Обзор смартфона BlackBerry Keyone китайской компании TCL: аппарат на Android с QWERTY-клавиатурой и отличной автономностью

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Китайская компания TCL, не первый год занимающаяся выпуском смартфонов под некогда французской маркой Alcatel, взялась теперь и за канадский бренд BlackBerry, правами на использование которого она теперь также владеет. Первым устройством BlackBerry, выпущенным на фабрике TCL, стал аппарат под названием Keyone. Выпуск в 2017 году мобильного устройства с маленьким экраном и аппаратной QWERTY-клавиатурой стал для компании своеобразным прощупыванием почвы: пойдет — не пойдет. Понятно, что немногие сейчас решатся уменьшить дисплей ради установки аппаратной клавиатуры, особенно это касается тех, кто никогда раньше не имел дела с карманными устройствами, оборудованными полноценной клавиатурой, и не успел к ней привыкнуть. Так что выпуск BlackBerry Keyone нацелен прежде всего на истинных ценителей и ностальгирующих поклонников марки BlackBerry, а также, возможно, на ту часть аудитории, которая желает выделиться, приобретая мобильный аппарат «не как у всех».

Основные характеристики BlackBerry Keyone (модель BBB100-2)

SoC Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер ARM Cortex-A53 @2,0 ГГц

GPU Adreno 506 @650 МГц

Операционная система Android 7.1.1

Сенсорный дисплей IPS 4,5″, 1620×1080, 434 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (Band 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20, 28), TD (Band 38, 40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2

NFC

USB Type-C 3.1, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Основная камера 12 Мп, f/2,0, автофокус, 4K-видео

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,2

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп

QWERTY-клавиатура, 35 клавиш

Аккумулятор 3505 мА·ч, Quick Charge

Размеры 149×73×9,4 мм

Масса 183 г

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Комплект поставки

BlackBerry Keyone поставляется в продажу в крупной коробке из твердого черного картона с приятным лаконичным внешним оформлением.

Комплект состоит из соединительного USB-кабеля и сетевого адаптера (5/9 В 2/1,67 А). Ключик для извлечения карт стандартно закреплен на картонной вставке. Кроме того, в набор вложена неплохая по качеству проводная стереогарнитура с резиновыми накладками трех размеров.

Внешний вид и удобство использования

BlackBerry Keyone получил весьма своеобразный корпус, и дело не только в наличии аппаратной QWERTY-клавиатуры, но и в подборе материалов. Дизайнеры всеми силами старались подчеркнуть, что перед нами серьезный бизнес-аппарат без малейшего налета лоска и глянца.

Понятно, что на этот раз старались совсем уже не те работники канадской компании, что делали когда-то дизайн для настоящих аппаратов BlackBerry, а дизайнеры китайского концерна TCL. Возможно, они в чем-то и перестарались. По крайней мере, отзывы пользователей не были единогласными: кому-то очень понравилось, а кто-то брезгливо отвернулся.

Вероятно, некоторые уже успели настолько привыкнуть к лакированному блеску обтекаемых панелей современных стеклянных мобильных флагманов, что не приемлют иного. Другие же, наоборот, считают этакий «индустриальный», нарочито грубый дизайн близким себе по имиджевой составляющей. Каждое мнение имеет право на жизнь, все это — дело вкуса.

Но факт остается фактом: BlackBerry Keyone получился совершенно не похожим на большинство современных смартфонов за счет необычной формы, за счет серого матового, самого невыразительного из всех металлических вариантов, покрытия, а также за счет текстурированного матового пластика Soft Touch.

Из-за этой наклеенной прорезиненной панели аппарат достаточно надежно удерживается в ладони, хотя сам матовый металл порой может быть довольно скользким в пальцах. Смартфон по габаритам как минимум не маленький, не меньше иных 5,5-дюймовых мобильных аппаратов, и при этом еще и не слишком тонкий. В общем, изящным и миниатюрным BlackBerry Keyone не назвать.

Зато на смартфоне практически не заметны отпечатки пальцев — аппарат всегда имеет опрятный вид. К качеству сборки претензий никаких: все выглядит аккуратно и надежно, люфтов и скрипов не обнаружено.

Передняя панель своеобразная: она далеко не полностью прикрыта стеклом, сверху имеется металлический сегмент корпуса, а снизу расположены четыре ряда механических кнопок. Все сенсоры, фронтальная камера и светодиодный индикатор событий врезаны именно в металлическую часть над экраном. В панели при этом проделано несколько отверстий разной формы и размеров — получилось несимметрично и как-то неряшливо.

Принято считать (да и сам производитель это утверждает), будто механическая клавиатура такого типа, какой оборудованы представители семейства BlackBerry, включая Keyone, позволяет быстрее набирать текст. Но тут надо понимать одну простую вещь: быстро набирать на ней получится только тогда, когда крепко держишь смартфон обеими руками и жмешь на клавиши большими пальцами обеих рук. А это уже требует лишнего движения для перехвата, потому что большинство современных пользователей имеют укоренившуюся привычку держать аппарат одной рукой, время от времени поднося его к глазам. Второй же рукой на весу перелистываются страницы, прокручивается текст, нажимаются кнопки, в том числе и кнопки экранной клавиатуры — все это делается одной рукой.

Здесь такой вариант не пройдет: кнопки мелкие, жесткие, на весу их, конечно, можно понажимать какое-то время, но о полноценном наборе тогда речи идти не может, да и скорости это точно не прибавит, потому что многие переключения предполагают комбинацию двух одновременных нажатий. То есть чтобы печатать молниеносно, сперва необходимо крепко зафиксировать аппарат двумя руками, принять, так сказать, соответствующую позу, и жать на клавиши исключительно большими пальцами.

Однако и этот вариант не так комфортен, как хотелось бы: раньше аппараты BlackBerry были широкие и невысокие, поэтому такие хват и набор были максимально удобными. Здесь же верхняя часть сильно вытянулась в высоту и заметно перевешивает, ведь, по сути, приходится удерживать весь этот длинный и тяжелый металлический аппарат лишь за самые нижние 4 см его корпуса. В общем, создается впечатление, что над практической стороной вопроса создатели нового смартфона из TCL даже не ломали голову...

Клавиатура получила новый механизм клавиш с уменьшенной длиной хода и гладкие полупрозрачные колпачки со скошенными краями, которые позволяют тактильно отделять кнопки друг от друга. Ход клавиш довольно упругий. Каждой кнопке можно присвоить два быстрых действия: например, набор определенного номера и запуск приложения (одно будет выполняться коротким нажатием, а второе — продолжительным). Кроме того, клавиатура может работать в режиме безотрывного ввода и даже джойстика, перемещающего курсор по экрану. То есть по массиву кнопок можно двигать пальцем, словно по тачпаду. Язык ввода переключается с помощью комбинации Alt + Enter, фиксация постоянного ввода цифр осуществляется двойным нажатием Alt, а для вывода на экран виртуальной клавиатуры имеется специальная кнопка Sym. Сканер отпечатков пальцев здесь тоже имеется, его площадка вписана в клавишу пробела.

Естественно, для официально поставляемой на российский рынок модификации предусмотрена русскоязычная клавиатура. По понятным причинам, клавиш для русских букв не хватает, некоторые пары вводятся с помощью одной кнопки: например, «ъ» и «ь», а также «ю» и «б» (нужная буква выбирается простым перебором). В принципе, все логично и интуитивно понятно, разобраться несложно. Все символы и пиктограммы имеют подсветку, в том числе и русские буквы.

Камера на тыльной стороне корпуса довольно сильно выпирает, ее широкий обод приподнимает аппарат над поверхностью стола, поэтому работать с лежащим на твердой поверхности смартфоном неудобно — он покачивается при прикосновениях. Вспышка, расположенная рядом, имеет два разноцветных сегмента и светит чрезвычайно ярко.

Боковые клавиши совсем не жесткие, слишком легко прожимаются пальцами, можно было бы сделать их пожестче. Кнопок три, поскольку помимо питания и громкости есть еще и дополнительная настраиваемая клавиша BlackBerry Convenience Key, на которую можно запрограммировать любое действие. Это кажется излишним, когда узнаешь, что любая из кнопок QWERTY-клавиатуры также способна выполнять практически любое действие (быстрый набор, запуск конкретного приложения и т. д.).

Разъем для карточек, расположенный на левой грани, не гибридный: в него устанавливается одна карта Nano-SIM и одна карта памяти. В принципе, существует и другая модификация, поддерживающая работу двух SIM-карт, но в официальную российскую розницу она пока не поставляется.

В верхнем торце установлены 3,5-миллиметровый разъем под миниджек наушников и гнездо вспомогательного микрофона.

Основной динамик выведен в нижний торец корпуса и скрыт за одним из рядов отверстий, а посередине там расположен разъем USB Type-C.

BlackBerry Keyone официально доступен на российском рынке лишь в одном цветовом оформлении — серебристый металл в сочетании с черным пластиком, хотя в природе имеется и полностью черный вариант под названием BlackBerry Keyone Limited Edition Black. Сам корпус ввиду своего строения и примененных материалов довольно прочен, экран также прикрыт надежным стеклом, устойчивым к появлению царапин, но защиты от влаги и пыли смартфон не получил, хотя при его позиционировании она бы точно не помешала.

Экран

BlackBerry Keyone оснащен дисплеем IPS с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Размеры экрана составляют примерно 63×96 мм при диагонали в 4,5 дюйма. Разрешение при этом составляет 1620×1080, плотность точек около 433 ppi, соотношение сторон 3:2.

Ширина рамки вокруг экрана составляет около 4,5 мм по бокам и 9 мм сверху, а снизу, где располагается клавиатура, отступ равен 44 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматическую настройку, основанную на работе датчика внешнего освещения. Тесты мультитач диагностируют поддержку 10 одновременных касаний.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — BlackBerry Keyone, далее их можно различать по размеру):

Экран у BlackBerry Keyone немного темнее (яркость по фотографиям 98 против 111 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране BlackBerry Keyone очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 560 кд/м², минимальное — 6,0 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на достойном уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится правее решетки фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 90 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 400 кд/м² (многовато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 740 кд/м² (даже выше, чем при ручной регулировке). Если ползунок примерно на 50%, то значения следующие: 6, 205 и 730 кд/м² (первое значение низковато); если передвинуть ползунок на 0% — 6, 70 и 700 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 60% шкалы — 21, 240 и 740 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны BlackBerry Keyone и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране BlackBerry Keyone имеют увеличенную насыщенность, картинка явно затемнена, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у BlackBerry Keyone контраст уменьшился в большей степени из-за большего высветления черного и большего снижения яркости.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у BlackBerry Keyone экран под этим углом все же чуть темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает зеленоватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1500:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 19 мс (10 мс вкл. + 9 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 27 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,39, что выше стандартного значения 2,2, потому и изображение чуть затемнено. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо, однако лучше бы ее не было вовсе.

Цветовой охват шире sRGB:

Спектры показывают хорошее разделение компонент, за счет чего и достигается увеличенный охват:

Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше. Баланс оттенков на шкале серого приемлемый, так как цветовая температура пусть и заметно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом оба параметра не очень сильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом устройстве есть регулировка цветового баланса, однако пользы от нее немного, так как цветовую температуру все равно не удается привести к 6500 К, а ΔE возрастает и становится выше 10 единиц.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и приемлемый цветовой баланс. К недостаткам — плохую равномерность черного поля, низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и увеличенный цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль получил сенсор с разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 84°, без собственной вспышки и автофокуса, но зато с функцией электронной стабилизации для фото и видео. К качеству съемки при дневном освещении практически нет претензий: изображение четкое, резкое, с неплохой детализацией и правильной цветопередачей. Однако в освещенном искусственным светом помещении все показатели падают даже резче, чем того ожидаешь.

В качестве основной камеры используется модуль с сенсором Sony IMX378 (размер пикселя 1,55 мкм) с разрешением 12 Мп и 6-линзовый объектив с диафрагмой f/2,0, электронной стабилизацией изображения и системой фазовой фокусировки. Автофокус работает адекватно и быстро, двухтоновая вспышка светит чрезвычайно ярко.

Меню управления удобное и понятное, есть ручные настройки для фото- и видеосъемки (выдержка (от 1/8000 до 1/2 с), светочувствительность (до ISO 10500), баланс белого, выбор типа фокусировки и экспокоррекция). Однако возможности сохранения снимков в формате RAW нет даже в ручном режиме.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К, а также в Full HD (1920×1080) со скоростью 60 и 30 fps. Однако функция стабилизации работает не во всех режимах: ее нельзя использовать при съемке в 4К и 1080р60.

С видеосъемкой камера справляется средне. И дело не только в том, что при съемке с рук изображение заметно подрагивает. Но даже при хорошем дневном освещении имеются пересветы и артефакты, изображение порой рассыпается на квадратики, а краски слишком едкие, чтобы такую цветопередачу назвать натуральной. Смартфон не очень-то справляется с сильным шумом ветра при записи звукового сопровождения роликов, хотя у него вроде бы имеется второй микрофон и активна система шумоподавления.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Неплохая резкость по полю кадра и по планам. Если при съемке в ручном режиме слишком уменьшить выдержку (это необходимо для адекватной съемки движущейся воды), камера поднимает уровень светочувствительности, и уже при ISO 400 становятся очень заметны шумы и работа шумодава. С макросъемкой камера справляется отлично. Хорошая резкость по полю кадра даже на краях. Еще один пример хорошего макро. Отличная детализация на дальних планах. На небе заметна работа шумодава. Текст отработан хорошо. Хорошая детализация по полю и по планам.

Камера получилась почти отличной. Немного портит впечатление заметная работа шумодава, особенно в тенях, но при этом детали практически не портятся. В остальном к камере сложно придраться: здесь хорошая резкость по полю кадра и по планам, отличная детализация, в целом умеренная программная обработка, достаточно широкий диапазон фокусировки. Сенсор хорошо передает цвета, обладает неплохим динамическим диапазоном, экспозамер работает разумно. Так что если игнорировать следы шумодава, камеру можно считать очень хорошей. Она справится как с документальной, так и с художественной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности героя обзора не максимальные, но очень и очень неплохие. Использованный модем Qualcomm X9 LTE обеспечивает передачу данных в диапазонах сетей LTE FDD и TD, в том числе поддерживаются все наиболее распространенные на территории нашей страны диапазоны частот (Band 3, 7 и 20 FDD LTE). Поддерживается LTE Cat.6, то есть максимальная скорость может составлять 300/150 Мбит/с.

В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Скорость в сети LTE стабильная, проблем с соединением в 4G нет. Другие коммуникационные возможности также на высоте: они включают поддержку Bluetooth 4.2 и обоих диапазонов Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Есть и модуль NFC, причем он успешно работает с проездными картами Тройка и приложением «Мой проездной».

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых же секунд, точность позиционирования на территории московского региона не вызывает претензий. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, сортировка контактов возможна по фамилии или имени, то же самое и с отображением данных звонящего.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, запас громкости достаточен. Вибровызов вполне ощутим.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется стандартная версия ОС Android 7.1 с возможностью обновления по воздуху (ОТА). Полноценной альтернативной оболочки тут нет, есть только набор из нескольких знакомых фирменных приложений, включая Blackberry Hub и комплексную утилиту системной безопасности DTEK. BlackBerry Launcher имеет виртуальную выдвижную боковую панель, которая играет роль агрегатора всех поступающих сообщений, что довольно удобно. Никуда не делась и знакомая боковая полоска индикатора заряда батареи.

На любую из клавиш клавиатуры, как и на специальную боковую кнопку, можно назначить выполнение определенных действий (запуск приложения, быстрый набор, отправка сообщений и т. д.). В целом, набор фирменных установленных приложений имеет бизнес-направленность, в то время как мультимедийные программы используются из числа стандартных Google, а файлового менеджера нет вообще. Зато с безопасностью, пожалуй, даже перебор: есть, например, специальная программа для параноиков, скрывающая все содержимое на экране, кроме одной читаемой строчки.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music, для настройки параметров аудиосистемы служат пресеты встроенного эквалайзера. Можно усилить басы, но это не сильно поднимает качество звучания, которое тут и в наушниках, и в динамике среднее. Можно даже сказать, что звучание громкоговорителя более впечатляет своим очень громким и ярким звуком, в то время, как в наушниках звук какой-то блеклый, шумноватый и не очень громкий.

Имеется встроенное FM-радио без возможности записи с эфира, оно работает только с наушниками. Диктофона не нашлось вовсе.

Производительность

Аппаратная платформа построена на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 625. Данная SoC имеет 8 CPU-ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, в качестве видеоускорителя используется Adreno 506. Благодаря новейшему техпроцессу 14 нм, процессор имеет хорошую производительность при низком потреблении энергии.

А вот памяти для столь дорогого аппарата, позиционируемого не просто в качестве флагмана, но и с налетом «эксклюзивности», здесь маловато: объем оперативной памяти составляет лишь 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. Из них в среднем свободно около 21 ГБ флэш-памяти и всего 770 МБ ОЗУ — это откровенно мало.

Возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD есть, можно и устанавливать приложения на карту памяти. Также есть возможность подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Qualcomm Snapdragon 625 — далеко не самая свежая платформа среднего уровня, в столь дорогой аппарат нужно было бы установить более мощную и новую Snapdragon 630. А вообще, при такой цене можно было задуматься и о топовой SoC серии Snapdragon 8хх. Уровень Snapdragon 625/630 при тестировании в AnTuTu — 60-65К очков, флагманским его не назвать.

И тем не менее, благодаря техпроцессу 14 нм, SoC сочетает неплохую, в сущности, производительность с невысоким энергопотреблением. Snapdragon 625 обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми современными задачами. С играми тоже нет проблем, Modern Combat 5 и Mortal Kombat X идут без притормаживаний, хотя играть в игры на таком маленьком экране и с QWERTY-клавиатурой сбоку не слишком комфортно, этот аппарат явно не предназначен для игр.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Тестовая программа GeekBench 4 наотрез отказалась работать на данном аппарате.

BlackBerry Keyone

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 68182 68182 61638 50597 60485 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) — 859/4133 814/3518 757/2071 904/3513

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

BlackBerry Keyone

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1 (больше — лучше) 463 821 463 671 421 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 8 10 6 15 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 7 10 6 6 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 24 29 21 32 17 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 23 29 22 21 17

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

BlackBerry Keyone

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Xiaomi Mi A1

(Qualcomm Snapdragon 625) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 4296 9347 7910 9284 9992 Google Octane 2

(больше — лучше) 1310 3723 4885 4489 3928 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 8976 1242 880 946 1104

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 38 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

При использовании имевшегося в наличии адаптера-переходника с USB Type-C на HDMI вывода картинки на внешнее устройство мы не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) в режиме заполнения по высоте при ландшафтной ориентации получается вывод один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении, но картинка обрезана справа и слева. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливается с черным, а в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в BlackBerry Keyone, имеет емкость в 3505 мА·ч. С этой батареей герой обзора ожидаемо демонстрирует максимально высокие результаты тестов автономной работы. Другое дело, что и читать, и играть, и тем более кино смотреть на таком маленьком экранчике совершенно неудобно, поэтому результаты этих тестов в данном случае представляют больше теоретический интерес, чем практический.

В реальной жизни аппарат вполне способен обходиться без подзарядки до двух суток в зависимости от нагрузки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, коим здесь посвятили целое отдельное приложение (Центр управления питанием) с гибкими настройками.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр BlackBerry Keyone 3505 мА·ч 20 ч. 15 м. 13 ч. 40 м. 9 ч. 10 м. Asus Zenfone 4 3300 мА·ч 16 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. Xiaomi Mi A1 3080 мА·ч 12 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Sony Xperia XA1 2300 мА·ч 13 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. 4 ч. 10 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более 20 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 13,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 9 часов в зависимости от конкретной игры.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, от комплектного сетевого адаптера батарея заряжается чуть более 2 часов током 1,6 А при напряжении 9 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Смартфон BlackBerry Keyone с маленьким экраном, аппаратной QWERTY-клавиатурой и очень высоким уровнем автономности совершенно четко позиционируется в качестве бизнес-устройства. Имиджевая составляющая автоматически отходит на второй план, хотя есть люди, которым и по дизайну аппарат понравился. Что же до эргономики, то сильно перевешивающая верхняя часть в сравнении с очень короткой нижней вряд ли сделают этот смартфон удобным для скоростной печати. Остальные характеристики аппарата разнятся от хороших до отличных, проблема только в том, что официальная стоимость BlackBerry Keyone в России составляет 40 тысяч рублей. С учетом этого фактора среднеуровневая, да еще и не самая свежая в линейке аппаратная платформа Qualcomm, не выдающиеся фронтальная камера и звуковая система, не рекордный объем памяти уже не выглядят простительными недостатками. И бизнес-позиционирование ничего из этого не оправдывает. Тем более, что сервисы BIS, специальные тарифные планы и сети собственных серверов BlackBerry по миру канули в лету.

Есть подозрение, что компания TCL решила без особых вложений просто сыграть на ностальгических чувствах поклонников «ежевичной» марки, выпустив, в сущности, привычный «Alcatel» (как это уже было с DTEK 50 и DTEK 60), но в ином корпусе и с дополнительной программой на тему безопасности. Однако подобными программами, производящими мониторинг системы на Android, сейчас забиты все китайские телефоны, этим уже никого не удивишь. Чтобы успешно продавать так дорого смартфон с обыденными характеристиками в необычном дизайне, китайской компании нужно будет очень сильно постараться на маркетинговом поприще — или заметно снизить цену.