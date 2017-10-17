Смартфоны Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro: мировая презентация в Мюнхене, примеры фото и видео

16 октября, как и было обещано, компания Huawei представила в Мюнхене свой новый флагманский смартфон Huawei Mate 10. Глобальная презентация была проведена на арене Small Olympic Hall Олимпийского парка в баварской столице. Ее открыл и практически единолично провел генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

Вопреки ожиданиям, Huawei показала на мероприятии не три версии смартфона, а только две. Ими стали аппараты Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro, а о предполагаемой версии Mate 10 Lite во время презентации не было сказано ни слова. Как сообщили представители компании, Mate 10 Lite будет производиться лишь для некоторых стран ближневосточного региона и официально в России точно не появится.

Но вернемся к Mate 10 и Mate 10 Pro. Аппаратной платформой для обеих представленных модификаций стала HiSilicon Kirin 970. Эта новейшая 64-разрядная SoC производится по нормам технологического процесса 10 нм и включает четыре ядра Cortex-A73, которые работают на частоте до 2,8 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. Также Huawei называет Kirin 970 «первым процессором с поддержкой нейронных вычислений, имеющим выделенный модуль нейронных вычислений (NPU)».

«Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственного интеллекта, при этом он становится частью нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект, который откроет перед нами новые возможности, улучшит пользовательский опыт, предоставит новое качество сервиса и оптимизирует работу устройств, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — Серия Huawei Mate 10 представляет первый нейронный процессор с поддержкой искусственного интеллекта, открывая эру интеллектуальных смартфонов».

Как говорилось во время презентации, «специализированный нейронный модуль NPU в сочетании с инновационной мобильной архитектурой HiAI позволяет чипсету Kirin 970 демонстрировать в 25 раз более высокую производительность и в 50 раз более высокую энергоэффективность на задачах, связанных с искусственным интеллектом в сравнении с четырехъядерным процессором Cortex-A73».

В качестве графического процессора здесь выступает GPU нового поколения ARM Mali-G72, имеющий 12 ядер. Оперативной памяти в новинках установлено разное количество: Huawei Mate 10 получил 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с максимальной частотой 1866 МГц, а версия Mate 10 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ. Была также представлена еще одна, максимально оснащенная модификация Porsche Design Mate 10, получившая 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Но главное отличие двух представленных модификаций кроется в экранах. Смартфон Huawei Mate 10 получил так называемый «FullView-дисплей», выполненный по технологии IPS, с диагональю 5,9 дюйма и соотношением сторон 16:9, поддерживающий режим HDR10 для более натуралистичного воспроизведения цветов. Huawei Mate 10 Pro же имеет 6-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 18:9, который тоже поддерживает режим HDR10.

Благодаря платформе Kirin 970 оба смартфона получили LTE-модем с поддержкой Cat.12 (скорость загрузки до 600 Мбит/с), а также поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Новая однокристальная система поддерживает сдвоенные камеры с максимальным разрешением до 42 Мп.

В реальности разрешение камер в обеих моделях, конечно, меньше. Huawei продолжает сотрудничество с легендарным брендом Leica, устанавливая в свои топовые мобильные устройства разработанные совместно с Leica двойные камеры, это же справедливо и для смартфонов Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro. Их камеры имеют 12-мегапиксельный RGB- и 20-мегапиксельный монохромный сенсоры, оснащены светосильными объективами f/1,6 с оптическим стабилизатором (OIS), имеют интеллектуальный цифровой зум и функцию захвата движения AI Motion Detection.

Примеры съемки на камеру Huawei Mate 10 Pro

Интеллектуальные технологии распознавания сцен и объектов автоматически устанавливают оптимальные съемочные параметры, соответствующие объекту и условиям освещения. В реальности смартфон действительно мгновенно оценивает расположенный в видоискателе объект, и может распознать «еду» даже в маленьком кусочке пирога. После этого в нижнем правом углу экрана появляется соответствующая пиктограмма, и камера автоматически устанавливают оптимальные съёмочные параметры. Данная функция, понятное дело, имеет прямое отношение к сценическим режимам и не работает в режиме ручных настроек Pro.

Также, благодаря совместной работе двух сенсоров, прекрасно отрабатывается функция размытия фона (эффект боке). При этом происходит эмуляция ручного регулирования диафрагмы в диапазоне от f/0,95 до f/16. Вот пример съемки в этом специфическом режиме на камеру смартфона Huawei Mate 10 Pro (диафрагма максимальна):

Фронтальная камера в обоих новых смартфонах имеет сенсор с разрешением 8 Мп без автофокуса и собственной вспышки, объектив f/2,0. Пример съемки:

Среди топовых режимов съемки видео присутствуют разрешения 4К @30 fps и 1080p @60 fps. Имеется функция оптической стабилизации изображения, но в старших режимах съемки она не поддерживается. Тем не менее, камера снимает видео очень неплохо, звук тоже записывается чисто и без искажений. Примеры видеосъемки:

Что касается дизайна корпуса, то здесь с виду особых изменений не произошло: две стеклянные 2.5D-панели соединены металлической боковой рамкой. Плавные формы с сильно закругленными в плане углами хорошо узнаваемы.

Изменилось соотношение площади экрана к общей площади передней панели: оно стало еще больше. А у модификации Mate 10 Pro даже сканер отпечатков пальцев вынесен на заднюю панель для того, чтобы спереди уместился огромный 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9.

В то же время у обычного Mate 10 сканер находится на передней панели под экраном.

Есть между новинками и еще одно существенное отличие: модель Huawei Mate 10 Pro может похвастать наличием защиты от влаги и пыли, соответствующей стандарту IP67, в то время как обычный Mate 10 имеет корпус, отвечающий стандарту IP63 (только защита от брызг). Во время практического теста Huawei Mate 10 Pro спокойно выдержал 20-минутное погружение в воду городского фонтана без каких-либо последствий.

Еще из особенностей можно отметить отсутствие у новых смартфонов 3,5-миллиметрового разъема для подключения миниджека наушников. К тестовому образцу прилагался соответствующий переходник с USB Type-C на миниджек.

Зато, благодаря новейшей платформе, обе SIM-карты теперь поддерживаются в режиме активного ожидания в 4G, чего ранее в смартфонах не встречалось (4G + 3G в лучшем случае).

Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro работают под управлением фирменного интерфейса EMUI 8.0 и новейшей операционной системы Android 8.0. Новые функции включают алгоритмы ИИ, которые позволяют в полной мере раскрыть возможности процессора Kirin 970: например, встроенный переводчик, упрощающий процесс коммуникации, возможность вывести информацию на любой дополнительный экран, включая дублирование или расширение экрана смартфона при использовании его в качестве ПК. Для этого придется отдельно приобрести соответствующий соединительный кабель.

Смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro оснащаются батареями высокой плотности с емкостью 4000 мА·ч. Интеллектуальная система управления энергопотреблением способна изучать привычки и предпочтения пользователя, чтобы заблаговременно выделять необходимые ресурсы для продления службы батареи. Смартфоны серии Mate 10 поддерживают технологию быстрой зарядки 4,5 В 5 А Huawei SuperCharge, которая позволяет зарядить устройство за 10 минут с 1% до 20%, а за 30 минут — с 1% до 58%. Кроме того, Huawei SuperCharge стала первой технологией быстрой зарядки, прошедшей сертификацию безопасности в компании TÜV Rheinland, что гарантирует безопасность при зарядке устройства.

Неожиданно много внимания во время презентации было уделено аксессуарам, представленным для новых аппаратов серии Mate 10: камере EnVizion 360, внешнему аккумулятору с поддержкой технологии Huawei SuperCharge и умным весам. Камера EnVizion 360 позволяет снимать 360-градусные 5К-фото и 2К-видео, которыми пользователь может поделиться в социальных сетях. Внешний аккумулятор Huawei SuperCharge 10000 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки 4,5 В 5 А. Умные весы могут мониторить и анализировать различные данные, такие как соотношение жировой ткани и общей массы тела, а также индекс массы тела с помощью специального приложения. Также были представлены зарядное устройство для автомобиля Super Charge Car Charger, магнитный кредл Magnetic Carkit, стильный чехол-книжка Smart Leather Cover.

Цвета корпусов моделей будут различаться в зависимости от модификации: Huawei Mate 10 получит розовый, золотистый, коричневый и черный варианты, в то время как старшая модель Huawei Mate 10 Pro будет представлена в серебристом, голубом, коричневом и розовом цветах.

Смартфон Huawei Mate 10 будет доступен уже в конце октября более чем в 15 странах, включая Испанию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Малайзию, Сингапур и Австралию. Huawei Mate 10 Pro появится в продаже чуть позже, в середине ноября, более чем в 20 странах, включая Германию, Францию, Италию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Малайзию, Сингапур и Таиланд. Цены составляют 699 евро за Huawei Mate 10 и 799 евро за Huawei Mate 10 Pro.

Версия Porsche Design Huawei Mate 10 также появится в продаже в середине ноября. Это будет самая дорогая из всех модификаций: ее цена составит 1395 евро, то есть почти на 600 евро дороже, чем Huawei Mate 10 Pro.

Что же до России, то, как обычно, Huawei еще сомневается в целесообразности выпуска новинок серии Mate на наши прилавки ввиду очень высоких ожидаемых цен в официальной рознице. Представителем компании было заявлено, что планы будут окончательно пересматриваться к концу года, и возможно, в начале 2018-го новые аппараты Mate 10 все-таки появятся на российском рынке.