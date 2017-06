Объектив Fujinon XF 16mm F1.4 R WR Сила света



16 мм (24 мм в полнокадровом эквиваленте) — нижняя граница трансфокации светосильных (de facto — стандартных) зум-объективов с максимальным раскрытием диафрагмы F2,8. Чаще всего такая оптика покрывает диапазон от 24-28 мм до 70-80 мм. Однако при фиксированном фокусном расстоянии 24 мм современные технологии производства оптики позволяют достичь и большего, например увеличить светосилу на целых две ступени. А светосила, как известно, — это для фотопрофессионала и фотоэнтузиаста самое желанное. Вот почему кроме высококлассного светосильного Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR компания Fujifilm выпускает еще и Fujinon XF16mm F1.4 R WR. Есть ситуации, когда при невозможности (а то и запрете) использования дополнительного освещения фотографу требуется вся сила того света, которым располагает сцена. И вот тогда без максимального раскрытия F1,4 даже на широком угле обойтись нельзя. Надеемся, это понятно. А чем еще примечателен наш сегодняшний герой? Спецификации Приведем характеристики объектива по данным Fujifilm. Объектив (полное наименование) Fujinon XF 16mm F1.4 R WR

Дата анонса апрель 2015 г. Тип объектива широкоугольный фикс Фокусное расстояние 16 мм Эквивалент фокусного расстояния (для матриц APS-C) 24 мм Байонет Fujifilm X-Mount Максимальная диафрагма F1,4 Минимальная диафрагма F16 Число лепестков диафрагмы 9 (скругленные) Элементов 13 (из них два асферических и два сверхнизкодисперсионных) в 11 группах Просветляющее покрытие Nano GI* Минимальная дистанция фокусировки 0,15 м Угол обзора 83,2° Максимальное увеличение 0,21 крат Автофокусировка внутренняя Привод автофокусировки шаговый двигатель Стабилизация нет Защита от пыли и влаги есть Резьба для светофильтров ∅67 мм Размеры (диаметр × длина) ∅73,4×73 мм Вес 375 г Цена T-12486500 Особенности просветляющее покрытие Nano GI

скорость срабатывания автофокуса 0,11 с

возможность фокусироваться с расстояния 15 см, то есть получать макроснимки * GI — Gradient Index (градиентно-зависимый) Итак, что мы имеем на входе, что можно вывести из официальных данных? Производитель называет этот объектив «погодостойким, светосильным, широкоугольным». Спорить с этими тремя характеристиками сложно, все правда. Производитель считает, что вес 375 г — примерно 40% веса от аналогичного объектива зеркальных фотокамер. Давайте сравним. Например, Canon EF 24 mm F1.4 L II USM для полного кадра весит 670 г, а Nikon 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor — 620 г. В данном случае получается ближе к 60%, но идея донесена верная: Fujinon XF16mm F1.4 R WR заметно легче. Просветляющее покрытие Nano GI в значительной степени нивелирует неизбежные при высокой светосиле хроматические аберрации и ореолы. Скорость фокусировки — очень высокая, по оценкам Fujifilm она составляет всего 0,11 секунды. Здесь придется производителю поверить, мы сами этот замер не производим — слишком непростой это тест. Возможность фокусироваться с расстояния 15 см позволяет делать макроснимки. Еще можно добавить, что указанные выше модели объективов Canon и Nikon стоят процентов на 40 дороже, около 100 тысяч рублей. Впрочем, хватит перечислять то, что вы, при желании, сами можете прочесть на сайте Fujifilm. Давайте перейдем к детальному изучению. Конструкция Оптическая схема объектива включает 13 элементов, два из которых асферические и два изготовлены из стекла со сверхнизкой дисперсией оптической проницаемости. Вот так работает просветляющее покрытие Nano GI. Если не вдаваться в подробности, «заросли» наношипов не дают отразиться от поверхности линзы боковому свету, причем его поглощение тем эффективнее, чем меньше угол падения лучей. Отсюда в название покрытия характеристика «градиентный». Корпус объектива можно назвать хорошо защищенным. Металлические детали защищают объектив от механических воздействий. Кроме того, корпус имеет 9 герметичных уплотнителей в 8 точках оправы объектива. Это обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям, защищает объектив от капель дождя, водных брызг и пыли. Ближе к передней линзе находится кольцо ручной фокусировки, снабженное шкалой глубины резкости, а ближе к байонету — кольцо установки значения диафрагмы. Если диафрагма установлена в положение «А», камера переходит в режим приоритета выдержки. Лабораторный тест Фокусное расстояние 24 мм (в 35-мм эквиваленте) — пограничное. На этом расстоянии заканчиваются широкоугольники и начинаются стандартные объективы. Впрочем, эти границы условны, и Fujinon XF16mm F1.4 R WR по праву может cчитаться широкоугольником. Его создатели постарались максимально исправить дисторсию и практически свели ее к нулю. По вертикали она вообще незаметна (D ВЕР = −0,06), по горизонтали — слабо выражена (D ГОР = −0,45). Так выглядят изломы прямых линий на краю кадра. Они незначительны, у объективов с более широким углом они намного заметнее. И здесь, как у всех широкоугольных объективов с выправленной дисторсией, мы наблюдаем незначительный излом прямых линий на краю кадра. Возможно, в теории оптика может идеально выправить дисторсию на широком угле, но пока такую оптическую схему никто не видел. Разрешение, радиальные миры Хроматические аберрации центр кадра край кадра центр кадра край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/1,4 — f/2,5 — f/5,6; нижний ряд: f/8 — f/11 — f/16 Разрешение в рабочем диапазоне f/1,4 — f/14 находится на очень высоком уровне — от 0,75 линии на пиксель (и выше) до 0,92 линии. И лишь на самой узкой диафрагме f/16 опускается до 0,66 линии на пиксель. Разрешение на краю кадра очень незначительно отстает от разрешения в центре, разрыв не больше 0,05 линии на пиксель — на глаз это практически незаметно. И конечно, очень радует, как исправлены хроматические аберрации, их тоже практически не видно. Только на широкой диафрагме они поднимаются до 3% — очень небольшого уровня. Итоги лабораторного теста Теперь мы можем подвести лабораторные плюсы и минусы. Начнем с плюсов: Объектив надежно защищен металлическим корпусом и при этом весит на 60% меньше, чем аналоги для зеркальных камер.

Он практически бесшумно работает и очень быстро фокусируется. Мы не проводили замеры скорости, но, похоже, время фокусировки, действительно, составляет десятые доли секунды.

Дисторсия очень качественно выправлена: несмотря на широкий угол изломы прямых линий на краю кадра почти незаметны. А сама дисторсия настолько невелика, что кадр смотрится прямоугольным, без следов «бочки» или «подушки».

В рабочем диапазоне f/4 — f/14 объектив обеспечивает высокое и очень высокое разрешение.

Хроматические аберрации практически незаметны. Минусы мы бы хотели отметить, но для этого нужно слишком сильно придираться к объективу. Зато следует добавить, что аналоги для зеркальных камер Canon и Nikon не только намного тяжелее, но и намного дороже. Фотосъемка в реальных условиях В обращении Fujinon XF16mm F1.4 R WR не кажется таким тяжелым, каким его представляешь заочно. Да и работать с ним несколько проще, чем может показаться на первый взгляд. Все органы управления расположены на привычных местах, и пальцы сразу попадают, куда нужно. Сдвинув кольцо фокусировки на себя (то есть к байонетному креплению), можно «взять в свои руки» (точнее, в пальцы) наведение на резкость. Это позволяет не отвлекаться от визирования сцены в видоискателе. Если же нужно, наоборот, работать в гиперфокальном диапазоне, не фокусируясь перед каждым кадром, то можно сделать это по шкале расстояний, которая открывается как раз при переключении объектива в режим ручной фокусировки. И поверьте, это хотя и не новомодный способ, он намного удобнее на практике, чем выбирать гиперфокальное расстояние, глядя на бегунок с указателем дистанции на дисплее или в видоискателе. Фотосъемка проводилась фотокамерами Fujifilm X-Pro2, X-T2 и X-T20. Мы решили не указывать, какую камеру использовали в каждом конкретном случае, поскольку сенсоры у них одинаковые, набор параметров съемки отличается несущественно, а малоценные данные слишком сильно загромождают материал. В каждой из камер по умолчанию устанавливали следующее: приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено. Снимки записывались в несжатом формате RAW (Fujifilm RAF) без предварительной обработки, а затем без корректировки и масштабирования подвергались преобразованию в JPEG при помощи «фирменного проявщика» RAW File Converter EX 2.0 ver 4.2.6.0 powered by Silkypix (Ichikawa Soft Lab). Начнем, пожалуй, с того, о чем упомянули в самом начале, — о ситуациях, в которых без светосилы Fujinon XF16mm F1.4 R WR просто нельзя сделать кадр. Узкий проход в подземном городе Озконак. Каппадокия. F1,4; 1/30 c; ISO 2500 Этот снимок сделан в узком проходе катакомб подземного города. Здесь человеку выше среднего роста приходится стоять, согнувшись в три погибели. Штатив ставить некуда: слишком узко. Использовать вспышку запрещено, да этого никто бы и не стал делать: здесь множество летучих мышей, и световой импульс испугает их; они пойдут в атаку, в прямом смысле кидаясь экскрементами, и тогда придется забыть про фотографирование и уносить ноги. К тому же этот коридорчик используется каждым из посетителей подземного музея (а их за время нашего визита сюда было замечено не менее полусотни). Вряд ли удастся остановить их, объяснив, что проход блокирован из-за фотографирования. Цвета и полутона Для начала изучим особенности цветопередачи Fujinon XF16mm F1.4 R WR. F1,4; 1/1500 c; ISO 200

F1,4; 1/7000 c; ISO 200 Цвета на фотографиях крупных планов адекватные, яркие и активные. Цветовая температура установлена правильно: АББ не допускает самоуправства и воспроизводит все точно и аккуратно. Отметим немаловажную особенность из другой оценочной категории, а именно: рисунок размытия фона. В первом случае он, в принципе, неплох: бокэ относительно спокойное. Но все же имеются тональные и цветовые акценты форм, которым лучше бы прятаться. На втором снимке бокэ предстает совершенно иным. Отчетливо видно двоение контуров, расширение зоны голубых обводов контрастных областей (края крыши) и чересчур активная структура рисунка размытия, которая не помогает отделит объекты в зоне фокуса от фона, а спорит с ними, создавая невыразительную сумятицу. Старо-Голутвин монастырь. Коломна, Московская обл. F7,1; 1/550 c; ISO 200 В свете утреннего солнца, несмотря на желтый оттенок освещения, АББ отработал отлично. Белый цвет чистый, без завалов в желтизну или голубизну, красно-коричневые, зеленые и синие оттенки сохранены. Новодевичий пруд. Москва. F8; 1/420 c; ISO 200 В лучах вечернего светила становятся заметными желто-оранжевые тона. Однако это происходит не в ущерб точности цветопередачи. Активный синий на небе и в воде по-прежнему домининируют в гамме. В некоторых условиях съемки становится заметно, что объектив несколько акцентирует сине-голубые оттенки. Фото Москвы-Сити (см. ниже) снято при F8; 1/680 c; ISO 200. На наш взгляд, здесь потребовалось вручную изменить цветность. Без коррекции С коррекцией Следует подчеркнуть, что в этом нет ничего зазорного. Во-первых, работа АББ — это не магия, ошибки могут и должны случаться. А во-вторых, на вкус и цвет — товарищей нет. Это как раз такой случай. А что происходит с полутонами? Подземный город Каймаклы. Каппадокия. F1,4; 1/20 c; ISO 6400 В очень контрастной сцене на фото вверху заметно, что детали сохранены почти во всем диапазоне яркостей, от интенсивных теней до ярких светов. Лишь на колпаке светящейся лампы и в совершенно черных провалах в центре и слева ничего различить нельзя. Результат очень хорош. Иосифо-Волоцкий монастырь. Теряево Волоколамского района Московской области. F8; 1/340 c; ISO 200 В сцене, снятой рано утром (вверху) мы опять-таки видим сохранение полутоновых градаций в весьма широком диапазоне. Исключение составляют совершенно непроницаемый тени (слева вверху). При этом в ярких светах (камени беленых стен в центре) подробности хорошо различимы. Подземный ход в церемониальный зал. Древняя Арсамея. Адыяман, Турция. F1,4; 1/40 c; ISO 200 На этом снимке отлично видно, что детали изображения воспроизводятся в широком диапазоне яркостей, от наиболее сильных светов до областей почти полной темноты. Отдельно мы хотели проверить, насколько удачно Fujinon XF16mm F1.4 R WR нарисует лучи от солнца в том случае, когда оно расположено непосредственно в кадре. Два снимка ниже сделаны на высохшем озере Туз (в переводе «соль») — втором по площади озере в Турции (площадь 11 900 км²) и одном из самых крупных соляных озер в мире. F6,4; 1/4400 c; ISO 200 F16; 1/680 c; ISO 200 Как видим, при диафрагмировании до F6,3 (левый снимок) получить хорошо заметные лучи не удается. Зато в поле кадра нет отражений с поверхностей линз, которые на жаргоне называют «зайцами». Очевидно, просветляющее покрытие Nano GI работает весьма хорошо. Если же закрыть диафрагму полностью, то лучи все же проявляются (правый снимок), но при этом выскакивают хотя и не очень интенсивные, но достаточно хорошо заметные и многочисленные пурпурные пятна «зайцев». Резкость и детализация Широкоугольный объектив в основном используют для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, а в таких сюжетах на первый план выходит резкость. Оценим, что в этом плане может предложить Fujinon XF16mm F1.4 R WR. Намрут-Даг. Святилище Антиоха I, царя Коммагены. Адыяман, Турция. F8; 1/480 c; ISO 200 При диафрагмировании объектива на ярком солнце детализация высокая и наблюдается, как говорят, «от края до края» снимка, причем, сколько-нибудь значащую разницу в резкости между центром и периферией на глаз заметить нельзя. Манавгатский водопад. Турция. F8; 1/200 c; ISO 200 (коррекция экспозиции -1/3 EV) Высокая детализация характерна и для тех участков изображения, которые находятся в тени. Московский аэропорт «Внуково». F1,4; 1/40 c; ISO 200 Отличная резкость заметна даже на максимально открытой диафрагме — разумеется, за исключением тех областей на ближнем плане, которые естественным образом выпадают из зоны резкости. В высококонтрастных участках (вокруг источников света) заметны латеральные хроматические аберрации («окантовка», fringing), но этот неизлечимый недуг, и его симптомы можно обнаружить при работе с любым сверхсветосильным объективом. Размытие переднего и заднего планов Рисунок размытия ближнего плана и фона («бокэ») — свойство, которое ценится у портретных и телеобъективов. Широкоугольная оптика обычно используется для совершенно иных задач, при решении которых бокэ обычно носит характер побочного эффекта и не принимается всерьез. Однако, как это заметно на только что рассмотренном нами снимке, иногда оно маскирует другие качества оптики, как раз наоборот, играющие важную роль. В наиболее утрированном виде размытие выглядит вот так. F1,4; 1/3200 c; ISO 200 Нельзя сказать, что бокэ здесь предстает высокохудожественным. Скорее, из-за слишком сильной структурированности и значительного контраста оно несколько мешает. Но именно упомянутый контраст, а не размытие, помогает отделить темные объекты на переднем плане от светлого фона. F1,4; 1/14000 c; ISO 200 F8; 1/420 c; ISO 200 На снимках выше фокусировка производилась по красным ягодам на переднем плане. На полном раскрытии (слева), несмотря на небольшую глубину резкости, фон размыт явно недостаточно: он не позволяет ягодам «выпрыгнуть» из плоскости вперед, к наблюдателю. Вместе с тем, при диафрагмировании даже до F8 (справа) заметно, что пещеры на заднем плане все еще выпадают из зоны резкости, но, конечно, ни о каком серьезном размытии говорить уже нельзя. F1,4; 1/8000 c; ISO 200 Если фон изначально пестроват, как на снимке выше, но удален от объекта в зоне резкости недостаточно сильно, то рисунок бокэ становится просто неприятным. Полученные данные убеждают нас в том, что размытие фона при работе с Fujinon XF16mm F1.4 R WR ненадежно в плане результата. Его можно использовать лишь на свой страх и раск, да и то, хорошо подготовившись. В стандартных случаях (и если это позволяет освещение) лучше диафрагмировать объектив и избегать формирования размытия.

Другие снимки мы собрали в галерею без специальных комментариев.



Итог Fujinon XF16mm F1.4 R WR представляет собой инструмент, стоящий особняком среди других широкоугольных объективов Fujifilm XF. Его отличает беспримерная светосила, защищенность от пыли и влаги, быстрая и бесшумная автофокусировка. Объектив хорошо передает цвета и полутона и отличается хорошей резкостью по всему полю кадра, причем, начиная с открытой диафрагмы. Несколько расстраивает то обстоятельство, что размытие заднего плана проблемное, и его качество может не устроить фотографа. Однако, для широкоугольных объективов это, пожалуй, последнее, чем следует озаботиться. Мы рекомендуем Fujinon XF16mm F1.4 R WR профессионалам и энтузиастам для фотографирования пейзажей, архитектуры и интерьеров, причем, особенно в тех случаях, когда света недостаточно, а использовать искусственный невозможно.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленные для тестирования объектив и фотокамеры





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно Все обзоры объективов Fujifilm

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+