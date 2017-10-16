Широкоугольные объективы Canon EF 24mm f/1.4L II USM и Canon EF 24mm f/2.8 IS USM: лабораторный и полевой тесты

Фокусное расстояние 24 мм — минимальная граница трансфокации для большинства стандартных зум-объективов. Однако «зумы» вряд ли способны тягаться по качеству получаемого изображения с «фиксами». Поэтому в арсенале оптики многих систем есть не только объективы 24—70 мм с трансфокатором, но и отдельные 24-миллиметровые с аналогичной и более высокой светосилой. Canon выпускает несколько таких объективов, и в этом материале мы приведем результаты сравнения двух из них — «старшего» Canon EF 24mm f/1.4L II USM и «младшего» Canon EF 24mm f/2.8 IS USM.

Полное наименование Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Тип Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и оптической стабилизацией Дата анонса 17 сентября 2008 г. 7 февраля 2012 г. Информация производителя https://www.canon.ru/lenses/ef-24mm-f-1-4l-ii-usm-lens/ https://www.canon.ru/lenses/ef-24mm-f-2-8-is-usm-lens/ Цена в России Виджет Яндекс Маркет Виджет Яндекс Маркет

«Большой брат» из линейки профессиональной оптики Canon почти вдвое дороже младшего объектива, но и светосила у него больше на две ступени. Он должен считаться старшим в буквальном смысле, поскольку эта версия увидела свет на 3,5 года раньше, чем более скромный Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Посмотрим на детали подробнее.

Технические характеристики (данные производителя)

Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Байонет Canon EF Фокусное расстояние 24 мм Максимальная диафрагма F1,4 F2,8 Минимальная диафрагма F22 Число лепестков диафрагмы 8 7 Оптическая схема 13 элементов в 10 группах 11 элементов в 9 группах Минимальная дистанция фокусировки 0,25 м 0,20 м Угол обзора 84° Максимальное увеличение 0,17× 0,23× Привод автофокуса ультразвуковой мотор (USM) Стабилизация нет оптическая (IS), до 4 ступеней Защита от влаги и пыли есть нет Резьба для светофильтров ∅77 мм ∅58 мм Размеры (диаметр × длина) ∅83,5×86,9 мм ∅68,4×55,7 мм Вес 650 г 280 г

Зачем нужна светосила

Сверхвысокая светосила — конечно же, роскошь (это заметно по цене), но роскошь порою необходимая: есть ситуации, когда обойтись без нее невозможно. Разъясним нашу позицию.

В типичном случае, когда широкоугольная оптика используется по своему основному назначению (для фотографирования пейзажей, городских ландшафтов и интерьеров помещений), ей надлежит обеспечить наибольшую глубину резкости, чтобы хорошо проработать детали на всех планах. Для этого диафрагму прикрывают до F8—F16 (в зависимости от свойств оптического инструмента и съемочных условий), а камеру часто ставят на штатив, поскольку при сохранении ISO 100 (что желательно для обеспечения максимальной детализации) длительность выдержки ночью может достигать нескольких минут, да и в пасмурный день может оказаться недостаточно короткой для съемки с рук без «смаза». Из-за традиции сильно диафрагмировать такие объективы при съемке традиционных сюжетов некоторые их марки сильно ограничены в своем максимальном раскрытии. Это делается, главным образом, с целью уменьшить размеры стекол и, соответственно, вес и размеры объектива. В качестве иллюстраций приведем великолепные Voigtländer Heliar Ultra Wide 12mm f/5.6 и Super Wide 15mm f/4.5 для Leica-M и Sony FE, редуцированный ad absurdum Carl Zeiss Hologon 16mm f/8.0 (!) для Contax G/G2, а также венец миниатюризации — сверхтонкие «блинчики» MS Optics Perar 21mm f/4.5 и 17mm f/4.5 японского мастера Садаяшу Миязаки. В этих оптических инструментах светосила не важна, главное — рекордно малые размеры. А раскрытие более F2,0 будет востребовано, когда требуется следующее:

Запечатлеть динамичную сцену на достаточно короткой выдержке «без смаза». Обеспечить адекватное размытие заднего или переднего планов (по отношению к объектам в зоне фокуса) в соответствии с творческим замыслом фотографа. Снимать видео в условиях недостатка освещения, чтобы избежать подъема ISO и/или уменьшения частоты кадров, то есть эквивалента выдержки. Сфотографировать ночное звездное небо, при этом ограничив длительность экспозиции, чтобы точки звезд не превратились в черточки (дуги), то есть «не размазались» из-за вращения Земли.

Конструкция

Оба наших подопечных отличаются безукоризненным качеством сборки и хорошо продуманной конструкцией, в которой нет ничего лишнего, а все полезное расположено с расчетом на максимальное удобство для пользователя. Canon EF 24mm f/1.4L II USM подтверждает свою принадлежность к линейке профессиональной оптики (L) не только более значительными светосилой, весом, размерами и ценой, но и гарантированной герметизацией (при использовании соответствующих моделей фотокамер Canon).

Canon EF 24mm f/1.4L USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM «Старший брат» имеет лишь один переключатель — режима фокусировки (автомат/ручная), а «младший» сверх того оснащен выключателем системы оптической стабилизации. Оптическая схема: ASPH (Aspherical) — асферические элементы; UD (Ultra-low Dispersion) — элемент со сверхнизкой дисперсией; SWC (Sub-Wavelength Coating) — субволновое покрытие; IS — элемент системы оптической стабилизации. Вид сбоку. Ближе к передним линзам расположены прорезиненные кольца управления ручной фокусировкой. Шкала расстояний — в футах (зеленого цвета) и метрах (белого цвета). Вид сзади. Стыковочные узлы байонетного крепления тщательно отшлифованы. У «старшего брата» это обеспечивает адекватную герметизацию для защиты от проникновения внутрь камеры пыли и влаги. Вид спереди. У Canon EF 24mm f/1.4L II USM передняя линза снабжена герметизирующей прокладкой. Графики MTF (данные производителя): черный цвет — F2, синий цвет — F8; толстые линии — 10 линий/мм, тонкие — 30 линий/мм; сплошные кривые — для сагиттальных структур, пунктирные — для тангенциальных. В целом, картина неплохая у обоих объективов.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM обладает новым просветляющим покрытием SWC, которое состоит из наночастиц размерами меньше половины длины волны видимого света. Предполагается, что они более эффективно фильтруют паразитные отражения.

«Младший брат» лишен этих новшеств; в нем присутствует лишь один асферический элемент.

Лабораторный тест

Сравним наших подопечных в стендовых испытаниях.

Стендовые съемки традиционно проводились в RAW, после чего подвергались проявке с использованием последних профилей Adobe. В ходе этого процесса слабые хроматические аберрации в центре кадра, которые в «камерном» JPEG были едва заметными, отчетливо визуализировались по вине проявщика и использованного им профиля объектива. Впрочем, в углах кадра хроматические аберрации достаточно заметные у обоих объективов. Несмотря на центрально-взвешенный режим экспозамера, на открытых диафрагмах углы получаются очень темными. Насколько такой перепад освещенности критичен, покажут только полевые снимки. Подобная виньетка возникает у обоих объективов на открытых диафрагмах, а с ее прикрытием практически пропадает. Если браться за оценку светопропускания, то в обоих случаях оно одинаковое в пределах погрешности измерения, так что оценить относительную эффективность просветляющих покрытий сложно.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Разрешение в центре кадра Разрешение на краях кадра Дисторсия и хроматические аберрации в центре кадра Дисторсия и хроматические аберрации на краях кадра Графики разрешения

Итак, хроматические аберрации у обоих объективов находятся на примерно одинаковом (низком) уровне. Дисторсия у «старшего брата» менее выражена — здесь надо отдать должное асферическим линзам, которые позволяют заметить эту небольшую разницу между двумя объективами. А вот с разрешающей способностью все очень непросто. «Младший брат» демонстрирует кривые, характерные для высококачественного объектива: небольшой перепад разрешения между открытой и прикрытой диафрагмой, высокое среднее значение и хорошая стабильность в центре и на краю кадра. А вот Canon EF 24mm f/1.4L II USM ведет себя как минимум странно. Провал разрешения на краю кадра при полном раскрытии ему еще можно простить — это привычное поведение широкоугольного оптического инструмента. Но то, что на F2,8 он уступает по разрешению младшей модели и не может догнать ее даже на F8, уже настораживает. Зато здесь край кадра практически не отстает от центра. Впрочем, разрыв между двумя объективами небольшой: оба могут похвастать высокой и достаточно стабильной разрешающей способностью.

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM оснащен стабилизатором изображения. Производитель обещает эффективность в 4 ступени EV. Тестирование по нашей методике дает оценку эффективности в 3⅔, что очень близко к заявленной.

По результатам теста нельзя однозначно сказать, какой объектив лучше, потому что они слишком разные — и слишком одинаковые. В общем-то, это хорошо: производитель по-разному позиционирует объективы, что не мешает ему в обоих случаях ставить высококачественную оптику. Те, кому нужно снимать в студии с гарантированным качеством и хорошей светосилой, наверняка будут смотреть в сторону L-серии. Те, кто хочет мобильности, вероятно, предпочтут модель попроще, но технически более пригодную для своих задач. Но и первые, и вторые в итоге смогут получать изображения достаточно высокого качества.

Практическая фотосъемка

Полевые испытания объективов мы проводили в связке с камерой Canon EOS 5D mark IV. При этом использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде несжатых RAW-файлов, которые впоследствии подвергались преобразованию в JPEG со минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Главное назначение широкоугольных объективов — съемка ландшафтов. Для первой серии полевого теста мы как раз выбрали чисто русский пейзаж: Боголюбский луг, что под Владимиром, и стоящий на нем храм Покрова на Нерли. Он был возведен в 1165 г., затем много раз перестраивался, теряя архитектурные детали, но даже в том состоянии, в котором он предстает перед нами сегодня, есть волшебное очарование лаконизма форм и их органичного сочетания с природным окружением.

Мы будем сравнивать объективы только при доступных обоим значениях диафрагмы. Для каждого из них приведем по паре снимков: первый — результат «проявки» без коррекции с помощью профилей, второй — с использованием таких профилей. Эквивалентную светочувствительность на всех снимках удалось удержать на ISO 100.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM F2,8 1/2500 c 1/3200 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F4 1/1250 c 1/1600 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F5,6 1/640 c 1/800 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F8 1/320 c 1/320 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F11 1/160 c 1/160 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F16 1/80 c 1/80 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F22 1/40 c 1/40 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем

На первых трех парах кадров (диафрагмирование от F2,8 до F5,6) «младший брат» обнаруживает недодержку примерно на ⅔ ступени, которую почему-то допускает автоматика. Отчасти это подтверждается тем, что экспозиция ею выбирается короче на ⅓, но откуда берется оставшаяся разница, остается неясным. Начиная с F8 длительность выдержки при съемке с помощью обоих подопечных выравнивается, но у Canon EF 24mm f/2.8 IS USM при этом все равно сохраняется картина общей недодержки — правда, уже всего ⅓ EV.

Оба объектива на максимальном раскрытии виньетируют (до ⅔ EV у «старшего брата» и до 2 EV у «младшего»). Виньетка сохраняется вплоть до F4. Приложение профилей в ходе «проявки» в Adobe Camera RAW устраняет этот недостаток, а допущенная недодержка уменьшается наполовину.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM рисует картинку с дрейфом АББ в более холодные тона, а Canon EF 24mm f/2.8 IS USM — в более теплые.

Резкость в центре практически одинаковая у обоих испытуемых при всех сравнимых степенях диафрагмирования. А вот на периферии картина явно не пользу «старшего брата»: при F2,8—F4 он сильно уступает Canon EF 24mm f/2.8 IS USM, демонстрируя то, что на фотожаргоне обычно именуют «мылом» (хотя F2,8 — далеко не максимальное для этого объектива значение диафрагмы). Оговоримся: вполне возможно, что в столь демонстративном отставании Canon EF 24mm f/1.4L II USM от младшего соперника виновата специфика конкретного (неудачного) экземпляра объектива.

Хроматические аберрации на периферии кадра заметны у обоих испытуемых на любом раскрытии. Если приложить соответствующие профили, то при «проявке» они эффективно удаляются, но резкость при этом, конечно, не повышается.

Проведем контрольное испытание и обратимся к сцене, более сложной по характеру освещения: контражур, высокий контраст, обилие мелких деталей на периферии. В ней перед нами утренней порой предстает замечательный памятник древнерусского зодчества — Георгиевский собор в Юрьеве-Польско́м Владимирской области. Именно так, с ударением на последнем слоге, и принято называть этот город. Нынче в именительном падеже он пишется как «Польский», и несведущие люди произносят это прозвище соответственно, однако оно не имеет ничего общего с соседним европейским государством, а лишь отражает местонахождение среди полей (а не за лесами, в отличие от знаменитого Переславля).

Георгиевский собор был построен в 1234 г. князем Святославом, сыном Всеволода Большое Гнездо. По свидетельству Тверской летописи, Святослав Всеволодович «сам бе мастер» — он возложил на себя обязанности главного архитектора и начальника строительства. И за четыре года поставили суздальцы чудесную церковь, «вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху».

Спустя два столетия значительная часть здания обрушилась (все-таки Святослав не был профессионалом в архитектуре и строительстве), и плашки с каменной резьбой осыпались. Уже в 1471 г. храм был восстановлен бригадой зодчих под началом Василия Ермолина, однако, не имея представления о том, как должны располагаться эти плашки, а равно и за недостатком времени, резьбу размещали на стенах как попало, не подбирая отдельные фрагменты по сюжетам, а некоторые — даже развернув на 90 градусов. К тому же часть резьбы вообще отыскать не удалось: то ли рвения было мало, то ли окрестные жители растащили камень на личные нужды. Но то, что дошло до нас, радует, удивляет и ставит в тупик своими загадками: драконы, слоны, львы, грудастые русалки — всё это трудно назвать традиционными элементами оформления храмов России.

Вернемся к нашему тестированию и на этот раз исследуем весь диапазон доступных значений диафрагмы у обоих испытуемых. Аналогично предыдущей серии, для каждого объектива мы приведем по паре фотографий: первая — результат «проявки» без коррекции, вторая — с приложением соответствующего профиля. Благодаря яркому солнцу, эквивалентную светочувствительность удалось сохранить на отметке ISO 100.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM F1,4 1/8000 c

Без профиля

С профилем F2 1/8000 c

Без профиля

С профилем F2,8 1/5000 c 1/6400 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F4 1/2500 c 1/3200 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F5,6 1/1000 c 1/1250 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F8 1/500 c 1/800 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F11 1/250 c 1/400 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F16 1/125 c 1/200 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем F22 1/60 c 1/125 c

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем

При раскрытии F1,4—F2 «старший брат» ведет себя так же, как и при F2,8 в предыдущей серии. То есть резкость в центре кадра хорошая, а ее падение на периферии выражено примерно так же, как и с F2,8. Это подтверждает наше предположение об особенностях конкретного экземпляра объектива, поскольку эта самая нерезкость должна была бы возрастать от F2,8 к F1,4.

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM вновь демонстрирует недодержу от ⅔ до 2 EV на всех снимках. Она примерно наполовину компенсируется при приложении профиля, но все же остается заметной по сравнению со «старшим братом». Однако благодаря этой особенности, сцена больше подходит именно младшему объективу: недодержка хотя и «давит» детали в тенях, но позволяет лучше проработать фактуру облаков в ярких светах изображения.

Видимой на глаз разницы в балансе белого нам выявить не удается. Но в таком «противосолнечном» сюжете воспроизведение цветов вообще сильно страдает из-за высокого контраста, поэтому цветопередачу в этой серии оценивать не стоит. Лучше возьмем другой сюжет: сцену в Преображенском соборе суздальского Спасо-Евфимиевого монастыря. Здесь иногда проводят службы, но в основном это экспозиция Суздальского музея-заповедника, куда водят толпы иностранных туристов. Этот сюжет мы снимали при одинаковых параметрах: F2,8; 1/30 c; ISO 320. Благодаря тому, что для освещения использованы светодиодные лампы, коррекции АББ не потребовалось. Верхние снимки — без коррекции, нижние — с коррекцией при помощи соответствующих профилей объективов.

Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

Без профиля

Без профиля

С профилем

С профилем

Цветопередача в столь непростых условиях хорошая. Дополнительно двигать ползунки в Adobe Camera RAW нам не понадобилось. Кроме виньетирования, сильнее выраженного у Canon EF 24mm f/2.8 IS USM, обращает на себя внимание интересное явление: та нерезкость на периферии, которая сильно ухудшила качество фотографий храма Покрова на Нерли, снятых с помощью «старшего брата», здесь стала значительно менее выраженной, и теперь менее привлекательным кажется «младший брат».

Вопреки традиции, мы не станем изучать специфику наших подопечных в деле размытия заднего плана, потому что, во-первых, при сравнимых диафрагмах (F2,8) его получить чрезвычайно трудно (нужно работать на макродистанциях), во-вторых, при столь широком угле обзора, как у наших подопечных, оно обычно никого не интересует, а в-третьих, 24-миллиметрового объектива с по-настоящему красивой картиной бокэ, кажется, не существует в природе.

Оба наших подопечных предоставляют широкие возможности для съемки не только ландшафтов и интерьеров, но и репортажа, причем преимущества «старшего брата» по части светосилы с лихвой покрываются оптической стабилизацией, которой оснащен «младший». Дополнительные иллюстрации можно найти в галерее, куда мы решили собрать другие снимки без подписей и комментариев. Параметры Exif в исходных файлах доступны во всех случаях.

Итог

Из арсенала широкоугольной оптики Canon для полнокадровых ЦЗК мы сравнили характеры двух «братьев» — старшего Canon EF 24mm f/1.4L II USM и младшего Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Их роднит величина фокусного расстояния и заметно отличают цены, размеры, вес и светосила. Менее «продвинутая» младшая модель для компенсации светосилы оснащается оптическим стабилизатором изображения, который позволяет получить выигрыш не менее чем в три с половиной ступени экспозиции, то есть дает возможность работать с нею на выдержках менее 1/3 с (или так, как будто ее максимальная диафрагма составляет F1,0).

Canon EF 24mm f/1.4L II USM имеет максимальное раскрытие F1,4 — на сегодняшний день это практический максимум для 24-миллиметровых объективов для «полного кадра». Как и любой другой представитель профессиональной линейки (L) оптики Canon, этот объектив обладает защитой от проникновения пыли и влаги (при использовании с теми камерами, которые в состоянии это обеспечить).

По качеству получаемого изображения оба испытуемых близки, но младшая модель обладает более выраженным виньетированием, а старшая — более заметной периферийной нерезкостью при диафрагме до F5,6.

Несмотря на неоднозначные результаты, которые показывают оба испытуемых в лабораторном и полевом тестах, каждый из них вправе рассчитывать на то, что он найдет себе заботливого хозяина, которому сможет подарить много отличных снимков.

Авторские фотографии, сделанные с помощью 35-миллиметровых и 24-миллиметровых объективов Canon, можно найти в этом альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60381

Авторские фотографии, сделанные с помощью объектива Canon EF 24mm F1.4L II USM, можно найти в этом альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60513

Благодарим компанию Canon за объективы и фотокамеру, предоставленные для тестирования