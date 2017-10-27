Цифровая зеркальная камера Nikon D7500

Реформа патриарха «Никона»

Название Nikon D7500 Дата анонса 5 июля 2017 г. Тип цифровая зеркальная (Mid-size SLR) Производитель Nikon Информация о камере Nikon D7500

на сайте производителя Цена (только сама камера) T-1723133523 Цена (в комплекте с объективом Nikon AF-S DX Nikkor 18-140 mm f/3.5-5.6G ED VR) T-1723133526

Содержание

Nikon D7500 увидела свет как раз перед празднованием компанией-производителем своего столетнего юбилея. Как известно, Nikon Corporation была зарегистрирована 25 июля 1917 года как Nippon Kogaku («японская оптика»), позже название было усечено до начальных букв этого словосочетания, а в конце к «niko» для благозвучности добавили «n».

В известном смысле, наш сегодняшний подопечный — результат переработки предшествующей модели, цифровой зеркальной камеры (ЦЗК) Nikon D7200, о чем свидетельствует хотя бы внешний вид: обе камеры выглядят как близнецы. Впрочем, чуть подробнее о сравнении двух моделей мы поговорим ниже.

А для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D7500:

Наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D7500 можно также посмотреть на iXBT.Video

Технические характеристики

Новое — не всегда хорошо забытое старое. Иногда это результат продуманной эволюции, мягкой реформы, предоставляющий в распоряжение пользователя технологические завоевания последнего времени. Обратимся к спецификациям нашего подопечного (по данным производителя).

Байонет Nikon F Совместимость с объективами AF Nikkor типа G, E и D, AI-P Nikkor, AI Nikkor Сенсор КМОП (CMOS) формата DX, APS-C (23,5×15,7 мм) Кроп-фактор (коэффициент масштабирования) 1,5 Размер изображения 5568×3712 пикселей (21 Мп) Процессор Expeed 5 Эквивалентная светочувствительность ISO 100 — ISO 51 200

(в расширенном режиме ISO 50 — ISO 164 000) Выдержки 1/8000 — 30 с с шагом 1/2 EV или 1/3 EV, от руки Выдержка X-синхронизации 1/250 с Управление фокусировкой фазовый детектор Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II, 51 точка (включая 15 крестообразных датчиков и 1 датчик для F8) Рабочий диапазон автофокусировки от −3 EV до +19 EV (для ISO 100) Зонный режим автофокусировки одноточечный; 9-, 21- или 51-точечный динамический; 3D-следящий; групповой, автоматический Режимы работы автофокусировки непрерывная следящая (AF-C); автоматический выбор AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая следящая, включается автоматически; ручная (M) Управление экспозицией TTL-замер, RGB-датчик, 180 000 пикселей Методы экспозамера матричный, центровзвешенный, точечный Экспокоррекция от −5 EV до +5 EV с шагом 1/2 EV или 1/3 EV Режимы съемки однокадровый (S), низкоскоростная серия (CL), высокоскоростная серия (CH), тихий спуск затвора (Q), тихая серия (QC), автоспуск, предподъем зеркала (MUP) Скорость непрерывной съемки 8 кадров/с (CL 1,3) Автоспуск 2, 5, 10, 20 с; 1—9 экспозиций с интервалом 0,5, 1, 2, 3 с Сюжетные программы автомат (авто, авто с включенной вспышкой, вспышка выключена); «Портрет»; «Пейзаж»; «Ребенок»; «Спорт»; «Макро»; «Ночной портрет»; «Ночной пейзаж»; «В помещении»; «Пляж/снег»; «Закат»; «Сумерки/рассвет»; «Портрет питомца»; «Свет от свечи»; «Цветение»; «Краски осени»; «Еда»); спецэффекты («Ночное видение»; «Суперъяркие»; «Поп»; «Фотоиллюстрация»; «Эффект игрушечной камеры»; «Цветной эскиз»; «Эффект миниатюры»; «Выборочный цвет»; «Силуэт»; «Высокий ключ»; «Низкий ключ»); программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной режим (M); U1 (пользовательские настройки 1); U2 (пользовательские настройки 2) Ведущее число встроенной вспышки 12 (в метрах, при ISO 100) Режимы работы встроенной вспышки «авто», «портрет», «ребенок», «макро», «ночной портрет», «вечеринка», «домашние животные», «иллюстрация», «детская камера», автовспышка с автоподъемом, режимы P, S, A, M Экспокоррекция при работе со вспышкой от −3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV Поддержка креативного освещения Nikon «Авто» (2 варианта), лампы накаливания, лампы дневного света (7 вариантов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень, ручная настройка (хранение до 6 значений), выбор температуры (2500 — 10 000 К) Виды брэкетинга экспозиция, вспышка, баланс белого, активный D-Lighting (ADL) Стабилизация изображения электронная, при съемке видео Форматы записи фото 5568×3712 (20,6 млн), 4176×2784 (11,6 млн), 2784×1856 (5,1 млн)

12- или 14-битный RAW (NEF) и JPEG, Exif 2.31 Форматы записи видео 3840×2160 (4K UHD) 30p/25p/24p; 1920×1080 60p/50p/30p/25p/24p; 1280×720 60p/50p H.264/MPEG-4 Экран 3,2″ TFT RGB 922 000 точек, откидной, сенсорный, с углом обзора 170°, покрытие кадра ≈100% Видоискатель оптический, пентапризма, охват ≈100%, увеличение ≈0,94× Интерфейсы USB 3.0 (Micro-USB Type-B), HDMI (Mini-HDMI Type-C), вход микрофона и выход на наушники (3,5 мм), разъем для пульта ДУ и приемника GPS, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 4.1 Карты памяти SD/SDHC/SDXC UHS-I Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C при влажности не более 85% Батарея литий-ионный аккумулятор EN-EL15a Размеры 135,5×104×72,5 мм Вес (с батареей и картой памяти) 720 г Средняя цена в России (без объектива) T-1723133523

Как видим, новинка изящно сочетает в себе признаки как любительской, так и полупрофессиональной камеры. С одной стороны, многочисленные сюжетные программы, выдача рекомендаций по параметрам съемки конкретной сцены, с другой — поддержка работы с профессиональным импульсным светом, широкие возможности управления вспышками, как встроенной, так и внешней, съемка видео в 4K, тонкие настройки автофокусировки и т. д.

Конструкция, дизайн, меню

Nikon D7500 наследует большинство приобретений ЦЗК вообще и камер Nikon в частности: привычное расположение главных органов управления, дисплеев, разъемов и слотов для карт памяти.

Производитель не скрывает, что Nikon D7500 является преемницей достаточно популярной Nikon D7200. Внешне она выглядит очень похоже, особенно спереди, если, конечно, не замечать маркировку модели. Спереди самой заметной деталью является, естественно, стыковочный узел байонета Nikon F, справа от которого помещены ИК-приемник пульта ДУ, кнопки управления вспышкой (выбрасывание и экспокоррекция), брэкетинга, освобождения объектива и рычажок режима фокусировки (автомат/ручная) с селектором фокусировочных зон, расположенным в его основании. Слева от байонета находятся прожектор подсветки автофокуса, универсальное колесо управления и две функциональные кнопки, Fn1 и Fn2, функции которых можно настраивать по своему усмотрению. Окуляр видоискателя снабжен «фирменным» никоновским наглазником, над которым расположен датчик освещения для автоматического отключения дисплея при визировании. Имеется регулировка рефракции глаза (от −2 до +1 дптр). Справа от дисплея находятся: кнопка экспопамяти, заднее колесо управления, мультиселектор с рычажком блокировки, кнопка вызова экрана текущих параметров съемки и активатор Live View с переключателем режима его работы (фото/видео). Слева от дисплея располагаются кнопки просмотра и удаления отснятого материала, вызова меню, вывода подсказки по текущей сцене, увеличения и уменьшения изображения, изменения, вывода информации о кадре. Все они имеют и дополнительные функции при съемке и активации некоторых параметров. Дисплей сенсорный и к тому же откидной. Его можно установить с наклоном или вообще под углом 90° к корпусу, что позволяет использовать камеру для кадрирования (в режиме Live View) с низкой (у земли) и высокой (над головой) точек. Справа на верхней панели расположены традиционный выключатель питания и четыре кнопки: спуска затвора, включения записи видео, выбора значения ISO и экспокоррекции. Здесь же находится ЖК-дисплей, на который выводится вся значимая информация. Над вспышкой имеется стандартный «горячий башмак» для подключения внешних устройств. Слева вверху расположен двухуровневый селектор режимов с центральной кнопкой разблокировки вращения главного диска и боковой кнопкой освобождения нижнего кольца. Снизу на камере имеется стандартная штативная резьба и отсек для аккумуляторной батареи. Справа под заглушками расположены разъем для подключения дополнительных принадлежностей (проводного пульта ДУ), гнезда 3,5 мм для подключения наушников и внешнего микрофона (с подачей питания), Micro-USB (USB 3.0) и Mini-HDMI. Слева под дверцей в массиве ручки для удержания камеры расположен единственный слот для карт памяти. Встроенная вспышка откидывается автоматически или принудительно вручную. Ее ведущее число составляет 12 (в метрах, при ISO 100 для фокусного расстояния 100 мм).

Меню, как всегда у Nikon, очень подробное, сильно разветвленное, с большим набором опций и возможностями установки самых разных параметров. Здесь мы не можем осветить все особенности даже в двух словах, поэтому покажем просто набор скриншотов, которые позволяют составить общее впечатление о его организации. Желающим выяснить все подробно предлагаем ознакомиться с руководством пользователя камеры Nikon D7500 на сайте производителя.

Nikon D7500 и конкуренты

Соперников у нашего испытуемого достаточно, причем это не только модели других производителей, но и камеры самой Nikon. Мы отобрали самые показательные образцы, которые были выпущены в один год с Nikon D7500 и примерно сопоставимы по цене. Единственное исключение было сделано для непосредственной «дореформенной» предшественницы, Nikon D7200.



Canon EOS 77D Canon EOS 80D Nikon D7200 Nikon D7500 Pentax KP Дата выхода февраль 2017 г. февраль 2016 г. март 2015 г. апрель 2017 г. январь 2017 г. Материал корпуса композит композит композит композит металл Сенсор 24 Мп

APS-C CMOS 24 Мп

APS-C CMOS 24 Мп

APS-C CMOS 21 Мп

APS-C CMOS 24 Мп

APS-C CMOS Кроп-фактор¹ 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 Байонет Canon EF/EF-S Canon EF/EF-S Nikon F Nikon F Pentax KAF2 Автофокус фазовый и контрастный, 45 точек фазовый и контрастный, 45 точек фазовый и контрастный, 51 точка фазовый и контрастный, 51 точка фазовый и контрастный, 27 точек Чувствительность ISO 100 — 25 600 (расширение до ISO 51 200) ISO 100 — 16 000 (расширение до ISO 25 600) ISO 100 — 25 600 (расширение до ISO 102 400 в черно-белом режиме) ISO 100 — 51 200 (расширение до ISO 50 — 1 638 400) ISO 100 — 819 200 Дисплей 3″ RGB TFT

1 040 000

поворотно-откидной, сенсорный 3″ RGB TFT

1 040 000

поворотно-откидной, сенсорный 3,2″ RGB TFT

1 228 800

фиксированный 3,2″ RGB TFT

922 000

откидной, сенсорный 3″ RGB TFT

921 000

откидной, сенсорный Видоискатель оптический (пентазеркало)

≈95%, 0,82× оптический (пентазеркало)

≈100%, 0,95× оптический (пентапризма)

≈100 %, 0,94× оптический (пентапризма)

≈100%, 0,94× оптический (пентапризма)

≈100%, 0,95× Диапазон выдержек 30—1/4000 с

Х-sync 1/200 с 30—1/8000 с

Х-sync 1/250 с 30—1/8000 с

Х-sync 1/250 с 30—1/8000 с

Х-sync 1/250 с 30—1/6000 с

Х-sync 1/180 с Встроенная вспышка (ведущее число, ISO 100) есть (12) есть (12) есть (12) есть (12) есть (6) Внутрикамерная стабилизация нет нет нет трехосевая, только видео пятиосевая, фото и видео, до 5 EV Съемка серией 6 кадров/с 7 кадров/с 6 кадров/с 8 кадров/с 7 кадров/с Форматы видео 1920×1080

60p/30p 1920×1080

60p/30p/24p 1920×1080

60p/50p/25p/24p 3840×2160

30p/25p/24p,

1920×1080

60p/50p/25p/24p 1920×1080

60i/50i/30p/25p Карты памяти один слот SDHC/SDXC (UHS-I) один слот SDHC/SDXC (UHS-I) два слота SDHC/SDXC (UHS-I) один слот SDHC/SDXC (UHS-I) один слот SDHC/SDXC (UHS-II) Ресурс аккумулятора 600 кадров 960 кадров 1110 кадров 950 кадров 390 кадров Размеры 131×100×76 мм 152×116×76 мм 151×116×76 мм 136×104×73 мм 146×124×79 мм Вес 540 г 730 г 765 г 720 г 703 г Средняя цена (body) T-1719541953 T-13477730 T-12260458 T-1723133523 T-1717959366

¹ коэффициент масштабирования изображения по отношению к полному кадру (36×24 мм)

При анализе показателей заметно, что сенсор Nikon D7500 обладает меньшим количеством эффективных элементов изображения, чем каждый из представителей конкурирующей четверки. Но благодаря этому (сознательному, кстати) уменьшению «пиксельности» разработчикам удалось повысить скорострельность нашего подопечного, поскольку процессор стал быстрее считывать данные с сенсора. А выиграть еще один кадр в секунду к исходным семи (а тем более шести) — более значимое событие, чем проигрыш 3 млн пикселей по отношению к 24 млн.

Из таблицы видно, что Canon 77D — самая компактная и легкая, а Nikon D7200 — самая дешевая камера в четверке. Наиболее практичной, но и наиболее дорогой является Pentax KP (металлический корпус, пятиосевая стабилизация, обеспечивающая выигрыш до пяти ступеней экспозиции). Но наш подопечный — единственный, кто умеет снимать видео в стандарте 4K.

По сравнению с предшественницей Nikon D7500 утратила второй слот для карт памяти, потеряла 3 млн пикселей на сенсоре, но ее скорострельность возросла до 8 кадров/с, дисплей приобрел подвижность, появилась возможность снимать видео в 4К, да еще и с трехосевой электронной стабилизацией изображения. Правда, цена тоже сильно изменилась…

Лабораторные тесты

В ходе нашей лабораторной «стендовой стрельбы» по мишеням роль наводчика (и визуального толмача) исполнял объектив Nikon Nikkor AF-S 35 мм F1,8G ED — сильный соперник для многих аналогов из других систем. Он сделал все, чтобы помочь напарнику заработать желанные баллы и продемонстрировать высокие показатели.

Шумы

Производитель наделил Nikon D7500 небывало широким диапазоном эквивалентной светочувствительности. Так что если задаться целью стать «покорителем вершин ISO», то сделать это несложно: нужно всего-навсего выставить самое большое расширенное значение — ISO 1 638 400. Правда, практического смысла в этом нет, так как на этой сверхвысокой чувствительности сенсор понаделает много шума из ничего (в буквальном смысле), и шум этот скроет все полезное на снимке. Если спускаться «вниз с покоренных вершин», то можно заметить, что в светлой сцене (при съемке в RAW) некоторые подробности становятся видны и при ISO 102 400, хотя, по совести говоря, даже ISO 51 200 нельзя считать «рабочим», а ISO 25 600 и ISO 12 800 — это просто возможность «снять хотя бы как-нибудь». При последнем значении сенсору удается проработать до 70% поданной ему визуальной информации, что очень недурно, но, на наш взгляд, лучше все же ограничиться величиной 6400 и даже 3200 единиц ISO.

В диапазоне ISO 100 — 1600 разрешающая способность сенсора падает незначительно. Это хорошо, но в наши дни очень трудно удивить кого-нибудь такими значениями чувствительности.

Автофокус

При анализе работы фазового автофокуса создается стойкое впечатление, что он остался неизменным со времен выхода в свет предшественницы нашего подопечного, Nikon D7200. С топовыми моделями камер полученные показатели сравнивать, конечно, нельзя, но для середнячка это, в общем, неплохо.

Тип АФ, условия съемки Nikon D7500 Canon 5D Mark IV Nikon D7200 Canon 1Dx Mark II Nikon D5 Фазовый, −1 EV

точность (сумма баллов) 258 276 259 295 294 Фазовый, −1 EV

скорость (затраченное время) 31,0 27,1 29,0 20,2 21,2 Фазовый, −2 EV

точность (сумма баллов) 248 272 258 287 293 Фазовый, −2 EV

скорость (затраченное время) 31,0 30,2 31,0 22,1 23,9

А вот с контрастным автофокусом картина совершенно иная: хотя он и работает в полтора раза медленнее, но зато намного точнее. Из таблицы ниже видно, что по этому показателю Nikon D7500 обходит даже более «продвинутого» и дорогого конкурента.

Тип АФ, условия съемки Nikon D7500 Canon 5D Mark IV Nikon D7200 Canon 1Dx Mark II Nikon D5 Контрастный, −1 EV

точность (сумма баллов) 289 284 261 296 295 Контрастный, −1 EV

скорость (затраченное время) 50,0 53,0 84,0 51,8 57,1 Контрастный, −2 EV

точность (сумма баллов) 281 279 217 294 296 Контрастный, −2 EV

скорость (затраченное время) 48,0 54,0 83,0 57,8 60,0

Серийная съемка

Далее в таблице приведены значения средней скорости съемки для разных режимов. Первой скоростью назовем ту, при которой серийная съемка только начинается. Ее финиш — отметка времени, на которой «скорострельность» замедляется и далее продолжается со второй скоростью. Единицы измерения — кадры в секунду и секунды соответственно. Символ бесконечности означает, что при съемке ста кадров скорость оставалась постоянной.

Режим Первая скорость Предел первой скорости Вторая скорость Предел второй скорости JPEG Q 3,1 к/с ∞ — — JPEG Low 3,1 к/с ∞ — — JPEG High 8,3 к/с ∞ — — RAW+JPEG Q 3,1 к/с ∞ — — RAW+JPEG Low 3,1 к/с ∞ — — RAW+JPEG High 8,1 к/с 4,8 с 2,9 к/с ∞

Скорость не очень высокая, но заявленным характеристикам вполне соответствует. На самом деле, максимум скорости при «пулеметной» съемке камера может выдавать на-гора только в JPEG. Если снимать одновременно в RAW и JPEG, то скорость более 8 кадров в секунду продержится лишь 5 сtreyl. Это означает, что после «проглатывания» примерно сорока кадров буфер переполняется и скорость снижается до 3 кадров/с. Что ж, чудес не бывает, но соответствие декларированным показателям — это тоже неплохо.

Практическая фотосъемка

По традиции мы сразу настроили параметры, пригодные для самых разных съемочных задач:

режим приоритета диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

центральная зона фокусировки,

автоматический баланс белого (АББ),

автоматическая установка эквивалентной светочувствительности.

Для сохранения отснятого материала использовали карты памяти SanDisk SDXC UHS-I емкостью 64 ГБ со скоростью записи до 90 МБ/с.

Снимки в формате RAW (NEF) в пакетном режиме преобразовывали в 16-битный TIFF при помощи «фирменной» программы Capture NX-D (версия 1.4.4), которая предназначена для работы с файлами фотоснимков Nikon, а затем аналогичным образом трансформировали в JPEG с максимальным качеством средствами Adobe Camera RAW. Такая двухступенчатая процедура была выбрана из-за того, что на момент проведения наших испытаний приложения Adobe «не понимали» формат файлов Nikon D7500 (на момент публикации этого материала они уже поддерживаются Adobe).

В Capture NX-D мы использовали только стандартные профили объективов, исправляющие дисторсию, хроматические аберрации и виньетирование. При последующей работе, если это не оговорено специально, мы не использовали изменений резкости, насыщенности цветов, контраста, яркости и устранение шумов.

Работать с камерой приятно и комфортно. Все органы управления находятся там, где нужно, на привычных удобных местах. Уже через 10-15 минут «пристрелочной» сессии можно перестать замечать специфику работы именно с этой новой камерой и целиком сосредоточиться на съемке.

Nikon D7500 хорошо воспроизводит цвета при разном освещении, как естественном (дневной свет), так и искусственном.

Васильевский спуск. Покровский собор. Москва. Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при 10 мм; F8; 1/200 c; ISO 100 Торговый центр «Европарк». Москва. Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при 10 мм; F4; 1/15 c; ISO 250 Москва-Сити. Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при 10 мм; F4,5; 1/1600 c; ISO 100

Первый снимок сделан в лучах раннего утреннего солнца, и видимый сдвиг спектра в желто-красную область красноречиво свидетельствует об этом. На среднем фото сцена освещена смешанным светом: дневным, который падает сквозь стеклянный фонарь на крыше, и искусственным от ламп накаливания, светодиодных и газоразрядных источников. Ситуация очень непростая, но АББ почти не ошибся. Конечно, голубизна хорошо заметна, но зато значащие зоны кадра не окрасились в уныло-желтый цвет. Кадр справа сделан в ясный солнечный день, когда светило только перевалило за полдень, и свет «не потеплел». Все перечисленные особенности позволяют по достоинству оценить точность АББ.

Еще две сцены. Обе сфотографированы Nikon D7500 с объективом Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при минимальном фокусном расстоянии (10 мм), но в разных условиях: слева — при искусственном освещении, справа — при дневном свете.

Кунцево-Плаза. Москва. F4; 1/15 c; ISO 250 Васильевский спуск. Москва. F8; 1/500 c; ISO 100

Слева видим фото с отличными насыщенными цветами, а справа, на снимке, сделанном против утреннего солнца, стоящего низко над горизонтом, много цветовой информации утрачено. Но даже в таких тяжелых условиях сенсор камеры смог продемонстрировать, что сцена все-таки цветная, а не черно-белая.

Теперь посмотрим на то, как Nikon D7500 справится с полутонами. Вновь выберем контрастные сцены.

На Ильинке. Москва. Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при 10 мм; F6,3; 1/160 c; ISO 100 На Крылатских холмах. Москва. Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED; F2,2; 1/1600 c; ISO 100

Слева на снимке прямого солнца нет, сцена освещена отраженным дневным светом. Высокий контраст образован лишь светлым небом и относительно темными стенами зданий. Отрадно видеть, что даже в густых тенях проработка деталей хорошая, все подробности сохранены.

Справа контраст тоже очень высок, но кадр затеняют листья и цветы, а поляна на фоне залита солнцем. Можно посетовать на то, что самые светлые зоны яркого неба пересвечены, но если бы мы, как полагается, уменьшили экспозицию на 1,5 EV, то передний план «провалился» бы в темноту. А здесь мы видим даже мельчайшие жилки на листьях. Переходы светотени (за исключением пересветов) переданы очень удачно.

Попробуем выяснить, как ведет себя АББ в сложных условиях. Ниже мы предлагаем посмотреть на два фото: слева — на открытом солнце, но достаточно яркой зеленой «подстилке», справа — в подземном переходе с облицовкой стен бордовыми гранитными плитами. В теории, зеленый слева и красный справа должны оказать влияние на окраску человеческих лиц в обеих сценах. Оба снимка сделаны при помощи объектива Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED при F2 и ISO 100.

Краснопресненская набережная. Москва. 1/3200 c Подземный переход на Новом Арбате. Москва. 1/80 c

Если сильно придираться, то некоторый «дрейф» цветов можно заметить на белой панаме человека с малярным роликом (слева). Но оттенки кожи не пострадали, цвета воспроизведены неплохо. А на снимке справа мы вообще не смогли различить никакого влияния фоновой окраски стен на фигуры людей.

Перейдем к снимкам при высокой эквивалентной светочувствительности. Оба сделаны в помещении с помощью объектива Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR.

Фокусное расстояние 18 мм; F5,3; 1/30 c; ISO 3600 Фокусное расстояние 10 мм; F4,5; 1/160 c; ISO 4500

Слева — темная сцена при искусственном освещении, то есть в относительно более тяжких условиях для сенсора. Шум хорошо заметен, но не очень «режет» глаза. Его артефакты в основном монохромные, они почти не сказываются на картинке и даже в некоторой степени отвечают замыслу. Хотя, конечно, в других случаях использовать ISO 3600 было бы нежелательно.

Справа — светлая сцена, которая, казалось бы, должна быть более благоприятной. Основной свет здесь дневной, падающий слева, а справа есть несколько газоразрядных и светодиодных источников, но они практически не оказывают влияния на общую освещенность. Для установки ISO 4500 мы уменьшили длительность экспозиции до 1/160 с. Шум получился не только заметным, но и непривлекательным. Он особенно раздражает на больших красных полях поверхности автомобиля и черном пластике двери.

Эта пара фото — еще одна иллюстрация того, что однозначных указаний по ограничению ISO быть не может. Не только для нашего сегодняшнего подопечного, а и в любом другом случае. Иногда при неблагоприятном освещении допустимы более высокие установки чувствительности, чем мы бы себе позволили, а иногда и при хорошем свете желательно доходить до условной верхней границы. Что же остается? Только экспериментировать! И на двух снимках ниже покажем результаты безрассудного эксперимента. Ночь. Единственное освещение — зажженная газовая горелка. При съемке использован объектив Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED при раскрытии F2, выдержка 1/60 с. Дабы понизить освещенность во втором фото, мы поставили на газ кастрюлю с водой и немного отодвинулись вместе с камерой, уменьшив масштаб.

ISO 7200 ISO 36000

Собственно, сделать что-либо путное оказалось невозможно ни на снимке слева, при ISO 7200, ни на снимке справа, сделанном при ISO 36 000. Если на первом фото еще можно разглядеть какие-то детали пламени и сохраняется подобие цветов, то на втором утрачено все, а цвет просто «выдуманный» (пламя стало белым, а белая поверхность плиты — голубой).

Имея за плечами проведенные лабораторные тесты, мы не станем далее рисковать с чувствительностью выше ISO 1600. И вот последнее доказательство.

Интерьер космической станции «Мир». Музей истории космонавтики. Калуга. Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при 10 мм; F4,5; 1/15 c; ISO 1400

Шум заметен, но терпеть его можно. Он не маскирует деталей и не «убивает» полутоновые переходы. Для печати открытки размером 9×14 см это вполне подходит.

Теперь поговорим о динамическом диапазоне (ДД) и способах его расширения. Как мы уже видели, Nikon D7500 отлично воспроизводит полутона в широких пределах, от ярких светов до глубоких теней. Но что делать в тех случаях, когда его ДД не хватает? Ниже приведем снимок, сделанный в Москва-Сити с помощью объектива Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR при фокусном расстоянии 10 мм, F8, 1/250 c, ISO 100, а также результат его последующей обработки.

На исходном фото утрачены детали отражений в темных зонах на стеклах зданий и в ярких областях облаков. Для расширения ДД нужно выровнять контраст, осветлив тени и приглушив света. RAW-файлы (Nikon NEF), полученные при съемке камерой Nikon D7500, вполне позволяют понизить и повысить экспозицию на две ступни. Затем полученные файлы можно «сшить» в одно фото с помощью Photomatix Pro или другого программного приложения. Вот что получается.

Исходный снимок +2 EV −2 EV Итоговое изображение

Как видим, большинство деталей нам удалось выявить. Осталось «недоделанным» лишь облако в нижнем правом углу. Но здесь слишком высокая яркость, и при всей широте своего ДД сенсор уже не мог запечатлеть детали в этой области.

Видео

Камера Nikon D7500 снимает видео в стандарте 4К, и это огромный плюс по сравнению со всеми конкурентами в ее ценовой категории. Нужно сказать, что эта возможность реализована не «как-нибудь», а весьма достойно, то есть позволяет подумать если и не о профессиональном использовании, то об очень серьезном любительском.

Итоги

Новинка Nikon D7500, выход которой приурочен к 100-летнему юбилею производителя, — более чем достойная камера. Она удачно скомпонована, комфортна в работе, позволяет сразу сосредоточиться на самой съемке, а не на ознакомлении со своей спецификой. Сравнение с предшественницей, Nikon D7200, на наш взгляд, будет явно в пользу новинки.

Камера демонстрирует достаточную скорость и точность автофокуса, позволяет снимать с высокой скоростью — до 8 кадров/с, — а это очень хорошо для «среднего класса» ЦЗК. Переносимость высоких ISO удовлетворительная. Лаборатория и съемочная практика показывают, что для большинства сюжетов лучше ограничиться ISO 1600. Предложенное расширение светочувствительности до ISO 164 000 не означает возможности получить при этом приемлемое изображение.

Сенсор Nikon D7500 отлично передает цвета и полутона; электроника в большинстве случаев удачно справляется с автоматической установкой баланса белого. Широкий динамический диапазон дает возможность получать стабильные результаты при съемке сцен с большими перепадами яркости.

Производитель создал еще одну весьма удачную камеру для фотолюбителей и энтузиастов. Владельцам предшественницы, Nikon D7200, решающим вопрос об обновлении фотоинструментария, следует принять во внимание востребованность трех главных приобретений новинки: повышенной «скорострельности» (8 кадров/с), откидного дисплея и возможности съемки 4K-видео с трехосевой электронной стабилизацией изображения.

Галерея фотографий

Авторский альбом фотографий, снятых при помощи Nikon D7500 Михаилом Рыбаковым, расположен здесь: http://ixbt.photo/?id=album:60254

Благодарим компанию Nikon за предоставленные для тестирования фотокамеру и объективы