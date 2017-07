Умная розетка Redmond SkySocket Gateway 102S-E с функцией шлюза для управления датчиками

Концепция «умного дома» уже не первый год витает в воздухе, и многие компании пытаются создать собственное решение, позволяющее контролировать буквально все, происходящее в квартире или частном доме. В теории правильно настроенная система позволит хозяину не только быть в курсе всего, что происходит дома — будь то уровень загрязнения воздуха или оповещение об открытии входной двери, — но также и управлять всей системой дистанционно. Не является исключением и хорошо известная постоянным читателям раздела «Комфортный дом» компания Redmond, которая активно развивает идеи умного дома и удаленного управления приборами. Очередной шаг в этом направлении — создание «умной розетки» Redmond SkySocket Gateway 102S-E с функцией шлюза (т. е. позволяющей управлять другими устройствами в зоне действия прибора). Давайте взглянем на нее и попробуем понять, частью какой системы она станет в будущем. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель RSP-102S-E Тип «умная розетка» с Wi-Fi и RF Страна производства Китай Гарантия 2 года Напряжение 250 В, 50 Гц Максимальный ток 16 А Максимальная суммарная мощность подключаемых приборов 3680 Вт Материал корпуса термостойкий пластик Индикация светодиодная Управление одна механическая кнопка + дистанционное Защита от поражения электротоком класс I Стандарт передачи данных Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b/g/n, RF Совместимость ПО iOS 8.0 или выше, Android 4.3 или выше Дополнительно защита от резкого перепада напряжения, стандарт IP20, стандарт EU VDE Диапазон рабочих температур от 0 до 35 °C Габариты 115×55×27 мм Вес 125 г Цена от 1500 до 3000 на момент публикации обзора Комплектация Умная розетка поставляется в стандартной упаковке-блистере, через которую можно с легкостью рассмотреть саму розетку и прочитать информацию, напечатанную на информационном листке-вкладыше. Содержание листка позволяет узнать, что умная розетка совместима с планшетами и смартфонами под управлением Android и iOS, позволяет контролировать приборы из любой точки мира, а также может служить в качестве точки доступа для других устройств и датчиков. На обратной стороне листка перечислены технические характеристики гаджета. Открыв упаковку, помимо листка-вкладыша, внутри можно обнаружить саму розетку и инструкцию. На первый взгляд Визуально розетка производит впечатление не слишком сложного и качественно собранного устройства. Вилка и розетка имеют европейский «утопленный» формат с заземлением. Корпус розетки сделан из белого пластика: матового сверху и снизу, и глянцевого по бокам. С тыльной стороны расположена вилка и информационная наклейка. На фронтальной стороне находится розетка с заземляющими контактами и автоматической закрывающейся шторкой, светодиодный датчик в виде значка Wi-Fi и механическая кнопка — единственный орган управления прибора, доступный без наличия смартфона или планшета. Габаритные размеры внешней части составляют 55×114×22 мм. Таким образом, устройство не будет блокировать соседние розетки при установке в стандартные настенные блоки. А вот в «пилотах» может возникнуть «конфликт» с другими бытовыми приборами. Инструкция Инструкция к розетке представляет собой довольно большой лист, содержащий информацию на множестве языков, в том числе и на русском. Содержание инструкции стандартное: меры безопасности, технические характеристики, устройство прибора, гарантийные обязательства... Подробной информации, касающейся настройки прибора и управления им, пользователь тут не найдет: поскольку умная розетка работает в тесном взаимодействии с мобильным приложением, перед первым использованием мы бы порекомендовали отправиться на сайт производителя и скачать дополнительные инструкции (тем более, что они регулярно обновляются вместе с версией мобильного приложения). Содержание инструкции, размещенной на официальном сайте, куда более подробное. Тут можно найти подробное описание настройки прибора и его взаимодействия со всевозможными датчиками (хотя большинство из них только начинает поступать в продажу). Управление Управление умной розеткой в основном осуществляется с помощью мобильного приложения. Механическая кнопка, расположенная на корпусе прибора, позволяет только включить либо отключить розетку вручную. Она же используется для первоначальной настройки, в частности — для установления соединения между розеткой и смартфоном. Индикатор со значком Wi-Fi, как несложно догадаться, сигнализирует о статусе подключения к домашнему роутеру. Синий цвет индикатора означает, что соединение установлено, медленно мигающий красный — соединение отсутствует, быстро мигающий красный — происходит подключение к устройству. Управление посредством мобильного приложения Для управления розеткой со смартфона или планшета потребуется установить программу Ready for Sky Guard и выполнить ряд несложных действий: Завести аккаунт в системе Ввести параметры домашней сети и добавить «главное устройство» — умную розетку-шлюз После этого розетка станет видна в числе доступных устройств и станет доступна для управления со смартфона: ее можно включать и отключать дистанционно. Для получения доступа к расширенным возможностям потребуется создать специальные «сценарии», описывающие, как должен вести себя тот или иной компонент «умного дома». Каждому из «сценариев» можно назначить свою иконку и ввести уникальное название. Это позволит без путаницы контролировать сразу несколько похожих устройств, расположенных в разных комнатах или даже по разным адресам. Но вначале розетку нужно будет добавить в список устройств. Для нашей розетки доступно не так много возможностей: она может включаться и отключаться по таймеру (с учетом дня недели), а также работать в «режиме отсутствия», т. е. периодически (каждые 30 минут) включать и выключать подачу электричества, создавая иллюзию присутствия человека в доме или квартире.

Функция шлюза Предыдущие решения Redmond для дистанционного управления требовали наличия в квартире специального выделенного шлюза, который взял бы на себя передачу данных между домашним роутером и «умными» приборами. В качестве такого шлюза может использоваться обычный смартфон или планшет (Redmond даже продает недорогой смартфон, предназначенный специально для этих целей). Стоит отметить,что такое решение не требует наличия домашнего интернета: смартфон может передавать данные посредством мобильного интернет-подключения. Однако если в доме уже есть настроенный роутер, который раздает интернет по Wi-Fi, то функцию шлюза может на себя взять умная розетка. Дополнительные устройства и датчики, таким образом, будут передавать данные на розетку, розетка — домашнему роутеру, а тот — смартфону, который находится в кармане у пользователя. В инструкции указано, что умная розетка поддерживает такие протоколы передачи данных, как Wi-Fi и RF. Связь с розеткой в ходе тестов была стабильной: в рамках обычной трехкомнатной квартиры, разделенной капитальной стеной, розетка была доступна в любой точке. Как видно по приведенному выше скриншоту, Redmond планирует выпуск самых разных устройств и датчиков. В продажу большинство из них еще не поступили, но у нас в лаборатории четыре экземпляра уже побывали, и в скором будущем мы ознакомим вас с их работой. На этом месте мы должны предупредить читателей о проблеме совместимости: дело в том, что компания Redmond ранее уже выпустила такие приборы, как, например, «умная розетка» Ready for Sky. Эти розетки, равно как и другие «старые» гаджеты, «подружить» с новой розеткой не получится: они работают по другой технологии и не поддерживают совместимость с новой линейкой устройств и датчиков. Более того, как нам сообщили в Redmond, реализация такой совместимости не планируется. Из-за похожих названий тут не исключена некоторая путаница в терминологии: устройства, совместимые с умной розеткой SkySocket RSP-102S-E, должны поддерживать работу с приложением Ready for Sky Guard (не Ready for Sky!) Использование Подготовка Особенных процедур подготовки розетки к первому включению не предусмотрено. По собственному опыту эксплуатации всех без исключения электронных устройств напомним, что если температура устройства сильно ниже температуры окружающего воздуха, лучше не включать его до тех пор, пока разница не выравняется. Эргономика Никаких особенностей RSP-102S-E в процессе своей эксплуатации не продемонстрировала: розетка как розетка. Уход Розетка не требует каких-либо особенных условий для эксплуатации или ухода: она может использоваться при плюсовой температуре (вплоть до +35 градусов), а все, что может потребоваться от пользователя в процессе эксплуатации — периодически протирать пыль с помощью кусочка мягкой ткани. Розетку при этом рекомендуют отключить от сети (все настройки при этом сохранятся, так что настраивать прибор заново не придется). Тестирование Объективные тесты В режиме ожидания розетка потребляет всего 0,5 Вт, так что на общем счете за электричество использование подобных гаджетов вряд ли отразится. Практические тесты Как уже было сказано выше, сама по себе розетка не представляет особого интереса как предмет тестирования, т. к. не очень-то многое умеет. Мы протестировали включение и выключение по таймеру и работу в «режиме отсутствия» — все функционирует так, как описано в инструкции. Также мы решили проверить, насколько долго настроенная розетка сохраняет свои настройки после отключения от сети: вариант «отключили электричество». Отключенная от сети на сутки, розетка все свои настройки сохранила. Выводы Очевидно, перед нами «первая ласточка» — базовый гаджет, на котором, в том числе, будет строиться единая система «умного дома» Redmond. Окажется ли она успешной и придется ли по вкусу пользователю — вопрос будущего. Пока что мы можем констатировать лишь тот факт, что планы у Redmond (судя по списку устройств и датчиков, которые можно увидеть в приложении) довольно серьезные. Надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем протестировать единую систему контроля за происходящим в доме и поделиться с нашими читателями своими впечатлениями. Ну а пока розеткой можно пользоваться для контроля за включением и отключением несложных бытовых приборов. В числе наиболее очевидных способов ее использования можно назвать дистанционное включение обогревателя на даче или, например, отключение розетки с утюгом (больше не придется возвращаться домой, чтобы убедиться, что утюг действительно выключен). Плюсы функции шлюза

адекватная цена Минусы отсутствие совместимости с предыдущими устройствами R4S

Умная розетка с Wi-Fi и функцией шлюза Redmond RSP-102S-E

