Объектив Fujinon XF 18mm F2 R

У камер системы Fujifilm X-Mount объектив с фокусным расстоянием 18 мм формирует на сенсоре изображение примерно такого же масштаба, которое создает на полнокадровых сенсорах объектив с фокусным 27 мм. Это очень близко к 28 мм — своеобразному стандарту для широкоугольных объективов пленочной эры. Однако и сегодня этот стандарт остается весьма популярным. Например, среди обладателей дальномерной Leica объектив Summicron-M 28mm F2 Aspherical особо ценится как инструмент для съемки уличного репортажа (street photography). Но все же в большинстве случаев подобную оптику используют для съемки природных ландшафтов, городских пейзажей, а также архитектуры и интерьеров помещений. Наш обзор мы посвятим Fujinon XF 18mm F2 R — мастеру уличной фотографии Fujifilm. Спецификации Приведем характеристики объектива по данным Fujifilm. Объектив (полное наименование) Fujinon XF 18mm F2 R

Дата анонса 9 января 2012 г. Фокусное расстояние 18 мм Эквивалент фокусного расстояния (для матриц APS-C) 27 мм Байонет Fujifilm X-Mount Максимальная диафрагма F2,0 Минимальная диафрагма F16 Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные) Элементов 8 (из них два асферических) в 7 группах Просветляющее покрытие Super EBC* Минимальная дистанция фокусировки 0,18 м Угол обзора 76,5° Максимальное увеличение 0,14 крат Автофокусировка внутренняя Привод автофокусировки микромотор Стабилизация нет Защита от пыли и влаги нет Резьба для светофильтров ∅52 мм Размеры (диаметр × длина) ∅64,5×33,7 мм Вес 116 г Цена T-8235151 * EBC — Electron Beam Coating Fujinon XF 18mm F2 R оснащен 7-лепестковой диафрагмой со скругленными краями. Благодаря этому, по идее, приятная структура размытия заднего плана, когда пятна от источников света остаются округлыми, а не приобретают вид многоугольников, должна сохраняться и при диафрагмировании, а не только на максимальном раскрытии, при котором любая диафрагма идеально круглая. Максимальная светосила объектива составляет 1:2 (F2) — этого вполне достаточно для съемки подавляющего большинства сюжетов даже в условиях нехватки освещения. Управление установкой диафрагмы электронное, осуществляется с шагом в 1/3 ступени (диапазон — 19 ступеней), причем диафрагмировать можно, не отрываясь от видоискателя, так как каждая ступень отзывается механически и отчетливым звуком. Стекла и покрытие Оптическая схема Fujinon XF 18mm F2 R состоит из 8 элементов (включая два асферических), объединенных в 7 групп. Согласно уточнениям производителя, один из асферических элементов (пятый по счету) призван увеличить светопропускание объектива, а другой (седьмой) — уменьшить его длину. Оптическая схема Fujinon XF 18mm F2 R (данные Fujifilm) То ли благодаря асферике, то ли по другим, не менее важным причинам Fujinon XF 18mm F2 R действительно весьма мал, и к тому же весит 116 г. Благодаря таким показателям его можно отнести к группе так называемых «блинчиков» (pancake lenses). Это качество очень полезно именно для стрит-фотографии, когда громоздкий тяжелый объектив сильно мешает. Кстати, для системы Fujifilm X-Mount есть еще только один похожий оптический инструмент — Fujinon XF 27mm F2.8. Поверхности линз нашего испытуемого покрыты усовершенствованным вариантом «фирменного» многослойного просветления Super EBC (Electron Beam Coating). Другие производители используют для формирования просветляющего покрытия линз традиционную технологию осаждения. С ее помощью можно наносить лишь материалы, которые несложно перевести в газообразное состояние, а общее количество создаваемых слоев не может превышать семи. Компания Fujifilm еще со времен масштабного производства оптики для телекамер использует собственный метод, который основан на напылении микрочастиц с помощью электронного пучка — примерно так же, как это происходит в катодной трубке кинескопных телевизоров. Он позволяет нанести до 12 и более слоев покрытия, причем каждый последующий будет усиливать эффект предыдущего. Конструкция Fujinon XF 18mm F2 R отличается прочностью и надежностью, которая заметна при первом же контакте. Корпус, стыковочный фланец байонета и рифленые кольца управления диафрагмой и фокусировкой изготавливаются из анодированного алюминиевого сплава. Они выглядят солидно и основательно, удобны в обращении и не вызывают нареканий при работе. Байонетное крепление Fujinon XF 18mm F2 R Широкое кольцо фокусировки расположено у передней линзы, а более узкое кольцо управления диафрагмой — ближе к байонету. Автоматическая фокусировка использует в качестве привода линейный мотор. При включении камеры он пару раз подергивает фокусировочную группу линз и производит при этом довольно шумные повизгивания. Это никак не влияет на скорость и точность фокусировки, но обнаруживает фотографа и его намерения. Ручная наводка на резкость, прямо скажем, не слишком удобна из-за небольших размеров объектива и инерции электронно-механического узла. Однако отличная работа автофокусировки почти начисто исключает необходимость работы вручную. Узкое кольцо установки значения диафрагмы располагается ближе к байонетному креплению, а кольцо ручной наводки на резкость — ближе к передней линзе Стендовые испытания Прежде чем приниматься за использование объектива по назначению, для фотосъемки, мы исследовали его в нашей лаборатории. Обратимся к полученным результатам, которые приведены ниже на диаграммах и в таблицах. Fujinon XF 18mm F2 R

ФР=18 мм, ЭФР=27 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра

Объектив сразу выделяется высоким разрешением и его хорошей стабильностью в центре кадра. Даже на f/16 разрешение в центре все еще высокое. Однако край кадра перечеркивает все заслуги центра: здесь разрешение можно назвать хорошим лишь на f/8, а открытая и закрытая диафрагмы края отрабатывают очень плохо. Центр может похвастаться отсутствием заметных искажений и слабыми хроматическими аберрациями. На краю же видна небольшая бочкообразная дисторсия и очень яркая хроматика. Как следствие всего этого, объектив выглядит противоречиво. Фотосъемка в реальных условиях Стендовые испытания и важны, и полезны, но все же ценность фотооптики определяется практическими результатами, которые она позволяет получить. Поэтому для вынесения вердикта нам так важна фотосъемка в реальных условиях. Посмотрим, как показывает себя Fujinon XF 18mm F2 R «в жизни». Фотосъемка проводилась камерой Fujifilm X-T20 с выбором следующих параметров: приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»), центрально-взвешенный замер экспозиции, однокадровая автоматическая фокусировка, фокусировка по центральной точке, динамический диапазон 100%, моделирование пленки — Provia (стандартное), автоматический баланс белого, без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней, шумоподавление отключено.

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено. Снимки записывались в несжатом формате RAW (Fujifilm RAF) без предварительной обработки, а затем без корректировки и масштабирования подвергались преобразованию в JPEG при помощи «фирменного проявщика» RAW File Converter EX 2.0 ver 4.2.6.0 powered by Silkypix (Ichikawa Soft Lab). Цвета Наша первая съемочная сессия предпринята, как ясно из подзаголовка, для оценки качества цветопередачи. Но попутно мы испытывали в реальных условиях и работу автофокуса. Съемка производилась с рук с интервалом менее 1 с между кадрами, но каждый раз с автофокусировкой заново по полотну траволатора. Параметры съемки: F2,8; 1/50 с; ISO 1600. Пробивающийся желтый оттенок в архитектурных деталях сверху создают источники освещения с неменяющейся окраской. На наш взгляд, дополнительная коррекция баланса белого явно не требуется. По поводу автофокусировки — коль скоро мы расширили первую задачу — можно сказать только самое восторженное. Она не разу не ошиблась в этой серии, да и вообще за все время испытаний Fujinon XF 18mm F2 R! Манго в свете ламп дневного света (белого свечения). F2; 1/60 с; ISO 250 Полагаем, что «плодоовощные» цвета удаются нашему подопечному не хуже интерьерных. Во всяком случае, оттенки зеленого, желтого и красного весьма точные, их переходы плавные, насыщенность достаточная. Автоматический баланс белого. F2; 1/210 c; ISO 200 При съемке с помощью Fujinon XF 18mm F2 R автоматический баланс белого в сценах с относительно несложным освещением работает достаточно четко и редко требует дополнительной коррекции. F2; 1/60 c; ISO 250 У цветов (пусть даже искусственных) белый цвет воспроизводится практически идеально. Тонкие оттенки красного, желтого и зеленого спокойные, без избыточной активности, с плавными переходами. Теряевские пруды. Волоколамский район Московской области. F8; 1/480 c; ISO 200

Москва-Сити. F5,6; 1/680 c; ISO 200 При дневном свете цвета воспроизводятся естественными, без каких-либо акцентов. В свете ламп накаливания, особенно в тех случаях, когда спектр свечения ламп ближе к традиционному желтому, автоматике сложно определить, следует ли подвергать такую цветовую температуру коррекции или же она является частью фотографического замысла. Это вполне логично. К тому же исправить баланс белого при постобработке — дело нескольких секунд. Вот снимок интерьера парфюмерного магазина, снятый при F2; 1/550 c; ISO 200. Первое фото — без обработки, второе — с коррекцией. Без обработки. F2; 1/550 c; ISO 200

Баланс белого откорректирован. F2; 1/550 c; ISO 200 Полутона Несмотря на свои более чем скромные размеры, Fujinon XF 18mm F2 R неплохо справляется с непростой задачей воспроизведения тональных градаций. F8; 1/340 c; ISO 200 Даже у пейзажей, снятых в пасмурную погоду, широта тональных градаций весьма значительная. Детали в светах и тенях воспроизведены отчетливо. F2,8; 1/280 c; ISO 200 При свете солнца в высококонтрастных сценах можно отметить «отбеливание» ярких зон (облака и блики на куполах). Впрочем, это свойство не столько оптики, сколько сенсора камеры. Тем не менее, полученные результаты, в целом, весьма хороши. F2; 1/60 c; ISO 250 При фотографировании интерьера видим ту же картину: спектр воспроизведения светотональных переходов достаточно широк, лишь в областях бликов от источников света детали утрачены. Но на то они и блики, не так ли? F8; 1/500 c; ISO 200 Даже в отражении яркого солнца в окнах высотного здания значащие детали отчасти различимы. В тенях подробности изображения видны довольно отчетливо. F10; 1/450 c; ISO 200 Солнце в кадре, довольно сложная сцена. Мы хотели выяснить, насколько удачно Fujinon XF 18mm F2 R отображает лучи нашего светила. Для того чтобы они получились интересными и хорошо различимыми, диафрагма должна состоять из ламелей с прямыми краями. В случае нашего подопечного они скругленные. Выше мы упоминали, что это сделано для улучшения структуры размытия фона при диафрагмировании объектива. Однако, как видим, эти самые скругленные лепестки не дают возможности нарисовать красивые лучи. Резкость и детализация Для широкоугольных объективов резкость — важнейшая характеристика, поскольку ими снимают ландшафты и интерьеры. У Fujinon XF 18mm F2 R резкость в центре кадра достаточно высока, и в этом мы смогли убедиться с первых же снимков. Теперь есть смысл взглянуть на это подробнее. Сфотографируем Москву-Сити с набережной Тараса Шевченко при разных значениях диафрагмы и оценим результаты.

F2; 1/5800 c; ISO 200

F2,8; 1/3000 c; ISO 200

F4; 1/1600 c; ISO 200

F5,6; 1/800 c; ISO 200

F8; 1/400 c; ISO 200

F11; 1/200 c; ISO 200 Уже на открытой резкость в центре кадра отличная. По мере диафрагмирования она чуть растет, но это почти незаметно на глаз даже при 100-процентном увеличении. По краям кадров на открытой резкость низкая; заметны фиолетовые латеральные хроматические аберрации. На F2,8 периферийная картинка становится чуть четче, еще немного подрастает при F4 и достигает максимума при F5,6. Дальнейшее диафрагмирование объектива не приводит к видимым изменением на периферии, и даже на F11 краям явно не хватает резкости. F4; 1/60 c; ISO 800 Если не ставить перед Fujinon XF 18mm F2 R непосильную задачу и не требовать от него «звенящей» резкости по всему полю кадра, а удовольствоваться тем, что он нарисует в центре, то в этом случае он явно не разочарует. На фото выше можно с легкостью различить, что цветы искусственные, и даже посетовать на невысокое качество полимерной ткани, из которых сделаны лепестки, так как сетчатая структура поверхности и «обгрызенные» края видны превосходно. Не стоит забывать о том, что объектив создавался преимущественно для репортажной работы, для стрит-фотографии: об этом свидетельствует хотя бы его «блинная» компоновка, а также малые размеры и вес. А задачи этого жанра он решает хорошо. Вот как выглядят репортажные снимки, сделанные с помощью Fujinon XF 18mm F2 R. На пленэре. F8; 1/180 c; ISO 200

Суета. F8; 1/340 c; ISO 200

Куплю эти. F2; 1/120 c; ISO 200 Мы полагаем, что для репортажа качество картинки на высоте, особенно центральная резкость. Размытие заднего плана Для широкоугольного объектива, особенно если он будет использоваться преимущественно в репортажной работе, рисунок размытия заднего и переднего планов (бокэ) — едва ли не самое последнее. Впрочем, хорошее бокэ ценится хотя и отдельно, но весьма высоко. F2; 1/900 c; ISO 200 При съемке крупных планов рисунок размытия фона на максимальном раскрытии объектива достаточно приятен; приятна и его мягкая бесструктурность. Цветовой контраст объектов в зоне резкости еще активнее «выталкивает» их вперед. F2; 1/15 c; ISO 1600 Весьма небольшая минимальная дистанция фокусировки позволяет сделать размытие заднего плана едва ли не самоцелью, как на этом снимке. Мягкое кремовое бокэ нарисовано отлично. F2; 1/7500 c; ISO 200 При съемке городских пейзажей из-за небольшого фокусного расстояния объектива и значительной удаленности от него значимых объектов получить красивое размытие сложно. Но можно довольствоваться и тем, чего удается достичь.

Другие снимки мы собрали в галерею без специальных комментариев. Итог Fujinon XF 18mm F2 R — объектив для репортажной фотографии, пускай он и относится к широкоугольным инструментам, которые обычно автоматически считаются оптикой для съемки ландшафтов и интерьеров. Его назначению соответствуют размеры, вес и фотографические свойства, включая отличную резкость в центре кадра, хорошую цветопередачу и воспроизведение полутонов, а также весьма небольшую минимальную дистанцию фокусировки. Размытие заднего и переднего планов (когда его удается получить) мягкое, деликатное, без акцентов и двоения контуров. Мы рекомендуем использовать Fujinon XF 18mm F2 R для репортажа и стрит-фотографии, особенно тогда, когда в нее сюжетно встраиваются пейзаж или интерьер. Для классической съемки ландшафтов объектив не слишком хорош из-за выраженного падения резкости на периферии кадра, которая полностью не исправляется даже при сильном диафрагмировании.

