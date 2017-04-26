Объектив Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR: мнение и галерея фотографий профессионального фотографа Марии Енацкой

Начну с главных плюсов фоторужья. Объектив довольно светлый, с хорошим стабилизатором и легкий. Все эти качества позволяют снимать в режимное время с рук, без использования штатива. Это очень здорово, я смогла почти все сюжеты снять ранним утром или в закатные часы, при наиболее интересном свете.

Помимо этого, хочется отметить, что объектив очень крепкий, с плотной, мощной блендой, которая легко и удобно крепится на объектив. Это очень важное качество. Так как объектив большой, при съемке репортажа, в плотной толпе родителей и первоклассников поначалу было страшно стукнуться им обо что-то твердое, но когда столкновение все же произошло, объектив с достоинством прошел краш-тест. Также объектив имеет защиту от пыли, влаги и низких температур.

В паре с телеконвертором объектив становится о-о-очень длинным (213—853 мм в эквиваленте формата 35 мм). Так как телеконвертор съедает всего лишь 1 ступень диафрагмы, почти не добавляет веса и все так же хорошо, а главное быстро фокусирует, это дает возможность быть незаметным и подглядывать за очень далекими объектами. Это удобно как для съемки городского репортажа, так и для съемки природы. Особенно актуально при съемке животных и птиц, которых можно застать в комфортной для них среде и не пугать своим присутствием. Объектив становится настолько длинным, что можно с рук сделать портрет Луны!

Каких-либо искажений, затемнений и аберраций замечено не было. Объектив дает красивую, глубокую картинку, приятную как для портретов, так и для городских пейзажей.

Я осталась очень довольна техникой, было жаль с ней расставаться. Объектив открывает множество возможностей, начинаешь концентрировать зрение на сверхдальнем плане, искать сюжеты в подзорную трубу, воровать пространство :) Все это очень легко и удобно, съемка превращается в сплошное удовольствие :)

Фотографии Марии Енацкой, снятые на камеры Fujifilm X-T1 и Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR, можно посмотреть в ее галерее →