близка к случаю экрана Samsung Galaxy S4 и некоторых других более новых устройств Samsung (и не только) с экранами AMOLED. Такой вариант PenTile RGBG лучше, чем старый с квадратиками красных, прямоугольниками синих и полосками зеленых субпикселей. Тем не менее, некоторая неровность контрастных границ и другие артефакты все равно присутствуют. Впрочем, из-за очень высокого разрешения они лишь минимально сказываются на качестве изображения.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы поочередно приобретает легкий сине-зеленый и розоватый оттенок, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Samsung Galaxy Note 8 (профиль Основной) и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля (за исключением небольшого затемнения и изменения оттенка к загнутым краям).

И тестовая картинка (профиль Основной):

Цветопередача хорошая, цвета в меру насыщенные, цветовой баланс у экранов немного различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В частности, выраженный красноватый оттенок белого и серого полей, присутствующий на фотографиях экрана Samsung Galaxy Note 8, при перпендикулярном взгляде визуально отсутствует, что подтверждается аппаратными тестами с помощью спектрофотометра. Причина в том, что спектральная чувствительность матрицы фотоаппарата неточно совпадает с этой характеристикой человеческого зрения. Заметим, что в данном случае картинка занимает в высоту (при ландшафтной ориентации экрана) всю доступную для вывода изображения область и заходит на загнутые края экрана, что приводит к затемнению и искажению цвета. Также на свету эти области почти всегда бликуют, что еще больше мешает при просмотре изображений, выведенных на весь экран. И даже картинка фильмов с соотношением сторон 16:9 заходит на загибы, что мешает при просмотре кино.

Фотография выше получена после выбора профиля Основной в настройках экрана, всего их четыре:

Профиль Адаптивный дисплей отличается какой-то автоматической подстройкой цветопередачи под тип выводимого изображения и окружающие условия:

Насыщенность сильно увеличена, выглядит ужасно. Что получается при выборе двух оставшихся профилей, показано ниже.

Фильм AMOLED:

Насыщенность слегка меньше.

Фото AMOLED:

Насыщенность красного чуть ниже, чем в случае Фильм AMOLED.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана (профиль Основной).

Белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями), но в случае Samsung падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Samsung Galaxy Note 8 визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

И тестовая картинка:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у смартфона Samsung под углом заметно выше. Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана в 60 Гц). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами. Впрочем, динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая показала, что существенного завала нет ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,04, что немного меньше стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая немного отклоняется от степенной зависимости:

Напомним, что в случае OLED-экранов яркость фрагментов изображения динамично меняется в соответствии с характером выводимого изображения — уменьшается для светлых в целом изображений. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая), скорее всего, немного не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран.

Цветовой охват в случае профиля Адаптивный дисплей очень широкий — шире, чем DCI-P3:

В профиле Фильм AMOLED охват немного у́же, он практически равен DCI-P3:

При выборе профиля Фото AMOLED охват поджимается к границам Adobe RGB:

При выборе профиля Основной охват сжимается до границ sRGB:

Без коррекции спектры компонент очень хорошо разделены:

В случае профиля Основной с максимальной коррекцией компоненты цветов уже заметно подмешиваются друг к другу:

Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом (без соответствующей коррекции) цвета́ обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят неестественно насыщенными. Отсюда и рекомендация: в большинстве случаев смотреть кино, фотографии и все естественное лучше при выборе профиля Основной, и только если фотография сделана на установке Adobe RGB, имеет смысл переключить профиль на Фото AMOLED. Аналогично, профиль Фильм AMOLED уместен при просмотре видеоматериала с охватом DCI-P3, принятым в цифровом кинематографе.

Баланс оттенков на шкале серого хороший. Цветовая температура близка к 6500 К, при этом на значимом участке шкалы серого этот параметр изменяется не очень сильно, что улучшает визуальное восприятие баланса цветов. Отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 10 единиц, что для потребительского устройства считается хорошим показателем:

(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Почему-то только при выборе профиля Адаптивный дисплей появляется возможность настройки цветового баланса тремя регулировками интенсивности основных цветов, но из-за слишком широкого цветового охвата как раз в этом профиле нет смысла исправлять именно баланс.

Есть модная нынче функция Фильтр синего света, для которой в настройках даже приведено белее-менее корректное описание (в меню уровня выше написана чушь про «снижение глазного напряжения», ну да ладно):

Почему такая коррекция может быть полезной, рассказано в статье про iPad Pro 9,7. В любом случае, при развлечении с планшетом или смартфоном на ночь глядя лучше снизить яркость экрана до минимального, но еще комфортного уровня, а уж затем для успокоения собственной паранойи желтить экран данной настройкой.

Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, а также близкий к sRGB цветовой охват (при выборе правильного профиля) и хороший цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести модуляцию яркости экрана. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Тем не менее, в целом качество экрана очень высокое. Отдельно отметим, что с точки зрения качества изображения от загнутых краев только вред, так как эта дизайнерская находка вносит искажения цветового тона и уменьшает яркость на краях картинки, а в условиях внешней освещенности приводит к неизбежным бликам хотя бы вдоль одной длинной стороны экрана.

Камера

Фронтальный модуль получил сенсор с разрешением 8 Мп и светосильный объектив с диафрагмой f/1,7 без собственной вспышки, но зато с автофокусом. Качество съемки впечатляет: получается максимально четкая, яркая картинка с высокой детализацией и хорошей резкостью по всему полю кадра.

Имеется режим «Стикеров», в котором можно добавлять к своим портретам забавные детали. Но тут уже качество, естественно, гораздо ниже. Понятно, что такую программу всегда можно установить на любой другой смартфон, но здесь это уже встроено по умолчанию. Естественно, есть функция коррекции автопортрета (можно изменить тон кожи, сузить лицо, поправить форму глаз и т. п.).

В качестве основной камеры используется набор из двух модулей с одинаковым разрешением матриц 12 Мп, но разными объективами: один с диафрагмой f/1,7, второй с диафрагмой f/2,4. Основной объектив с 2-кратным оптическим зумом позволяет получить качественный снимок даже в режиме приближения. Оба модуля снабжены оптической стабилизацией изображения.

Функция живого фокуса позволяет делать эффектные снимки с боке (размытием фона), причем с возможностью выбирать глубину резкости. С функцией двойной съемки благодаря двум объективам камера может делать сразу два снимка одновременно: основной объектив фокусируется на деталях фотографируемого объекта, в то время как широкоугольный объектив фиксирует более широкую картинку.

В режиме ручных настроек доступно изменение выдержки (от 1/24000 до 10 с), светочувствительности (ISO 50 — 800), баланса белого, выбор типа фокусировки и экспокоррекция). В таком режиме можно сохранять снимки в формат RAW (параллельно с JPEG).

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К, а также в Full HD (1920×1080) со скоростью 60 и 30 fps. Во всех топовых режимах работает стабилизация изображения, что похвально. С видеосъемкой камера Samsung Galaxy Note 8 по сравнению с большинством современных мобильных аппаратов справляется хорошо, хотя стабилизация и добавляет порой некоторых «желеобразных» искажений. И тем не менее изображение четкое, плавное, с хорошей резкостью и высокой детализацией, почти достоверной цветопередачей. Звук тоже записывается четко и чисто, система шумоподавления с дополнительными микрофонами со своими задачами справляется адекватно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Текст отработан хорошо. С макросъемкой камера справляется отлично. Хорошие резкость и детализация по полю кадра и по планам. Макросъемка в помещении удается камере хорошо. Неплохая работа с тенями. Шарпинг практически отсутствует. Даже в тенях детализация неплохая.

Про хорошую камеру не так уж много можно сказать, кроме того, что она хорошая. Приятно сознавать, что прогресс в области камер смартфонов все же не стоит на месте, и оба «камерных» гиганта нас радуют новинками этой осенью. Видимо, в Samsung перестали гнаться за размером кадра и сомнительными «фишками», которые пытаются прикручивать к своим камерам другие производители, дабы создать иллюзию прогресса. Теперь на первый план вновь выходит качество, а модули камер все еще работают не на сто процентов, поэтому их заставляют работать все лучше.

JPEG RAW Освещение ≈ 3200 люкс Освещение ≈ 1400 люкс Освещение ≈ 130 люкс Освещение ≈ 130 люкс + вспышка Освещение ≈ 1 люкс + вспышка.

Широкоугольный модуль изменился не сильно: он все так же не злоупотребляет программной обработкой, хорошо отрабатывает детали по полю кадра и по планам и практически не вызывает нареканий. Пусть максимальное значение разрешающей способности в JPEG не так уж высоко на фоне конкурентов, RAW это сполна компенсирует. Производителю пока не удалось лишь победить шумы при низкой освещенности настолько, чтобы исключить их влияние на замеры разрешающей способности.

26 мм 52 мм

Уже второй год продолжается мода на телеобъективы в смартфонах. Кто-то просто вставляет камеру с телеобъективом и затем, признав попытку неудачной, пытается придумать модулю специфическое применение, а кто-то доводит его до ума, создавая полноценную «телекамеру», практически не уступающую по качеству широкоугольной. Именно по второму пути пошли в Samsung, и теперь в смартфоне есть телеобъектив, позволяющий снимать удаленные объекты в высоком качестве с хорошей детализацией. По сути, в смартфоне появился полноценный двукратный оптический зум.

Традиционно можно заключить, что камера отлично справится с любыми сюжетами.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Samsung Galaxy Note 8 богаты: они включают поддержку передачи данных в большинстве диапазонов сетей LTE FDD и TD. В том числе, естественно, поддерживаются все наиболее распространенные на территории нашей страны диапазоны частот (Band 3, 7 и 20 FDD LTE). Также есть поддержка четырех диапазонов TDD LTE (Band 38—41). Поддерживается LTE Cat.16 (до 1 Гбит/с). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает, аппарат демонстрирует высокие скорости в привычных проверочных местах, быстро восстанавливает связь после обрыва.

Поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) VHT80 MU-MIMO, 1024-QAM, есть Bluetooth 5.0 LE, ANT+, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Есть модуль NFC, но он, к сожалению, не работает полноценно с проездными картами Тройка и приложением «Мой проездной».

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд, точность позиционирования на территории московского региона удовлетворительная. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для Android, сортировка контактов возможна по фамилии или имени, то же самое и с отображением контакта звонящего. Имеется вариант смартфона с поддержкой двух SIM-карт, но наш тестовый образец работал только с одной.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, приятный на слух, яркий, насыщенный и чистый, запас громкости достаточен. Вибровызов вполне ощутимый.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.1.1 с возможностью обновления по воздуху (ОТА). Фирменная оболочка здесь такая же, как у Samsung Galaxy S8+, за исключением, естественно, программ для работы с электронным пером.

Электронное перо, наконечник которого в Galaxy Note 8 по сравнению с Galaxy Note 5 заметно похудел (стал толщиной всего 0,7 мм против 1,6 мм), умеет распознавать 4096 степеней нажатий. С его помощью можно вырезать сложные фигуры из изображений, чтобы делиться ими или вставлять в другие изображения, можно создавать рукописные подписи к фото и анимированные GIF. Была создана даже социальная сеть Penup — специальное место для того, чтобы делиться своим творчеством, созданным с помощью электронного пера S Pen. Заметки, как и прежде, можно записывать, не пробуждая экран, когда тот работает в режиме Always On Display.

Другой особенностью современных аппаратов Samsung Galaxy S и Note является возможность использования загнутых боковин их экранов. Вследствие почти полного отсутствия боковой рамки эти боковые части экрана доступны для взаимодействия с пальцами. Как и ранее, на боковину экрана можно вывести подсвечивающуюся виртуальную полоску, при нажатии которой открывается меню, отвечающее за быстрые контакты и мгновенный доступ к самым используемым приложениями. Также здесь появляется возможность выделения и сохранения любой части экрана с дальнейшим распознаванием текста.

Дополнительных программ немного, а те, что есть, представлены в основном знакомым набором собственных утилит (Samsung Gear, Connect, Health и т. д.), а также семейством приложений Microsoft. Можно отметить Game Launcher, который повышает производительность системы при запуске выбранных игр для улучшения игрового процесса и позволяет записывать игровой процесс на видео.

Для прослушивания музыки предусмотрен лишь штатный плеер Google Play Music, дополненный мощным набором ручных настроек и пресетов эквалайзера, а также технологией Adapt sound для наушников. В комплекте со смартфоном поставляются двухдрайверные наушники AKG с неплохим для своего уровня качеством звучания. Звучание основного динамика не так впечатляет. Он выдает довольно однообразный и плоский звук, без заметной глубины и насыщенности, хотя к чистоте и запасу громкости никаких претензий нет.

Диктофон с несколькими вариантами настройки демонстрирует отличную чувствительность, смартфон вполне пригоден для записи интервью и лекций.

Производительность

Аппаратная платформа Samsung Galaxy Note 8 строится на SoC Samsung Exynos 8895 Octa с 8 ядрами в двух кластерах: 4 ядра Exynos M1 с частотой до 2,3 ГГц и 4 ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. SoC выполнена по 10-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G71 с поддержкой графического API Vulkan. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 ГБ, из них изначально доступно около 2,7 ГБ ОЗУ и 51,7 ГБ ПЗУ. Можно приобрести более дорогие варианты со 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

Стоит отметить, что, традиционно для Samsung, аппараты Galaxy могут быть основаны на разных SoC: имеется модификация Galaxy Note 8 на платформе Qualcomm Snapdragon 835. Вопрос поставок той или иной модификации будет зависеть от региона.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD, можно переносить приложения на карту памяти.

По итогам тестов SoC Samsung Exynos 8895 ожидаемо показала максимальные результаты, это наиболее мощная на текущий момент мобильная платформа Samsung. Смартфон уверенно справляется с любыми задачами в реальных сценариях, а благодаря мощному видеоускорителю — и с любыми требовательными играми. С помощью встроенного приложения Game Launcher можно не только записывать игровой процесс на видео, но и включить полноэкранный режим в любой из игр. Несмотря на необычное соотношение сторон экрана, даже если и возникают предупреждения, игра все равно в итоге работает безо всяких проблем.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Samsung Galaxy Note 8

(Samsung Exynos 8895 Octa) Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei Mate 10 Pro

(HiSilicon Kirin 970) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 174712 155798 138718 177720 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1360/6605 1825/6129 1741/4221 1894/6737 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Samsung Galaxy Note 8

(Samsung Exynos 8895 Octa) Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei Mate 10 Pro

(HiSilicon Kirin 970) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 2637 3036 2409 2901 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(Onscreen, fps) 23 39 12 31 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(1080p Offscreen, fps) 42 38 24 31 24 GFXBenchmark T-Rex

(Onscreen, fps) 60 60 38 59 52 GFXBenchmark T-Rex

(1080p Offscreen, fps) 123 105 61 79 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Samsung Galaxy Note 8

(Samsung Exynos 8895 Octa) Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Huawei Mate 10 Pro

(HiSilicon Kirin 970) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3106 2792 2494 3855 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 10070 11774 10036 9820 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 631 390 551 693 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев сильно локализован выше центра и близко к левому краю, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 41 градус (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это средний нагрев в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Данный аппарат поддерживает DisplayPort Alt Mode для USB Type-C — вывод изображения и звука на внешнее устройство при подключении к порту USB. Работу в таком режиме мы опробовали совместно с монитором, имеющим вход USB Type-C, а также с адаптером USB Type-C → HDMI (компании Choetech). Вывод видео осуществляется в режиме 1080p при 60 Гц кадровой частоты. При портретной ориентации экрана смартфона картинка на мониторе Full HD выводится с вписанной по высоте и с широкими черными полями по бокам, а при ландшафтной — вписанной по ширине с узкими черными полями сверху и снизу. Отметим, что одновременно с выводом изображения и звука можно по USB подключать к смартфону мышь и клавиатуру, превращая его в основу для рабочего места, но для этого адаптер или монитор должны допускать подключение внешних устройств. Также производитель предлагает портативную док-станцию Samsung DeX, позволяющую использовать для рабочего места обычную периферию.

Для тестирования вывода изображения видеофайлов на внешний экран (только файлов 4К) и на экран самого устройства мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого устройства очень хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по узкой границе экрана, заходя на загибы. Четкость картинки высокая, но не идеальная, так как от интерполяции к разрешению экрана никуда не деться. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но проявятся особенности PenTile: вертикальная мира через пиксель будет в сеточку, а горизонтальная — чуть-чуть зеленоватой. Последнее справедливо только для тестовых мир, на реальных кадрах описываемые артефакты отсутствуют. Отображаемый на экране диапазон яркости фактически соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях порядка шести, а в светах всего пара оттенков сливается с черным и белым соответственно. Отметим, в этом смартфоне есть поддержка аппаратного декодирования файлов H.265 с глубиной цвета 10 бит на цвет, однако при этом вывод на экран осуществляется в 8-битном режиме.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Samsung Galaxy Note 8, имеет емкость в 3300 мА·ч. Не сказать, что герой обзора демонстрирует рекорды автономности, но в принципе, учитывая огромный экран с высоким разрешением, все не так плохо.

В реальной жизни аппарат ведет себя так же, как большинство современных смартфонов: уверенно доживает до вечерней зарядки, но на большее можно не рассчитывать.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Samsung Galaxy Note 8 3300 мА·ч 15 ч. 00 м. 12 ч. 50 м. 4 ч. 20 м. Sony Xperia XZ1 2700 мА·ч 17 ч. 00 м. 11 ч. 00 м. 8 ч. 00 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Huawei Mate 10 Pro 4000 мА·ч 18 ч. 20 м. 12 ч. 50 м. 5 ч. 15 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 15 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует менее 12 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 4,5 часов.

Поддерживается быстрая зарядка, смартфон заряжается от собственного сетевого адаптера в течение 1 часа 20 минут током 1,25 А при напряжении 9 В. Беспроводную зарядку смартфон тоже поддерживает, но само зарядное устройство придется докупать отдельно.

Итог

Благодаря наличию электронного пера с широкой функциональностью (и сопутствующего программного обеспечения), у аппаратов серии Galaxy Note до сих пор практически нет конкурентов среди смартфонов, поэтому производитель устанавливает на них даже более высокую цену, чем на очень дорогие флагманы Galaxy S (в данном случае — S8 и S8+). Galaxy Note 8 — это действительно мобильный аппарат, который не каждый может себе позволить. И главное, нельзя сказать, что 70 тысяч рублей покупатель отдает за бескомпромиссные возможности: не все характеристики у корейского планшетофона лучшие из лучших. Как минимум, это касается автономности, которая здесь далеко не рекордная. Ну и звучание динамика (причем одного, хотя у многих топовых конкурентов работает стереопара) не сравнится, например, с недавно представленным Huawei Mate 10. А вот по качеству фотосъемки Galaxy Note 8 — это один из лучших мобильных аппаратов на рынке. Многим также очень нравится дизайн — зализанные плавные обводы стеклянных панелей с сильно закругленными боками пришлись по вкусу большой части пользователей. Нет претензий к качеству дисплея, к широчайшим коммуникационным возможностями, к аппаратной мощи устройства.

В общем, Samsung Galaxy Note 8, как и его ближайшие сородичи Galaxy S8 и S8+, — это тот случай, когда убеждать или советовать бесполезно, поскольку часть аудитории испытывает к корейской марке сильную любовь и всегда имеет на этот счет свое особое мнение. Добавить можно лишь то, что история с возгораниями предыдущей модели серии Note 7 с последующим отзывом из продажи не оставила шансов на размышления типа «переходить ли с предыдущей версии на новую?». Для пользователей, по-настоящему нуждающихся в функциональности электронного пера, на фоне исчезновения из продажи Galaxy Note 7 прошло слишком много времени ожидания и альтернатив практически не осталось. А уж о безопасности лояльных пользователей компания на этот раз просто обязана была позаботиться с утроенной силой, так что Samsung Galaxy Note 8 — наверняка один из самых безопасных смартфонов на рынке.