Материнская плата Gigabyte GA-Z270M-D3H

В этой статье мы рассмотрим довольно необычную плату Gigabyte GA-Z270M-D3H на чипсете Intel Z270, которая для разнообразия не позиционируется как игровая и ориентирована, скорее, на корпоративный сегмент, где требуются компьютеры, поддерживающие возможность подключения оборудования с устаревшими интерфейсами. Комплектация и упаковка Плата Gigabyte GA-Z270M-D3H поставляется в небольшой по размерам коробке, на которой красноречиво расписаны все ее достоинства. Комплект поставки довольно скудный: 2 SATA-кабеля (все разъемы с защелками, один кабель имеет угловой разъем с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами и заглушка для задней панели платы. Все очень скромно, что характерно для недорогих решений. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-Z270M-D3H приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC892 Сетевой контроллер 1 × Intel i219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × PCI

1 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с

3 × SATA Express USB-порты 8 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.0 (Type-C)

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI 1.4

1 × DVI-D

1 × D-Sub

6 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.0 (Type-C)

1 × RJ-45

1 × PS/2

6 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

3 × SATA Express

1 × M.2

4 разъема для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем для подключения LPT-порта Форм-фактор microATX (244×225 мм) Средняя цена T-1716269831 Розничные предложения L-1716269831-10 Форм-фактор Плата Gigabyte GA-Z270M-D3H выполнена в уменьшенном форм-факторе microATX (244×225 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные шесть отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Gigabyte GA-Z270M-D3H основана на чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151. Память Для установки модулей памяти на плате предусмотрено четыре DIMM-слота. Согласно спецификации, плата поддерживает небуферизованную память DDR4, а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения, разъем M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Gigabyte GA-Z270M-D3H имеется два слота с форм-фактором PCI Express x16, два слота PCI и разъем M.2. Первый слот (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализован на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0. Второй слот с форм-фактором PCI Express x16 всегда работает на скорости x4. По сути, это слот PCI Express 3.0 x4, но в форм-факторе PCI Express x16. Этот слот реализован уже на базе чипсетных линий PCIe 3.0. Соответственно, плата поддерживает только технологию AMD CrossFireX. Устаревшие, раритетные слоты PCI реализованы через мост PCIe—PCI (ITE IT8892E), который подключен к порту PCIe чипсета Intel Z270. Напомним, что встроенной поддержки шины PCI в чипсетах Intel нет уже давно. Разъем M.2 предназначен для установки SSD-накопителей. Разъем реализован через чипсет и поддерживает накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DVI-D, HDMI 1.4 и VGA (разъем D-Sub), последний реализован с использованием моста DP—VGA (Realtek RTD2168). SATA-порты и разъемы SATA Express Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые входят в три разъема SATA Express. Шесть портов SATA 6 Гбит/с и три разъема SATA Express на базе этих разъемов реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. В каждом из разъемов SATA Express, кроме двух портов SATA, задействуется также две линии PCIe. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 9 портов USB 3.0 и 4 порта USB 2.0, все эти порты реализованы через чипсет Intel Z270. 7 портов USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, причем 6 портов имеют разъем Type-A, а один — разъем Type-C. Для подключения 4 портов USB 2.0 и еще 2 портов USB 3.0 на плате имеется 2 разъема портов USB 2.0 и 1 разъем портов USB 3.0 (по 2 порта на разъем). Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Gigabyte GA-Z270M-D3H имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Intel i219-V. Как это работает Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксирована, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. Посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Gigabyte GA-Z270M-D3H. На плате имеется слот PCI Express 3.0 x4, разъем M.2, сетевой контроллер, мост ITE IT8892E и 3 разъема SATA Express. Это требует 16 портов PCIe 3.0, то есть меньше, чем может предоставить чипсет. Но нужно учесть, что в чипсете используются еще 9 портов USB 3.0, 6 портов SATA и еще 1 порт SATA для разъема M.2 С 6 портами SATA, входящими в состав 3 разъемов SATA Express, все просто: каждый разъем SATA Express требует только 2 HSIO-порта, поскольку работает либо в режиме SATA, либо в режиме PCIe. Поэтому не хватает только одного SATA-порта, который должен разделяться, а общее количество HSIO-портов равно 25. В руководстве пользователя отмечается, что разъем M.2 разделяется с портом SATA#0. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 будет недоступен (соответственно, будет недоступен и разъем SATA Express на основе этого порта в режиме SATA). Если же используется порт SATA#0, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe. Блок-схема платы Gigabyte GA-Z270M-D3H показана на рисунке. Дополнительные особенности В сегменте плат на чипсете Intel Z270 плату Gigabyte GA-Z270M-D3H можно считать бюджетной моделью. Соответственно, ни о каких дополнительных особенностях тут речи не идет. Нет тут ни индикатора POST-кодов, ни кнопок включения и перезагрузки, ни кнопки сброса настроек BIOS. Тут вообще ничего нет. Единственное, что можно отметить, это подсветка зоны аудиотракта с обратной стороны платы. Система питания Как и большинство плат, модель Gigabyte GA-Z270M-D3H имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 6-канальным и управляется 7-фазным (4+3) PWM-контроллером Intersil ISL95866. Система охлаждения Система охлаждения платы Gigabyte GA-Z270M-D3H состоит из двух радиаторов. Один радиатор предназначен для отвода тепла от части MOSFET-транзисторов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания системы теплоотвода на плате предусмотрено 4 четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Gigabyte GA-Z270M-D3H основана на кодеке Realtek ALC892. Здесь все очень простенько. Никаких отдельных операционных усилителей тут нет. На задней панели платы предусмотрено шесть аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Gigabyte GA-Z270M-D3H получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,02, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −67,0 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 67,3 Посредственно Гармонические искажения, % 0,032 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −62,2 Плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,097 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −62,4 Посредственно Интермодуляции на 10 кГц, % 0,097 Хорошо Общая оценка Хорошо UEFI BIOS UEFI BIOS Setup на плате Gigabyte GA-Z270M-D3H имеет стандартный для плат Gigabyte интерфейс. В частности, то же самое можно увидеть у игровых плат серии Aorus. Есть два режима отображения: Easy Mode и Classic. В режиме Easy Mode отображается основная информация о настройках платы. В режиме Classic можно производить детальную настройку. Все настройка сгруппированы по семи вкладкам: M.I.T., System, BIOS, Peripherals, Chipset, Power, Save & Exit. Самое интересное в плане настройки собрано на вкладке M.I.T. На этой вкладке, в разделе Advanced Frequency Settings, можно произвести разгон процессора и памяти. Здесь можно поменять частоту BCLK (CPU Base Clock) и коэффициент умножения (CPU Clock Ratio) для процессоров с разблокированным коэффициентом умножения. Кроме того, можно произвести и более тонкую настройку работы процессора. В частности, можно задавать максимальный коэффициент умножения для каждого случая числа активных ядер и настраивать технологию динамического разгона (Turbo Boost). Можно воспользоваться и разгонными пресетами. Так, для процессора Core i7-7700K предусмотрены пресеты разгона до частот 4,6, 4,8 и 5 ГГц. Мы попробовали разогнать процессор Intel Core i7-7700K с использованием пресета i7-7700K CPU 5.0 GHz, и никаких проблем не возникло. Процессор стабильно работал на частоте 5 ГГц. Естественно, имеется возможность разгонять память, изменяя ее частоту и тайминги. Максимальная частота памяти DDR4 составляет 4000 МГц.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как у всех. Есть также возможность настраивать скоростной режим работы вентиляторов, выбирая один из пресетов или же производя настройку вручную. Однако значительно более удобно это делать с использованием фирменной утилиты System Information Viewer (Gigabyte SIV). Выводы Средняя стоимость платы Gigabyte GA-Z270M-D3H составляет 8 тысяч рублей, что для платы на чипсете Intel Z270 совсем недорого. Можно даже сказать, что это бюджетная плата в сегменте решений на чипсете Intel Z270. Главная особенность и специфика этой платы заключаются в том, что в ней реализовано множество устаревших интерфейсов: COM- и LPT-порты, два слота PCI, аналоговый видеоразъем VGA (D-Sub). Наличие этих интерфейсов делает плату очень интересной, у нее почти нет конкурентов — но только в том случае, если вам эти интерфейсы нужны. Для домашних пользователей их наличие вряд ли является серьезным аргументом в пользу данной платы, скорее наоборот. А вот в корпоративном сегменте рынка для специфических рабочих станций такая плата может быть весьма актуальна. Правда, все те же интерфейсы логичнее было реализовать в плате с более дешевым чипсетом H110 или B250, ведь разгонные возможности чипсета Intel Z270, которые реализованы на данной плате, не актуальны в корпоративном сегменте, а остальные особенности чипсета Intel Z270, которые отличают его от чипсетов H110 и B250, в данном случае не реализованы. С другой стороны, если забыть про COM- и LPT-порты и два слота PCI, получаем недорогую плату с возможностью разгона процессора и памяти. Установка игровой видеокарты позволит собрать на базе этой платы хороший игровой ПК. Так что и для домашних пользователей такая недорогая плата может представлять интерес.

Плата предоставлена на тестирование производителем

