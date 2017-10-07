Пылесос Kitfort КТ-525-1

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Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Kitfort КТ-525-1:

Наш видеообзор пылесоса Kitfort КТ-525-1 можно также посмотреть на iXBT.Video

Теперь давайте взглянем на спецификации устройства.

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели Kitfort КТ-525-1 Тип Вертикальный компактный пылесос с питанием от электросети Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Тип основного фильтра Циклонный Тип предмоторного фильтра Складчатый, моющийся Тип постмоторного фильтра Отсутствует Пылесборник Объем 1,5 л Управление Клавиша включения на корпусе Напряжение питания Переменный ток 220 В, 50 Гц Мощность электрическая 600 Вт Масса 2,0 кг Размеры с выдвинутой ручкой 250×140×1100 мм Уровень шума 72 дБ Комплект поставки* Пылесос

Насадка для пола

Щелевая насадка

Малая щетка

Адаптер для насадок

Руководство пользователя

Гарантийный талон

*Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт производителя www.kitfort.ru Средняя цена T-1728351046 Розничные предложения L-1728351046-10

Внешний вид и функционирование

Коробка оформлена традиционно для продукции под этой маркой — с ярким однотонным фоном, совпадающим с фоном обложки руководства. Коробка вытянутая, изготовлена из прочного гофрокартона, ручки нет, что осложняет ее транспортировку в руках. Оформление коробки строгое и информативное, на плоскостях схематично изображен сам пылесос, рассказано об основных достоинствах и особенностях агрегата, о способах использования. Для упаковки применяется минимальное количество пластиковых пакетов, а для защиты и распределения комплектующих используются вставки и перегородки из гофрокартона.

Основные детали корпуса и большинства принадлежностей изготовлены из черного пластика. Внешние поверхности самого пылесоса и насадки для пола зеркально-гладкие без покрытия. Выпускная решетка, фиксатор крышки и сама крышка пылесборника, а также вставка на рукоятке и кнопка фиксатора рукоятки имеют оранжевое лаковое покрытие. Покрытие это относительно устойчиво к повреждениям. Малые насадки и адаптер — из черного пластика с матовой поверхностью и без покрытия. Стакан пылесборника — из прозрачного слегка тонированного пластика, а внутренний стакан циклона и пластиковые элементы складчатого фильтра — из оранжевого пластика без покрытия. Выдвижная штанга — это стальная хромированная труба.

В линейку пылесосов Kitfort KT-525, кроме побывавшей у нас на тестировании, входит еще две модели, у которых оранжевый цвет элементов конструкции заменен на серый (модель KT-525-2) и зеленый (KT-515-3).

Прозрачный корпус пылесборника позволяет оценить степень его заполнения с первого взгляда. Дно пылесбоника откидывается вниз, что дает возможность быстро вытряхнуть часть мусора в перерывах уборки.

Внешний прозрачный стакан пылесборника фиксируется поворотом вдоль оси, но обязательно при выдвинутой вверх штанге. Внутренний стакан вынимается вместе с уплотнительным кольцом, а складчатый фильтр тонкой очистки извлекается также поворотом вдоль оси.

При необходимости фильтр и детали пылесборника можно промыть холодной водой, но перед использованием все нужно тщательно высушить (фильтр рекомендуется сушить 24 часа). Отметим, что крышка пылесбоника и складчатый фильтр имеют уплотнения из резины, а выходной патрубок, адаптер и насадки соединяются между собой плотной посадкой.

Под выпускной решеткой можно рассмотреть вставку из поролона, которая рассекает поток воздуха и немного снижает уровень шума. Выше, над этой решеткой есть черная двухпозиционная клавиша включения-выключения.

В нижней части рукоятки расположена кнопка-фиксатор, нажав на которую, можно потянуть рукоятку вверх и выдвинуть ее на стальной штанге (диаметром 15,6 мм) максимально вверх. В крайнем положении штанга удерживается кнопкой-фиксатором с обратной стороны. Чтобы задвинуть штангу обратно, необходимо сначала утопить в корпус эту кнопку.

В варианте с выдвинутой вверх рукояткой пылесос Kitfort КТ-525 превращается в вертикальный пылесос типичной компоновки.

В вертикальном положении пылесос устойчиво стоит, опираясь на насадку для пола. В таком виде его удобно оставлять во время перерывов в уборке и при хранении, во втором случае крюк на рукоятке позволит подвесить бухту с кабелем. В сложенном состоянии пылесос Kitfort КТ-525 трансформируется в компактный ручной пылесос.

Согласно нашим измерениям, ширина корпуса пылесоса в самом толстом месте составляет 105 мм, глубина — 130 мм, а высота с насадкой для пола — 645 мм в сложенном варианте и 1010 мм в варианте с выдвинутой на максимум рукояткой. Насадка для пола оснащена шарниром допускающим отклонение патрубка вверх-вниз по вертикали на примерно 70°.

Внешняя ширина насадки — 249 мм. Скользить насадке по полу помогают два колесика под шарниром и два небольших ролика, размещенных спереди. Покрышки колесиков и роликов изготовлены из упругого материала. Бортик канала для всасывания воздуха с очищаемой поверхности по всему периметру прилегает к горизонтальной поверхности практически без зазора, поэтому не очень понятно, как такая насадка сможет убирать с гладкого пола крупный мусор. За этим каналом расположен подвижный резиновый скребок.

К пылесосу прилагаются две малые насадки — щелевая (длиной 110 мм и с носиком 33 на 18 мм на конце) и овальная с пластиковой щетиной средней жесткости (длиной 17 мм). К самому пылесосу малые насадки крепятся с помощью адаптера, так как входной патрубок имеет трапециевидное сечение.

Согласно нашим замерам длина кабеля питания составляет 470 см. Сечение оболочки кабеля 4,2 на 6 мм, кабель средней жесткости с европейской вилкой на конце. В пылесосе установлен коллекторный мотор. Помехи в сеть снижает фильтрующий конденсатор, а перегрев мотора не допускает термопредохранитель на 105 °C многоразового действия.

Наши измерения массы некоторых составных частей дали следующие результаты:

Деталь Масса, г Основной блок с кабелем 1654 Насадка для пола 267 Щелевая насадка 21 Малая щетка 22 Адаптер для насадок 20

Тестирование

Во время испытания в деле с помощью пылесоса Kitfort КТ-525-1 с установленной насадкой для пола мы убрали комнату площадью примерно 40 м² с коммерческим ковролином с петлевым ворсом, несколько больших ворсяных придверных ковриков, попытались почистить пол с линолеумом и ламинатом, а уже с помощью насадки со щетиной почистили несколько офисных стульев с матерчатой обивкой. В вертикальном варианте компоновки рука от работы с пылесосом не устает, вибрация в рукоятке умеренная. В варианте ручного пылесоса удерживать его в руке несколько сложнее, так как основной вес сосредоточен в передней части далеко от руки. Кабель питания имеет оптимальную длину, с одной стороны он достаточно длинный, чтобы убрать одну комнату средних размеров от одной розетки, с другой стороны кабель не сильно мешается во время уборки, его просто придерживаешь второй рукой. Насадка для пола по полу с ковролином или гладким покрытием скользит легко и без особых усилий направляется в нужное место. Качество уборки ковролина и ковриков хорошее, тряпичная обивка с помощью щетки также чиститься хорошо. На полах с гладкой поверхностью мелкий мусор насадкой для пола собирается хорошо, но крупный мусор или мусор в кучках сгребается насадкой вперед, и нужно сильно стараться сделать так, чтобы такой мусор все же попал в пылесборник. Вероятно, если этим пылесосом нужно будет убирать в основном гладкие полы, то стоит слегка модифицировать насадку для пола, вырезав несколько окон для забора мусора в бортике на нижней поверхности насадки. Через несколько десятков минут почти непрерывной работы появился характерный запах перегретой обмотки, и пылесос выключился. Это сработал термический предохранитель на моторе. Отметим, что когда пылесос охладился, он стал включаться как обычно, но лучше все же не допускать перегрева и при подозрении на слишком высокий нагрев лучше прекратить уборку, вычистить пылесос и дать ему остыть.

В конце испытаний пылесборник явно еще не был переполнен, но автоматическое отключение дало повод освободить пылесос от накопленного мусора. Часть мусора вывалилась, стоило открыть крышку снизу на пылесборнике.

Все остальное задержалось на внутреннем стакане и на складчатом фильтре.

Сложнее всего оказалось вытряхивать мусор из складок фильтра. Видимо, проще ограничиваться постукиванием фильтра о край ведра, не обращая внимания на то немногое, что остается в складках, и с какой-то периодичность фильтр промывать и/или заменять.

Уровень шума мы измеряли при размещении пылесоса на полу в рабочем положении с небольшим отклонением от вертикали и с прижатой к полу (коммерческий ковролин) насадкой для пола или малой овальной насадкой-щеткой. Микрофон шумомера размещался в горизонтальном положении на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос.

Мощность/насадка Уровень звукового давления, дБА Насадка для пола 71,2 Малая щетка 73,4

Приведем уровень звукового давления (УЗД) в диапазоне 20—20000 Гц в полосах по 1/3 октавы с этими же насадками:

Пылесос относительно громкий, основной вклад вносит механический шум от мотора-вентилятора. Впрочем, характер шума не очень раздражает.

Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем, описано в отдельной статье) мы определяли при работе пылесоса без трубы и насадок. Зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения приведена на графике ниже:

Заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка полностью открыта и сопротивление стенда потоку воздуха минимальное. В последней точке заслонка закрыта и мощность всасывания равна нулю, но разрежение максимальное. Мощность всасывания достигает 110 Вт, что считается достаточной величиной для моделей с вертикальной компоновкой. Потребляемая от сети мощность изменяется где-то от 450 Вт в случае полного перекрытия входного отверстия до 590 Вт при минимальном сопротивлении воздушному потоку (при напряжении 224 В). Пиковое значение тока при старте мотора достигает 15 А.

Выводы

Сетевой пылесос Kitfort КТ-525 в варианте с выдвинутой ручкой становится вертикальным пылесосом, которым удобно убирать ковры и полы с ковровыми покрытиями. Сложенная ручка превращает этот пылесос в ручной. В таком варианте щелевая насадка и малая щетка помогут вычистить мебель, одежду или, например, салон автомобиля. Отметим, что этот пылесос весьма компактный, не занимает много места при хранении, его можно держать под рукой в постоянной готовности, небольшую уборку выполнить им можно гораздо быстрее, чем в случае напольного пылесоса, а сетевое питание исключает проблему не вовремя разряженного или потерявшего емкость аккумулятора.

Достоинства:

Два в одном: вертикальный пылесос, трансформируемый в ручной

Аккуратный дизайн

Небольшие размеры и вес при относительно большой мощности

Устойчивое вертикальное положение для хранения и перерывов в работе

Хорошая комплектация

Недостатки: