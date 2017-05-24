Фотокамера Nikon D3400: мнение и галерея фотографий профессионального фотографа Петра Покровского

Написание обзора этой камеры далось мне достаточно сложно, так как я столкнулся с необходимостью отделить свой опыт использования камер профессионального класса от оценки своих ощущений и опыта использования камеры начального уровня, которой, безусловно, является Nikon D3400.

Я попытался представить себя на месте начинающего фотографа, выбравшего в качестве первой камеры нашего подопытного, и оценить свой выбор.

Доступная цена делает знакомство с миром зеркальной фотографии необременительным, а сам вход в этот мир открывает нам массу возможностей: действительно качественное изображение, возможность осознанного использования глубины резкости, тушку, корпус которой гарантированно совместим с огромным количеством дополнительных аксессуаров для съемки.

С другой стороны, погоня за максимальным качеством и контролем результата неминуемо и очень быстро приведет вас к мысли о необходимости всех этих дополнительных аксессуаров и объективов в первую очередь. Ведь без хоть сколько-нибудь продолжительного опыта съемки, без светосильных объективов, без штатива съемка на китовый комплект вряд ли обеспечит сногсшибательные результаты.

На мой взгляд, такая камера идеально подходит тем, кто хочет попробовать свои силы во «взрослой» фотографии, кто готов отказаться от принципа point-and-shoot, кто хочет задуматься о фотографии как о способе самовыражения. С таким подходом зеркалка стартового уровня откроет вам все дороги. Но станет только началом этого пути.

С задачей показать, научить и познакомить камера справляется на отлично. Очень хороший результат она при этом может показать только при достаточном количестве света, что ожидаемо.

К преимуществам Nikon D3400 можно отнести большой ресурс аккумулятора, высокое разрешение матрицы, большой экран, компактный размер, хорошие характеристики для пробы пера в видеосъемке, наличие беспроводной связи по Bluetooth (хотя реальная польза последней опции под вопросом).

Прямых недостатков с учетом ценовой категории и места этой модели в линейке камер Nikon, пожалуй, нет. К косвенным я бы отнес не слишком явное преимущество по характеристикам в сравнении с предыдущей моделью.

Фотографии Петра Покровского, снятые на камеру Nikon D3400, можно посмотреть в его галерее →