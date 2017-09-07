Epson на выставке IFA 2017: новые проекторы для дома и офиса

Самым интересным проектором, представленным компанией Epson на выставке IFA 2017, безусловно, является ультракороткофокусный проектор Epson EH-LS100. В этом проекторе используется лазерный источник света с долгим сроком службы, поэтому пользователь может не думать о том, что каждый час работы проектора приближает день замены лампы и связанные с этим событием расходы. Epson EH-LS100 можно эксплуатировать практически без ограничений и смотреть на нем кино или использовать для других развлекательных целей столько, сколько хочется.

Ультракороткофокусный объектив означает, что с расстояния всего 6 см от поверхности экрана проектор может дать картинку с диагональю 70 дюймов, а максимальный размер изображения — 130 дюймов — можно получить с 43 см. Проектор значительно меньше и легче, чем телевизор с экраном сопоставимого размера, при этом размер проекционного экрана можно варьировать, что исключено в случае с фиксированной диагональю экрана телевизора.

Нативное разрешение Epson EH-LS100 равно 1920 на 1200 пикселей, то есть проектор поддерживает типичное для кино и сериалов разрешение Full HD. Проектор оснащен тремя HDMI-входами (включая один с поддержкой MHL), поэтому его можно непосредственно подключать к DVD/Blu-ray-плеерам, игровым консолям и т. п., а также к мобильным устройствам, оснащенным интерфейсом MHL. Проектором можно управлять посредством смартфона с помощью интуитивно понятного приложения Epson iProjection. К домашней сети проектор подключается по проводной сети Ethernet, используя разъем RJ45, или по Wi-Fi через опциональный адаптер ELPAP10.

Трехматричная проекционная технология Epson 3LCD обеспечивает одинаково высокую яркость как по белому, так и по цветам, которая достигает 4000 люменов в ярком режиме и 2800 люменов в экономичном. Динамическая контрастность по белому и черному полю достигает 2 500 000 : 1. В итоге проектор создает картинку с насыщенными цветами и хорошей контрастностью даже при неполном затемнении помещения для просмотра. Epson EH-LS100 использует технологию Detail Enhancement, благодаря которой повышается четкость и реалистичность изображения, даже в случае источника с невысоким разрешением.

Проектор Epson EH-LS100 — это простое и универсальное решение для домашнего кинотеатра, он подойдет для просмотра кинофильмов, сериалов и спортивных передач, на нем можно играть в видеоигры на огромном экране, получая непередаваемые ощущения. Надежный лазерный источник света обеспечивает до 13 лет бесперебойной работы (при просмотре контента в течение 4 часов каждый день в экономичном режиме, без замены источника света и фильтра). Кроме того, на проектор распространяется 5-летняя гарантия Epson (гарантия составляет 5 лет или 12 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Несмотря на засветку от вспышки и яркого освещения на стенде, проецируемое изображение остается достаточно ярким и контрастным

Epson EH-LS100 поступит в продажу в ноябре 2017 года, цена составит порядка 250 тысяч рублей.

Ключевые характеристики проектора Epson EH-LS100:

Ультракороткофокусная оптическая система (фиксированное фокусное расстояние 4,2 мм, ручная фокусировка)

Цифровой трансфокатор ×1,35

Одинаково высокая яркость по белому и цветовая яркость — 4000 люменов

Лазерный источник света со сроком службы 30 000 часов в экономичном режиме и 20 000 часов в ярком

Технология проецирования Epson 3LCD

Контрастность 2 500 000 : 1

Поддержка разрешения Full HD (собственное разрешение WUXGA)

Технология улучшения изображения Detail Enhancement

Гарантия 5 лет (или 12 000 часов)

Подключение по Wi-Fi с опциональным адаптером ELPAP10

Поддержка приложения Epson iProjection

Встроенный громкоговоритель мощностью 16 Вт

Уровень шума 39 дБА в ярком режиме и 30 дБА в экономичном

Три HDMI-входа (включая один с поддержкой MHL)

Габариты 494×437×188 мм (Ш×Г×В)

Масса 11 кг

Линейка кинотеатральных проекторов Epson с разрешением Full HD пополнилась моделями EH-TW5400, EH-TW5600 и EH-TW5650.

Epson EH-TW5400

Epson EH-TW5650

Все три модели оснащены ручным слайдером для коррекции горизонтальных трапецеидальных искажений, модели EH-TW5600 и EH-TW5650 дополнительно получили вертикальный сдвиг объектива и автоматическую вертикальную коррекцию трапецеидальных искажений, что существенно облегчает установку, а EH-TW5650 оборудован еще и встроенным Wi-Fi-модулем, благодаря которому проектор поддерживает функцию передачи изображения Miracast и функцию дублирования экрана. Все три проектора поддерживают вывод стереоскопического изображения методом чередования ракурсов.

Epson EH-TW5650

Любители кино по достоинству оценят технологию Image Enhancement и функцию вставки промежуточных кадров, помогающие добиться эффекта полного погружения за счет более плавных и при этом четких динамических сцен. Данные проекторы имеют по два входа HDMI, один из которых поддерживает MHL, световой поток достигает значения 2500 люменов, а контраст составляет от 30 000 : 1 в случае EH-TW5400 до 60 000 : 1 для EH-TW5650.

Epson EH-TW5400

Epson EH-TW5650

Диапазон ручного трансфокатора составляет ×1,2 для EH-TW5400 и ×1,6 для EH-TW5600 и EH-TW5650. Все три проектора оснащены встроенным громкоговорителем мощностью 10 Вт.

Домашне-развлекательные проекторы Epson представлены моделями EH-TW610 и EH-TW650 с родным разрешением Full HD.

Epson EH-TW610

Эти проекторы характеризуются высоким значением светового потока, достигающим 3000 люменов в случае EH-TW610 и 3100 люменов у EH-TW650, и хорошей динамической контрастностью (10 000 : 1 и 15 000 : 1 соответственно). Такая высокая яркость позволит эксплуатировать проекторы в освещенной комнате без особого ущерба для качества изображения. Данные модели оснащены парой входов HDMI (один поддерживает MHL), встроенным громкоговорителем мощностью 2 Вт, удобным механическим движком для коррекции горизонтальных трапецеидальных искажений, функцией автоматической коррекции вертикальных трапецеидальных искажений, механической шторкой объектива с функцией приостановки проекции, а также допускают установку Wi-Fi-адаптера ELPAP10 для еще большего расширения функциональности.

Epson EH-TW650

Проекторы отличаются продолжительным сроком службы лампы, равным 4500 часов в обычном режиме и 7500 часов в эко-режиме.

Семейство универсальных проекторов для дома, офиса и учебных учреждений обновлено моделями EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-U05, EB-S41, EB-X41 и EB-W41. Яркость проекторов достаточно высокая (от 3200 люменов у EB-S05 до 3600 люменов у EB-X41 и EB-W41), чтобы допускать их использование в светлом помещении.

Epson EB-S05

Динамическая контрастность достигает значения 15 000 : 1. Разрешение составляет от SVGA (EB-S05) до Full HD (EB-U05), что позволяет оптимизировать затраты на приобретение проектора в зависимости от конкретных требований, так как стоимость при прочих равных условиях обычно тем выше, чем выше разрешение матриц проектора.

Epson EB-U05

Долгий срок службы лампы, а это 6000 часов в обычном режиме и целых 10 000 часов в эко-режиме, обеспечивает, как заявляет компания Epson, до 15 лет бесперебойной работы при просмотре фильмов, если в среднем смотреть кино каждый день в течение 1 часа 45 минут в экономичном режиме. С точки зрения использования дома для просмотра кино, фотографий, телепередач и для игр наибольший интерес представляет проектор Epson EB-U05, который имеет разрешение Full HD (точнее, 1920 на 1200 пикселей), характеризуется высоким световым потоком в 3400 люменов и оснащен двумя входами HDMI, один из которых поддерживает подключение по MHL.

Epson EB-U05

Отметим, что в строю остаются проекторы Epson EH-LS10500 (Full HD, лазерный источник света, эмуляция 4K и поддержка HDR), EH-TW9300 и EH-TW7300 (Full HD, ламповый источник света, эмуляция 4K и поддержка HDR), а также EH-TW6700 и EH-TW6800 (Full HD, ламповый источник света). Обзоры и тесты новинок Epson ждите на нашем сайте.