Бинокли Canon с оптическим стабилизатором

Итоги Человеку с фотокамерой не так просто понять, зачем вообще нужен бинокль. Особенно тем, кто «балуется» ультразумами или объективами-телевиками. Допустим, счастливый обладатель Canon PowerShot SX420 IS за 13-14 тысяч рублей не сразу поймет, какая может быть польза от 10- и даже 18-кратного бинокля, если его ультразум имеет 42-кратный оптический «увеличитель», при том что не самый крутой 10-кратный бинокль Canon 10x30 IS II сегодня стоит более 30 тысяч рублей. Значит, нам с самого начала надо найти опорные точки — доводы, показывающие, что у современных биноклей есть свои преимущества. Отчасти это и так понятно. Если бы преимуществ не было совсем, умные производители перестали бы их выпускать. Но их производят, значит, это кому-то нужно. Давайте попробуем понять, кому и зачем. Первое, что дает бинокль — возможность длительного наблюдения за удаленными объектами. Конечно, то же самое можно проделывать с ультразумом, но уже упомянутый Canon PowerShot SX420 IS не имеет оптического видоискателя, а наблюдать за любым объектом с помощью ЖК-экрана, во-первых, практически невозможно на ярком свету, а во-вторых, для длительного наблюдения не хватит батареек. Если же десятикратный «ультразум» вы соберете из зеркалки и телеобъектива, цена бинокля вам покажется не слишком высокой. Но даже в этом случае у бинокля есть преимущества. Так, он позволяет наблюдать за объектами обоими глазами, сохраняя все особенности бинокулярного зрения, то есть обычного «двухглазого» человеческого зрения, которое позволяет видеть объемную, а не плоскую картину.

Простейший набор для дижископинга: бинокль, смартфон, адаптер для крепления смартфона Второе преимущество — влаго- и пылезащищенность (как минимум) или водонепроницаемость (как максимум). Например, бинокль Canon 10x42L IS WP имеет защиту класса 7 по шкале JIS (Japan Industrial Standards). Его можно полностью утопить в воде, погрузить в воду — не пострадает. Оно и понятно: бинокли создаются не только для театральной среды. Любители живой природы порой сутками сидят в болотах, любители морских путешествий порой недели проводят на палубе, где перестают замечать соленые брызги. А вот техника их не перестает замечать, она от них портится, если нет соответствующей защиты. Далее. Существует такое явление, как дижископинг (или дигископинг) — использование перископов, телескопов, микроскопов, подзорных труб и биноклей в качестве оптических адаптеров. И, соответственно, съемка либо на цифровую фотокамеру, либо на камеру смартфона. Разумеется, возможна съемка не только фото, но и видео. А общий расклад здесь простой: даже в «болоте», где любитель живой природы может сидеть сутками, ему понадобится смартфон (современный хомо сапиенс без смартфона не живет). Значит, вместо комплекта «зеркалка и телеобъектив» можно использовать комплект «бинокль, смартфон и адаптер для крепления смартфона». Я не говорю, что второй комплект лучше, просто это возможный и работающий вариант. И, наконец, возможность стабилизировать изображение. Это касается современных биноклей, оптическая схема которых позволяет компенсировать тремор рук. Итак, мы разобрались с вопросом «зачем это нужно?». С вопросом «кому это нужно?» разобраться еще проще. Это орнитологи, серпентологи, хироптерологи — все, кто изучает представителей живой природы профессионально или в качестве хобби. Это завсегдатаи спортивных соревнований, скачек и рок-концертов. Это путешественники — пешие, конные и морские. Это астрономы — да-да, эти ребята используют не только телескопы. Иногда они выбираются в горы или снежные долины с биноклями, штативами, фотокамерами, чтобы наблюдать редкие явления или просто сменить точку наблюдения. О военных, разведчиках, шпионах и пионерах, играющих в военно-патриотические игры, можно не говорить. Им без биноклей карьера не светит. Хорошо, с этим мы тоже разобрались и теперь можем приступить к изучению первого героя нашего обзора. Заодно разберемся с техническими характеристиками биноклей. Canon 10x42L IS WP Тип бинокля Водонепроницаемый (WP) Информация на сайте производителя Canon 10x42L IS WP Увеличение 10-кратное Размеры 137×176×85 мм Вес (без аккумуляторов) 1100 г Цена T-7014010 Среди трех протестированных моделей Canon 10x42L IS WP является «флагманской», самой дорогой. В линейке биноклей Canon есть модели с большей кратностью и бо́льшим эффективным диаметром объектива, но Canon 10x42L IS WP при довольно сильных оптических характеристиках отличается полной защитой от пыли и воды — класс 7 по шкале JIS (японский промышленный стандарт). На практике это означает, что бинокль можно «утопить» в болоте, а потом смыть грязь струей чистой воды (чего специально, конечно, делать не следует). Технические характеристики Давайте рассмотрим полный список характеристик и заодно решим, какие из них важны для пользователя, а какие не очень. Оптические характеристики Тип бинокля призматический Увеличение 10-кратное Эффективный диаметр объектива 42 мм Размер фильтра 52 мм Действительное поле зрения 6,5° Видимое поле зрения 59,2° Поле зрения на расстоянии в 1000 м 114 м Несмотря на кажущуюся понятность, некоторые характеристики требуют пояснений: Эффективный диаметр объектива влияет на яркость изображения в окулярах. Разумеется, на эту яркость также влияет качество просветляющих покрытий (иначе говоря — прозрачность линз).

Оптическая схема бинокля с призмами Порро Какая конструкция лучше, сказать трудно. «Крышевые» бинокли получаются более узкими, но при этом более длинными. Бинокли с призмами Порро — более «квадратными». Так что потребитель может ориентироваться не на тип оптической схемы, а на приглянувшуюся форму бинокля. Наконец, про многослойное покрытие Super Spectra фотографам кое-что известно. По данным Canon, «это покрытие обеспечивает попадание на CMOS-сенсор изображения до 99,9% света […] и гарантирует неизменный цветовой баланс». В случае бинокля 99,9% света с неизменным цветовым балансом попадает не на сенсор изображения, а прямо в наши глаза. Фокусировка и диоптрийная коррекция Система фокусировки движение линзы объектива Метод фокусировки ручная Устройство диоптрийной коррекции кольцо диоптрийной коррекции с блокировкой Диапазон диоптрийной коррекции ±3,0 диоптрии Минимальное расстояние фокусировки 2,5 м Здесь почти все характеристики не требуют подробных объяснений. Отметим только, что кольцо диоптрийной коррекции с блокировкой находится лишь на одном окуляре. То есть под особенности нашего зрения подстраивается только один окуляр, а второй получает необходимый «фокус» при общей фокусировке бинокля. Или, по-другому, эта подстройка нужна только тем людям, у которых глаза страдают разной степенью близорукости или дальнозоркости. Стабилизатор изображения Система стабилизации изображения призма с переменным углом Угол коррекции ±0,8° Система обнаружения вибрации 2 гиродатчика Активация стабилизатора изображения кнопочный переключатель Источник питания 2 элемента питания AA Ресурс аккумулятора +25 °C: ≈2,5 ч

−10 °C: ≈10 минут

(для щелочных батарей) Индикатор уровня заряда элементов питания светодиодный Здесь также почти все понятно. Если картинка в бинокле «трясется», ее можно стабилизировать. Для этого бинокль приходится «заряжать» двумя пальчиковыми батарейками, которые при нормальной температуре работают долго — 2,5 часа, а на морозе «дохнут» практически мгновенно. Это понятно, а вот насколько хорошая вещь стабилизация — это лучше увидеть. Если вы не видели, как работает стабилизатор бинокля, на это стоит посмотреть. Сильная штука. Физические характеристики Степень защиты JIS, уровень 7 (водонепроницаемый) Резиновое покрытие есть Условия эксплуатации от −10 до +45 °C при относительной влажности 90% Размеры 137×176×85 мм Вес (без аккумуляторов) 1110 г Наконец, остались совершенно понятные физические характеристики. Здесь только надо пояснить, что JIS 7 — это защита от погружения на глубину до 1 метра (проникновение воды в опасных количествах в корпус невозможно при определенном давлении и длительности погружения). Для уточнения, что́ есть определенное давление и какова допустимая длительность погружения, надо глубоко проникать в тему. Пока, основываясь на здравом смысле, решим, что это можно трактовать так: «Уронил в неглубокий водоем и быстро достал. Если в водоеме не было химически активных веществ, с биноклем все будет хорошо». Среди многочисленных официальных характеристик на нашлось двух, с моей точки зрения, очень важных: минимального и максимального расстояния между глазами человека, при котором пользоваться биноклем будет удобно. Это действительно важно, поскольку человеку с близко посаженными глазами (расстояние порядка 58-60 мм) Canon 10x42L IS WP не подойдет, его окуляры не сходятся на столь малое расстояние. Конструкция, дизайн Мы уже неплохо знаем, что из себя представляет бинокль Canon 10x42L IS WP. Теперь его можно рассмотреть с разных сторон. Буквально. Бинокль продается в удобном чехле с полужесткими вкладками снизу, они могут защитить бинокль от несильных ударов. Чехол можно носить на плече, есть у него и поясное крепление. Как уже было сказано, передние линзы имеют диаметр 42 мм, а резьба для установки фильтров — 52 мм. Стабилизатор включается нажатием кнопки на правом объективе. Для выключения стабилизатора кнопку надо нажать повторно (стабилизатор желательно выключать, чтобы не «сажать» зря батарейки).



Кнопка включения стабилизатора и регулятор фокусировки расположены очень удобно: указательным пальцем левой руки можно подстраивать «фокус», а указательным правой — включать и выключать стабилизатор. Как видите, кольцо диоптрийной подстройки находится на правом окуляре. Напомню, что кольцо снабжено фиксатором: после настройки «на глаза» кольцо чуть опускается вниз и фиксируется.



Сами окуляры можно вращать, регулируя диаметр выходного зрачка. В таблице характеристик указана его максимальная величина — 4,2 мм. Крышка батарейного отсека находится на «брюшке» бинокля. Разумеется, это герметичная крышка, которая закрывается не простой защелкой, а замком с прорезью для толстой отвертки или монетки. Просто рукой эту крышку открыть сложно. Для длительного наблюдения или дижископинга бинокль можно закрепить на штативе — с помощью обычного штативного крепления 1/4 дюйма. Для дижископинга можно найти в продаже несколько моделей адаптеров сторонних производителей (сам Canon, насколько нам известно, такие адаптеры не выпускает).



Обычно универсальный адаптер крепится на одном из окуляров, и регуляторы адаптера позволяют точно подогнать оптическую ось окуляра и фотокамеры, а также приблизить саму фотокамеру на нужное расстояние к окуляру.



Подбор фотокамеры для дижископинга — дело нелегкое. По идее, идеальная фотокамера должна обладать таким же углом обзора, как человеческий глаз, а такую «широкоуголку» найти непросто. Впрочем, все вопросы мы здесь едва ли рассмотрим, дижископинг — это отдельная емкая тема. К конструкции, эргономике и возможностям Canon 10x42L IS WP придраться довольно сложно. Можно посетовать на то, что бинокль слишком тяжел, но репутация Canon говорит нам буквально следующее: «Попробуйте сделать более легкий бинокль с такими же параметрами. Нам это пока не удалось, а мы не последняя фирма, делающая хорошую оптику». Из того, что нам удалось «нарыть», повторимся: Canon 10x42L IS WP будет неудобен для людей с близко посаженными глазами. Похоже, это его единственный явный недостаток. Эффективность стабилизатора Три модели биноклей Canon, попавшие в нашу лабораторию — первые ласточки. А создание здравой методики тестирования — дело не одного месяца. Поэтому сейчас мы решили ограничиться программой-минимум: измерить эффективность стабилизатора. По идее, можно также измерить разрешение в центре и на краю изображения (производитель уверяет, что разрешение на периферии такое же высокое, как и в центре). Можно измерить степень прозрачности линз. Но для того, чтобы это сделать не криво и толково, надо много думать и еще больше экспериментировать. Так что пока ограничимся стабилизатором — если появятся другие бинокли, у нас будет небольшая база для сравнения. Для оценки эффективности стабилизатора мы использовали нашу методику тестирования, разработанную для фотокамер и объективов (она подробно описана в статье о Nikon D5300). Методику пришлось немного модифицировать, поскольку при тестировании объективов мы отталкиваемся от правила «снимки будут получаться четкими с вероятностью 0,7, если выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию». Это наша отправная точка, именно от нее мы «танцуем», когда определяем, сколько дополнительных ступеней EV дает фотографу стабилизатор. Но в случае Canon 10x42L IS WP и других биноклей данного обзора у нас не было отправной точки, поскольку мы не знаем, как меняется фокусное расстояние бинокля. Конечно, можно было напрячь мозг, посчитать расстояние до объекта, сфокусироваться на этом объекте, принять во внимание угол зрения 6 градусов, и так далее. Но мы решили пойти другим путем. Мы просто провели фотосессию сначала с выключенным стабилизатором, а потом — в тех же условиях со включенным, и измерили «дельту» на уровне 0,7 (по нашей методике, это вероятность получения четкого снимка). В итоге получили, что эффективность стабилизатора находится на уровне 1 и 2/3 ступеней EV. Съемка производилась с расстояния 6 метров от мишени. Без стабилизатора мы получали четкие снимки на выдержке 1/68 секунды и короче. При работающем стабилизаторе четкие снимки получались на выдержке 1/22 секунды и короче. Итого (по графику несложно определить) получаются примерно 1 и 2/3 ступени EV. Много это или мало — сейчас сказать сложно. Все познается в сравнении, и эффективность стабилизатора тоже. По меркам фотокамер это не очень много, но картинка в бинокле с включенным стабилизатором становится стабильной, перестает прыгать. Так что пока мы запомним полученную цифру, чтобы потом сравнить результат Canon 10x42L IS WP с тем, что выдадут другие бинокли. Тогда мы сможем сказать что-нибудь умное. Итоги После теста «флагмана» биноклей Canon мы можем разложить его плюсы и минусы по полочкам. Плюсы: Бинокль обладает высокими, хорошо сбалансированными характеристиками.

Его главная «фишка» — водозащищенность, соответствующая классу 7 стандарта JIS.

Бинокль дает четкую, яркую картинку с естественными цветами.

Пользоваться им легко и приятно.

Работа стабилизатора поражает. Возможно, на тех, кто уже давно использует стабилизатор в бинокле, картинка Canon 10x42L IS WP не произведет особого впечатления, но людям неискушенным она кажется чудом. Теперь перейдем к минусам. Мы написали о том, что́ нам в Canon 10x42L IS WP безусловно нравится. Теперь скажем о том, что нравится не очень: Вес бинокля не назовешь маленьким. Конечно, если просто держишь его в руках, вес кажется небольшим. Но в походных условиях каждый килограмм становится очень весомым.

О том, что бинокль не приспособлен для людей с узко посаженными глазами, мы уже говорили. В «минусах» придется это повторить. Если расстояние между вашими глазами меньше 60 мм, Canon 10x42L IS WP создан не для вас.

И конечно, цена бинокля несколько пугает. Понятно, что чем лучше изделие, тем оно дороже, но позволить себе покупку Canon 10x42L IS WP сможет не каждый россиянин. В итоге получается следующее: Canon 10x42L IS WP — дорогая модель с прекрасным набором характеристик. На сайте Canon она находится в группах «Высокопроизводительные бинокли для наблюдения за птицами и животными» и «Прочные, всепогодные и водонепроницаемые бинокли». Мы полностью согласны с рекомендациями Canon. Больше того, похоже, в этой модели собраны лучшие наработки: сильная оптика, стабилизация, серьезная защита от пыли и воды. Значит, именно Canon 10x42L IS WP можно назвать флагманской моделью. А тогда понятно, почему она так дорого стоит. Canon 10x30 IS II Тип бинокля без специальной защиты Информация на сайте производителя Canon 10x30 IS II Увеличение 10-кратное Размеры 127×150×70 мм Вес (без аккумуляторов) 600 г Цена T-1719233627

Следующий герой нашего обзора — «простой» бинокль Canon 10x30 IS II. «Простой» он в том смысле, что у него нет гордого лейбла WP (Water-proof, водоустойчивый) или All Weather (всепогодный). На сайте производителя он характеризуется так: «Идеальный выбор для наблюдения за птицами, спортивными соревнованиями и для путешествий». Но при этом предполагается, что использовать его будут в ясный день, под дождь он не попадет. Даже на рок-концертах с их таинственным полумраком он едва ли сгодится — эффективный диаметр объектива всего 30 мм, то есть светосила бинокля невелика. Технические характеристики Мы уже не будем приводить все характеристики, найденные на сайте производителя. Выберем самые необходимые для таблицы «Основные характеристики», а те, что представляют хоть какой-то интерес, поместим в «Дополнительные». Основные характеристики Увеличение 10-кратное Эффективный диаметр объектива 30 мм Система двойного выравнивания поля изображения есть Диаметр выходного зрачка 3 мм Вынесенная окулярная точка 14,5 мм Размер фильтра — Поле зрения на расстоянии в 1000 м 105 м Минимальное расстояние фокусировки 4,2 м Система стабилизации изображения призма с переменным углом Угол коррекции ±1° Инструмент диоптрийной коррекции кольцо диоптрийной коррекции Диапазон диоптрийной коррекции ±3,0 диоптрии Здесь мы видим, что почти по всем позициям модель Canon 10x30 IS уступает «флагману». Это неудивительно, если учесть их немалую разницу в цене. Диаметр выходного зрачка у Canon 10x30 IS невелик — это еще один показатель невысокой светосилы. Но при этом окулярная точка вынесена почти на 15 мм, так что этот бинокль вполне можно использовать, не снимая очков. Дополнительные характеристики Тип бинокля призматический Резиновое покрытие есть Конструкция объектива 1 элемент в 1 группе Конструкция окуляров 5 элементов в 4 группах Тип призмы призма Порро II Покрытие линз Super Spectra Система фокусировки движение линзы объектива Метод фокусировки ручная Действительное поле зрения 6° Видимое поле зрения 55,3° Система обнаружения вибрации 2 гиродатчика Активация стабилизатора кнопочный переключатель Источник питания 2 элемента питания AA Ресурс аккумулятора +25 °C: ≈9 ч

−10 °C: ≈1 час

(при использовании щелочных батарей) Индикатор уровня заряда элементов питания светодиодный Самое главное, что можно вынести из анализа характеристик: эффективность стабилизатора Canon 10x30 IS высокая, а энергопотребление низкое. Этот несложный и легкий бинокль даже на морозе может выдавать стабилизированную картинку целый час. Что ж, этому мы поверим, эффективность стабилизатора постараемся оценить, а пока приступим к внешнему осмотру бинокля. Конструкция, дизайн Бинокль Canon 10x30 IS II значительно меньше и легче «флагмана». Весь его корпус покрыт темно-серой (цвет «мокрый асфальт») резиной, да и вообще он производит впечатление изящно сделанной вещи. Чехол этого бинокля намного проще — жесткие вставки не окружают бинокль со всех сторон, их защита намного слабее. Но при этом отметим, что линзы бинокля также просветлены покрытием Super Spectra. Просто они не очень большие.



Бинокль не предполагает установку светофильтров — перед передней линзой объективов нет резьбы. Кнопка включения стабилизатора находится между объективами, посередине. Для работы стабилизатора ее надо держать непрерывно. Это не очень удобно, зато нет опасности, что пользователь забудет выключить стабилизатор и тот будет работать вхолостую, «сажая» батарейки. При сведении окуляры бинокля сходятся довольно близко, так что эта модель подойдет людям с близко посаженными глазами. Крышка батарейного отсека не герметична, защелкивается простым замком.



Как видите, на правом окуляре есть шкала диоптрийной подстройки. Фиксатора кольца подстройки нет, но это кольцо проворачивается туго, так что диоптрии случайно не «съедут». Итак, мы внимательно осмотрели вторую модель и еще раз убедились, что это не полевой бинокль, у него нет специальной защиты от пыли и воды. Зато он дает хорошо стабилизированную картинку, с высокой резкостью на краях. Светосила, эффективность стабилизатора Перед тем как заняться стабилизацией, скажем пару слов о светосиле. Ниже в таблице помещены два тестовых снимка, сделанных с помощью бинокля Canon 10x42L IS WP (слева) и бинокля Canon 10x30 IS II (справа). Параметры съемки и освещение у этих кадров совершенно одинаковые. Что касается разной «раскраски» — это работа автоматического баланса белого. При оценке эффективности стабилизатора баланс белого не играет никакой роли, все внимание уделяется четкости кадра. Впрочем, и при оценке светосилы это не так важно. А важно то, что в одинаковых условиях бинокль Canon 10x42L IS WP дает яркость порядка 80-85 из 100 возможных (снимки переведены в пространство Lab), а бинокль Canon 10x30 IS II — яркость порядка 50-55. Мы говорим о максимальной яркости пикселей в тестовых кадрах. Canon 10x42L IS WP Canon 10x30 IS II Диафрагма f/4, выдержка 1/125 с.

Мах Lightness = 81 Диафрагма f/4, выдержка 1/125 с.

Мах Lightness = 55 Думаю, эта иллюстрация хорошо показывает, насколько яркую картинку дает первый бинокль и насколько темную — второй. Разумеется, это ожидаемый результат, но весьма наглядный. А теперь вернемся к работе стабилизатора. Мы ожидали увидеть на нашем тестовом графике более высокую эффективность, но не увидели — получили такой же результат, как и в случае Canon 10x42L IS WP — 1 и 2/3 ступени EV. Причем красные линии двух графиков буквально совпадают: без стабилизатора мы получаем четкие кадры на выдержке 1/68 секунды, а с включенным стабилизатором — на выдержке 1/22 секунды. Всего между ними 1 и 2/3 ступени EV. При этом мы напоминаем, что погрешность нашего метода — порядка 1/3 EV. Так что, возможно, эффективность стабилизатора Canon 10x30 IS II на самом деле выше, а совпадение линий — это простая случайность. Возможно. Но в ходе тестирования мы не смогли подтвердить более высокую эффективность. Итоги Теперь разложим по полочкам плюсы и минусы второго бинокля: Эта модель обладает простой оптической схемой (по сравнению со старшими братьями), из чего следует относительно невысокая цена бинокля и относительно невысокая светосила.

Главная «фишка» этого бинокля — возможность получать стабилизированную картинку в течение длительного времени. Даже на десятиградусном морозе стабилизатор может работать целый час.

Картинку Canon 10x30 IS II дает вполне качественную. Но если сравнить ее с картинкой Canon 10x42L IS WP, мы увидим заметное виньетирование по краям.

И не забудем о том, что бинокль Canon 10x30 IS II не страдает большим весом. Держать в руках 600-граммовую «тушку» намного легче, чем килограммовую. В итоге получается следующее: Canon 10x30 IS II — относительно недорогая модель, которую лучше использовать на ярком свету, не посыпать пылью и не топить в болоте (поскольку светосила бинокля невелика, а защиты от влаги и пыли у него нет). Но в нормальных условиях (на стадионе, в концертном зале) он будет выдавать хорошо стабилизированную картинку в течение длительного времени. Canon 15x50 IS All Weather Тип бинокля Всепогодный (All Weather) Информация на сайте производителя Canon 15x50 IS All Weather Увеличение 15-кратное Размеры 152×193×81 мм Вес (без аккумуляторов) 1180 г Цена T-7014013 Технические характеристики И наконец, в студии появляется самый «кратный» герой нашего обзора — всепогодный Canon 15x50 IS All Weather. Как несложно догадаться, это также защищенный бинокль, но его степень защиты не настолько высока, как у Canon 10x42L IS WP — соответствует 4 классу JIS (по сути, это защита от брызг). Зато у него больше светосила! Впрочем, давайте познакомимся с техническими характеристиками подробнее. Основные характеристики Увеличение 15-кратное Эффективный диаметр объектива 50 мм Система двойного выравнивания поля изображения есть Диаметр выходного зрачка 3,3 мм Вынесенная окулярная точка 15 мм Размер фильтра 58 мм Поле зрения на расстоянии в 1000 м 79 м Минимальное расстояние фокусировки 6 м Система стабилизации изображения призма с переменным углом Угол коррекции ±0,7° Инструмент диоптрийной коррекции кольцо диоптрийной коррекции Диапазон диоптрийной коррекции ±3,0 диоптрии Итак, 15-кратное увеличение приводит к сужению поля зрения до 79 метров (на расстоянии километра) и к увеличению минимальной дистанции фокусировки до 6 метров. Это понятно: Canon 15x50 IS All Weather создавали для обзора больших пространств. Дополнительные характеристики Тип бинокля призматический Резиновое покрытие есть Конструкция объектива 4 элемента в 3 группах Конструкция окуляров 7 элементов в 5 группах Тип призмы призма Порро II Покрытие линз Super Spectra Система фокусировки движение линзы объектива Метод фокусировки ручная Действительное поле зрения 3,7° Видимое поле зрения 60,3° Система обнаружения вибрации 2 гиродатчика Активация стабилизатора кнопочный переключатель Источник питания 2 элемента питания AA Ресурс аккумулятора +25 °C: ≈2,5 ч

−10 °C: ≈10 минут

(при использовании щелочных батарей) Индикатор уровня заряда элементов питания светодиодный Здесь мы видим такую же сложную оптическую схему, как у первого бинокля; в частности, использование линз со сверхнизкой дисперсией. Это не только улучшает картинку, но и «сажает» батарейки — на морозе стабилизатор вытягивает только 10 минут. Конструкция, дизайн Но зато 15-кратное увеличение почти не затронуло вес бинокля: он всего на 80 г тяжелее, чем Canon 10x42L IS WP (правда, у водонепроницаемой модели часть веса уходит на более серьезную защиту). Бинокль Canon 15x50 IS All Weather поставляется с чехлом без жестких вставок, но с затяжкой сверху — так уменьшается вероятность попадания воды. Правда, время распаковки бинокля увеличивается.



Этот бинокль слишком велик, чтобы носить его на поясном ремне, так что поясного крепления у чехла нет. Передние линзы объектива можно защитить нейтральными фильтрами. Или поставить затемняющие или поляризационные фильтры — в зависимости от условий наблюдения. О светосиле этого бинокля мы напишем в тестовой части. Но, предположительно, она меньше, чем у «флагмана» Canon 10x42L IS WP. Здесь надо учесть, что фокусное расстояние Canon 15x50 IS All Weather должно быть больше (при 15-кратном увеличении), а диаметр выходного зрачка этого бинокля меньше, чем у «флагмана»: всего 3 мм. Кнопка включения стабилизатора находится на правом объективе, и ее нет необходимости постоянно держать нажатой. Однократное нажатие включает стабилизатор. Если вы забыли выключить его, минут через десять он выключится автоматически. Корректор диоптрий находится на правом окуляре. У него нет фиксатора, но для поворота требуется некоторое усилие, так что можно не опасаться, что коррекция будет случайно сбита.



Батарейный отсек закрывается герметичной крышкой и поворотным замком. Как и у «флагмана», открыть этот замок можно только монеткой или другим плоским предметом. Этот бинокль также можно «посадить» на штатив — для длительного наблюдения за одной областью или дижископинга.



Обладателям близко посаженных глаз (60 мм и менее) придется учесть, что этот бинокль сделан для людей с широко поставленными глазами. К конструкции и дизайну Canon 15x50 IS All Weather сложно придраться, все детали бинокля продуманы, хорошо сделаны. Прорезиненная оболочка делает его приятным на ощупь и не скользким. Все регуляторы (межглазного расстояния, диоптрийной коррекции) поворачиваются с легким усилием, достаточным, чтобы не было случайного «сбоя». Светосила, эффективность стабилизатора Мы предполагали, что светосила этого бинокля будет чуть меньше, чем светосила «флагмана», несмотря на больший эффективный диаметр объектива. Все-таки надо учитывать фокусное расстояние (обратно пропорциональное светосиле), которое у 15-кратного бинокля должно быть больше, а также диаметр выходного зрачка. Canon 10x42L IS WP Canon 15x50 IS All Weather Диафрагма f/4, выдержка 1/125 с.

Мах Lightness = 81 Диафрагма f/4, выдержка 1/125 с.

Мах Lightness = 78 Но результаты теста убедили нас в том, что эффективная светосила Canon 15x50 IS All Weather практически такая же, как у «флагмана» (может быть, чуть-чуть ниже, процентов на 5). И стабилизатор Canon 15x50 IS All Weather имеет такую же эффективность — порядка 1 и 2/3 EV. Не уверен, что до нас кто-либо измерял таким образом эффективность стабилизатора биноклей. В общем, это не совсем правильно, ведь бинокль — не фотокамера. Но у нас была методика, пригодная для объективов, мы ее чуть изменили и получили довольно наглядный результат. Результат такой же, как у двух других биноклей этого обзора. Два одинаковых результата могут быть случайностью, но три, скорее, говорят о том, что в трех биноклях применены очень похожие стабилизаторы. Итоги Попробуем подвести итоги изучения всепогодного Canon 15x50 IS All Weather: Бинокль обладает большой кратностью и высокой светосилой, лишь немногим уступая в светосиле «флагманской» модели.

Бинокль дает весьма качественную картинку со слабо выраженным виньетированием по краям.

Он защищен от брызг, его защита соответствует 4 классу JIS.

Его стабилизатор работает так же эффективно, как стабилизаторы других биноклей этого обзора (есть подозрение, что все бинокли Canon оснащены подобными стабилизаторами).

К дизайну и эргономике придраться практически невозможно. Вес бинокля приятно радует, при 15-кратном увеличении он лишь ненамного тяжелее «флагманской» модели. Область применения этого бинокля ограничивается разве что его «всепогодностью», а не «водонепроницаемостью». То есть он может применяться везде, где условия эксплуатации человеческие, и лишь в руки десантника, который форсирует болото, ему лучше не попадать. В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор бинокля Canon 10x42L IS WP: Наш видеообзор бинокля Canon 10x42L IS WP можно также посмотреть на iXBT.Video

Редакция выражает благодарность компании Canon

за предоставленные на тестирование бинокли

