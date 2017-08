Сверхширокоугольные зум-объективы

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

и Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

Иногда технику тестируешь «по долгу службы»: надо сделать тест — значит, делаешь. Но чаще бывает так, что нам самим интересно, что получится в результате тестов. Особенно интересно сравнивать модели с похожими характеристиками, но с разной ценой.

Итак, перед нами две новые модели, широкоугольные зумы Canon 16—35 мм. Светосильная модель третьего поколения Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM — совсем новая и очень недешевая. Другая модель выпущена три года назад, но по меркам объективов это не очень большой срок. Она относительно светосильная, стоит вдвое дешевле, а недостаток светосилы предлагает компенсировать с помощью оптического стабилизатора. Вот такой начальный расклад. Теперь давайте познакомимся с ТТХ подробнее — может, мы еще что-то выловим на стадии начального осмотра.

Технические характеристики

Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM Байонет Canon EF

совместим с байонетом Canon EF-S,

может использоваться с камерами APS-C Фокусное расстояние 16 — 35 мм для полного кадра

25,6 — 56 мм для формата APS-C Максимальная диафрагма f/2,8 f/4,0 Минимальная диафрагма f/22 Число лепестков диафрагмы 9 (круглое отверстие диафрагмы) Оптическая схема 16 элементов в 11 группах 16 элементов в 12 группах Минимальная дистанция фокусировки 0,28 м Угол обзора 98° — 54° по горизонтали

74°10′ — 38° по вертикали

(для полного кадра) Максимальное увеличение 0,25x для полного кадра 0,23x для полного кадра Автофокусировка внутренняя Привод автофокуса Кольцевой ультразвуковой привод (USM) Стабилизация нет Оптическая (IS), эффективность до 4 ступеней EV Защита от пыли и влаги есть Резьба для светофильтров ∅82 мм ∅77 мм Размеры (диаметр × длина) ∅89 × 128 ∅83 × 113 Вес 790 г 615 г Особенности металлический корпус

постоянная светосила во всем диапазоне фокусных расстояний

минимальная дистанция фокусировки — 0,28 м металлический корпус

постоянная светосила во всем диапазоне фокусных расстояний

минимальная дистанция фокусировки — 0,28 м

оптический стабилизатор с эффективностью 4 стопа

Таблица ТТХ объективов небольшая, ее несложно внимательно просмотреть и понять… что по техническим характеристикам более привлекательным является объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Он вдвое дешевле, у него есть мощный стабилизатор, он легче, компактнее. Он тоже не меняет максимальную диафрагму при зумировании. Единственное, в чем он проигрывает — в светосиле. В общем, это известный факт, что светосила стоит дорого. Давайте определим, насколько Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM «светосильнее», чем Canon EF 16-35mm f/4L IS USM.

Исторически сложилось, что в ТТХ фотообъективов не упоминается такая ценная характеристика, как эффективная светосила — которая учитывает не только геометрические показатели объектива, но и степень прозрачности линз. У кинообъективов вместо знакомых нам чисел F (геометрическая cветосила) часто используют более точные числа T (учитывающие прозрачность). Но у фотообъективов разница между числами F и T считается несущественной, «мелочью». Вместо того, чтобы дать таблицу соответствия, производители пишут про «волшебные просветляющие субволновые покрытия».

Им виднее, не будем их учить жить. Но нам придется разобраться, что дает «волшебное просветляющее субволновое покрытие» Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM. Иначе сложно понять, почему этот объектив вдвое дороже, чем Canon EF 16-35mm f/4L IS USM.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм; f/4,0; 1/13 с; ISO 100

Max Lightness = 94 16 мм; f/4,0; 1/8 с; ISO 100

Max Lightness = 97

В ходе теста объективов мы получили такие данные: при одинаковых условиях съемки Canon EF 16-35mm f/2.8L III выставляет выдержку на 1/3 — 2/3 EV короче, чем Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Если экспонометр камеры решил выставить выдержку на 2/3 EV короче, мы получим яркость белого квадрата в тестовом кадре Canon EF 16-35mm f/4L IS USM чуть выше. Следовательно, эффективность более совершенного покрытия чуть ниже 2/3 EV. Мы не сильно ошибемся, если оценим ее в половину ступени EV. Это дополнение к тому, что дает геометрическая светосила.

А геометрическая светосила дает объективу 1 ступень EV (максимальная апертура Canon EF 16-35mm f/2.8L III равна f/2,8 против f/4 у Canon EF 16-35mm f/4L IS USM). Итого в сумме получается 1,5 ступени, это очень солидный выигрыш. Но за него приходится расплачиваться: Canon EF 16-35mm f/2.8L III более дорогой и тяжелый. Хотя, возможно, утяжеление конструкции отчасти связано с повышенной надежностью Canon EF 16-35mm f/2.8L III — по заявлениям производителя.

Конструкция, дизайн, управление

Canon EF 16-35mm f/2.8L III

Разумеется, оба объектива сделаны не просто на совесть, а на особо трепетную совесть. Это можно и понять, и объяснить. Никакой производитель, а тем более Canon, не может выпускать очень дорогую технику и не обеспечивать ее очень высоким качеством. Если вдруг такое случится, репутация фирмы просядет, продажи упадут и т. д. Поэтому придраться к тому, как объективы сделаны, очень и очень сложно.

Нам удалось найти развернутую оптическую схему, которая состоит из 16 элементов в 11 группах и указывает, где какие элементы расположены, а также где нанесены различные покрытия. Вот краткие пояснения к этой схеме:



SWC и ASC — см. следующие слайды.

UD — линзы со сверхнизкой дисперсией.

GMo — технология изготовления асферических линз в пресс-формах.





Fluorine coating — флюориновое покрытие, значительно облегчающее очистку передней и задней линз объектива. SWC (SubWavelength Structure Coating) — покрытие со структурой, элементы которой меньше длины волн светового диапазона. Эффективность такого просветляющего покрытия намного выше, чем у традиционного многослойного. ASC (Air Sphere Coating) — многослойное покрытие для борьбы с переотражениями. Здесь особенно эффективен верхний слой со сферическими «пузырьками». Красное кольцо — признак принадлежности к элитной серии L.



Ближнее прорезиненное кольцо — кольцо фокусировки. Ручной фокусировкой можно воспользоваться в любой момент, без переключения в режим M.



Дальнее прорезиненное кольцо — кольцо зумирования. Байонет объектива совместим с байонетом EF-S. То есть объектив можно использовать с камерами APS-C.



Мы сделали несколько замеров, чтобы сравнить характеристики объектива при работе с камерой Full Frame и при работе с камерой APS-C. Общий вывод, который мы можем сделать: при работе с камерой APS-C характеристики объектива падают, но не сильно. Чуть снижается разрешение, чуть увеличивается уровень «хроматики».



Но все же, по нашем скромному мнению, покупать очень дорогой EF-объектив, чтобы использовать его с камерой APS-C, большого смысла нет — его «дорогие» характеристики становятся не такими «дорогими». Правда, высокую светосилу объектив сохраняет. Возможно, мы сделаем на эту тему отдельный материал с подробным анализом. Управление объективом простое: два кольца (зумирования и фокусировки) и один переключатель (автоматическая/ручная фокусировка). Кроме того, объектив снабжен шкалой фокусировки. Этот инструмент порой бывает полезен.

Краткий итог:

Объектив довольно массивный: весит почти 800 граммов.

Оптическая схема поясняет нам, откуда берутся дополнительные полступени светосилы объектива: его линзы покрыты самыми современными видами просветляющих покрытий.

По заявлениям производителя, объектив обладает не только влаго- и пылезащитой, но и повышенной надежностью и долговечностью.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

Теперь рассмотрим второй объектив. На его страничке сайта Canon тоже говорится много хороших слов — правда, не таких громких, как по поводу первого объектива. Оно и понятно: цена второго почти вдвое ниже. А его главный козырь — 4-стоповый стабилизатор. В частности, на него и опираются хорошие слова, а также на асферические и UD-линзы, 9-лепестковую диафрагму и т. д.

В оптической схеме из 16 элементов в 12 группах используются три асферические линзы и две линзы из низкодисперсионного стекла, которые (цитата) «практически полностью устраняют хроматические аберрации».



В красном прямоугольнике выделены линзы стабилизатора. Этот объектив также принадлежит к элитной серии L, также снабжен двумя кольцами (фокусировки и зумирования) и шкалой фокусировки. Байонет Canon EF 16-35mm f/4L IS USM также совместим с креплением EF-S, диафрагма также состоит из 9 лепестков, обеспечивающих почти идеально круглое отверстие. К элементам управления добавляется только включатель/выключатель стабилизатора. Отметим, что этот объектив также позволяет в любой момент использовать ручную фокусировку, для этого не обязательно переключаться в режим «М».

Краткий итог:

Внешне невозможно определить, какой объектив лучше, а какой хуже — оба объектива смотрятся солидно, надежно, «дорого».

При этом наличие стабилизатора у Canon EF 16-35mm f/4L IS USM является привлекательным фактором.

Но то, что первый объектив «светосильнее» на 1,5 ступени, надо держать в уме. Это очень значимое преимущество.

Разрешение, аберрации (лабораторный тест)

Canon EF 16-35mm f/2.8L III, ФР = 16 мм

При фокусном расстоянии 16 мм — это сверхширокий угол — картинка никогда не будет идеальной в плане дисторсии. Даже если попробовать выправить ее полностью, то есть привести отображаемое пространство к идеальному прямоугольнику, картинка получится неестественной. Более естественной становится картинка с заметной отрицательной дисторсией («бочкой»). Что мы и наблюдаем в случае Canon EF 16-35mm f/2.8L III: вертикальная дисторсия −2,85, горизонтальная −0,75.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

При этом разрешение и в центре, и на краю кадра остается высоким и очень высоким начиная от самой широкой диафрагмы и до относительно узкой f/14. На f/16 разрешение на краю опускается ниже 0,8 линии на пиксель, а далее и центр кадра начинает «мылить».

«Хроматика» очень радует в центре кадра — там она почти незаметна, а на краю кадра заметна умеренно, на уровне 5-7 процентов.

Если внимательно рассмотреть увеличенный кадр тестового стенда (см. кадр рядом с графиком «Разрешение, уровень хроматический аберраций» выше), можно без труда увидеть, что «бочка» по горизонтали выправлена сильнее, чем по вертикали, и это привело к тому, что плавные линии на краю кадра становятся «змейками». Вполне возможно, инженеры-оптики Canon сделали все возможное, но идеальной картины не получили. Если какой-либо прямолинейный объект попадет на край кадра (например, при съемке архитектуры), он также станет изгибаться «змейкой».

Canon EF 16-35mm f/2.8L III, ФР = 24 мм

Увеличиваем фокусное расстояние до 24 мм, это не сверхширокий угол, просто широкий. Здесь мы видим почти полностью выправленную дисторсию — «подушку» с параметрами порядка 0,5 и по горизонтали, и по вертикали. Работа оптики — филигранная, хотя прямые линии на краю кадра также изгибаются «змейкой», но не настолько заметной, как на фокусном расстоянии 16 мм.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Разрешение и в центре кадра, и на краю остается очень высоким вплоть до диафрагмы f/16. Даже на f/18 оно остается высоким, и лишь на самой узкой диафрагме картинка «мылится».

Зато «хроматику» на фокусном расстоянии 24 мм почти не видно: ни в центре кадра, ни на краю. Причем (это очень редкий случай) в центре кадра «хроматика» чуть заметнее, чем на краю.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III, ФР = 35 мм

Увеличиваем фокусное расстояние еще больше — до 35 мм. Это граница, на которой объектив все еще считается широкоугольным. И здесь мы также видим, что на любой диафрагме до f/18 разрешение остается очень высоким и в центре кадра, и на краю.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/2,8 — f/5,0 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

«Подушка» становится чуть более выражена, чем на фокусном расстоянии 24 мм, но остается умеренной: 1,37 по вертикали и 0,78 по горизонтали. Зато «змейку» в углу кадра почти не видно.

Но хроматические аберрации снова становятся заметными: в центре кадра порядка 4-5 процентов, на краю — порядка 2-3 процентов. Это невысокий уровень «хроматики» для широкоугольного объектива, и в общем заявление производителя, что «линзы из низкодисперсионного стекла практически полностью устраняют хроматические аберрации» соответствует действительности.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, ФР = 16 мм

Теперь мы посмотрим, как с хроматическими и геометрическими аберрациями справляется второй объектив, Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, и насколько высокое разрешение он держит.

Разрешение держится на очень высоком уровне от самой широкой диафрагмы f/4 до относительно узкой f/14. Потом разрешение очень заметно падает на краю кадра, а после f/18 — и в центре. Порогом высокого разрешения для объективов серии L мы считаем 0,8 линии на пиксель. К этой технике можно и нужно предъявлять повышенные требования.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Дисторсия на 16 мм выправлена так же, как у Canon EF 16-35mm f/2.8L III. Это умеренная «бочка», вытянутая по вертикали (D ВЕР = −2,89, D ГОР = −0,82). Хроматические аберрации очень радуют в центре кадра, но слишком заметны на краях — здесь их уровень порядка 7-9 процентов.

Если мы посмотрим, как выправлена дисторсия, мы увидим уже знакомую картину: на краях кадра вертикальные прямые линии превращаются в «змейки», такие же, как в случае Canon EF 16-35mm f/2.8L III. Скорее всего, это неизбежное зло, от которого страдают сверхширокоугольные объективы с выправленной дисторсией. Производителям оптики приходится выбирать: либо по горизонтали картинка будет бочкообразной (с очень заметной дисторсией), либо прямые линии станут «змейками».

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, ФР = 24 мм

Переходим на среднее значение фокусного расстояния — 24 мм. И видим практически идеальную картину: очень высокое разрешение держится вплоть до f/16, причем разрешение на краю кадра почти не отстает от разрешения в центре. Хроматические аберрации едва заметны, их уровень почти нулевой.

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Что касается геометрических искажений, то они выправлены полностью, значения дисторсии и по вертикали, и по горизонтали близки к нулю. Но, несмотря на это, горизонтальные линии на краю кадра изгибаются «змейками» почти так же сильно, как на фокусном расстоянии 16 мм.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, ФР = 35 мм

И вот мы добрались до самого «узкого» фокусного расстояния 35 мм. Здесь мы видим знакомую картину: очень высокое разрешение на всех диафрагмах вплоть до f/16. Дальше разрешение опускается и становится на самой узкой диафрагме не очень высоким. Хотя здесь опять стоит отметить, что на диафрагме f/22 разрешение опускается до 0,7 линии на пиксель в центре кадра и до 0,65 линии на краю. Для бюджетного объектива это неплохие показатели, но для элитной дорогой оптики такое разрешение лучше считать «мыльным».

Разрешение Хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Центр кадра Край кадра На всех скриншотах верхний ряд: f/4,0 — f/5,6 — f/8,0, нижний ряд: f/11 — f/16 — f/22

Геометрические искажения на этом фокусном расстоянии принимают форму «подушки», вытянутой по горизонтали: D ГОР = 1,11, D ВЕР = 0,6. Они выражены не сильно, для фокусного расстояния 35 мм вполне приемлемы.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, стабилизатор

Последняя часть нашей лабораторной работы — определение эффективности стабилизатора Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Обычно в этом тесте мы устанавливаем фокусное расстояние 50 мм и снимаем «мишень» с расстояния 5 метров (наша методика тестирования стабилизатора подробно описана в статье о Nikon D5300). Но для Canon EF 16-35mm f/4L IS USM нам пришлось сделать исключение: мы тестировали стабилизатор на фокусном расстоянии 35 мм с полнокадровой фотокамерой.

В принципе, это мало что меняет: мы отталкиваемся от правила «шевеленки не будет, если выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию». То есть на выдержке 1/35 с мы стабильно должны получать четкие кадры. А поскольку стабилизатор дает нам дополнительные четыре ступени EV, мы должны получать четкие кадры также на выдержке 1/18 секунды, 1/9 секунды, 1/4 секунды и 1/2 секунды.

По нашим замерам, мы получим четкий кадр с вероятностью 0,7 на выдержке чуть короче 1/2,5 секунды. То есть эффективность стабилизатора, по нашей методике, равна 4 стопам. Ровно столько указывает производитель.

Итоги лабораторного теста

Итак, мы провели испытания двух объективов и можем уверенно сказать, что по разрешению, уровню геометрических и хроматических аберраций более дорогая модель Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM не имеет заметных преимуществ перед относительно недорогой Canon EF 16-35mm f/4L IS USM.

Характеристики Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм — разрешение* f/16 в центре; f/13 на краю f/18 в центре; f/11 на краю 16 мм — «хроматика» 0% в центре; 5% на краю 2% в центре; 5-7% на краю 16 мм — дисторсия D ВЕР = −2,85; D ГОР = −0,75 D ВЕР = −2,89; D ГОР = −0,82 24 мм — разрешение* f/16 в центре; f/16 на краю f/16 в центре; f/14 на краю 24 мм — «хроматика» 2% в центре; 0% на краю 0% в центре; 1% на краю 24 мм — дисторсия D ВЕР = 0,42; D ГОР = 0,51 D ВЕР = 0,34; D ГОР = 0,32 35 мм — разрешение* f/16 в центре; f/16 на краю f/16 в центре; f/11 на краю 35 мм — «хроматика» 4% в центре; 2% на краю 0% в центре; 0% на краю 35 мм — дисторсия D ВЕР = 1,37; D ГОР = 0,78 D ВЕР = 1,11; D ГОР = 0,6 *В этой графе указывается минимальная диафрагма, на которой разрешение остается высоким или очень высоким (выше 0,8 линии на пиксель), картинка не «мылится»

Если мы внимательно рассмотрим таблицу с результатами тестовых измерений, то увидим:

У обоих объективов дисторсия выправляется схожим образом, небольшие различия заметной роли не играют.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM имеет небольшое преимущество по разрешению, но именно небольшое , и только на краю кадра.

, и только на краю кадра. «Хроматика» обоих объективов находится примерно на одном уровне. На одних значениях фокусного расстояния большей «хроматикой» страдает Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, на других — Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. В среднем по больнице температура невысокая.

Значит, преимущества Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM сводятся к более высокой светосиле, и только. Хотя это «только» стоит очень и очень дорого — как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь оба объектива предназначены для профессиональной съемки, а профессионалы хорошо знают, как порой не хватает всего одной ступени EV, чтобы вытянуть сложную съемку. Причем стабилизатор нельзя считать идеальным инструментом — он позволяет сделать выдержку длиннее, но при этом фотограф может столкнуться с «мазанкой» (когда динамичный объект в кадре размазывается из-за своего движения, его нельзя «заморозить» короткой выдержкой). Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM же дает фотографу полторы дополнительные ступени — одну за счет более широкой диафрагмы и еще половину за счет более совершенного просветляющего покрытия.

К достоинствам обоих объективов, безусловно, можно отнести то, что на самой широкой диафрагме они сохраняют высокое или очень высокое разрешение. К недостаткам — то, что на диафрагме f/16 они начинают «мылить» картинку.

Практическая фотосъемка

Полевые испытания объективов мы проводили в связке с камерой Canon EOS 5D Mark IV. При этом использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде несжатых RAW-файлов, которые впоследствии подвергались преобразованию в JPEG с минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Первая тестовая серия представляет собой парные снимки сцены с удачным освещением (солнечный свет). Сцена достаточно контрастная, но содержит много зон с плавными тональными переходами и изобилует мелкими деталями как в центре, так и на периферии. Все фото сделаны при среднем фокусном расстоянии диапазона трансфокации — 19 мм у объектива Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM и 18 мм у Canon EF 16-35mm f/4L IS USM; разница в 1 мм вызвана сложностью ручной установки с требуемой точностью.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 19 мм; f/2,8; 1/3200 с; ISO 100 19 мм; f/4; 1/1600 с; ISO 100 18 мм; f/4; 1/1250 с; ISO 100 19 мм; f/5,6; 1/800 с; ISO 100 18 мм; f/5,6; 1/640 с; ISO 100 19 мм; f/8; 1/400 с; ISO 100 18 мм; f/8; 1/320 с; ISO 100 19 мм; f/11; 1/200 с; ISO 100 18 мм; f/11; 1/160 с; ISO 100 19 мм; f/16; 1/100 с; ISO 100 18 мм; f/16; 1/80 с; ISO 100

При сравнении парных снимков видим, что все кадры, сделанные с помощью Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, оказываются недоэкспонированными. Недодержка составляет около 1/3 ступени экспозиции, и автоматика камеры почему-то допускает это, несмотря на применяемое ею же удлинение выдержки на 1/3 ступени в случае с Canon EF 16-35mm f/4L IS USM при том же значении диафрагмы. Разница по времени между сериями съемки одним и другим объективами составляла не более 20 с. Выходит, что по каким-то причинам экспонометр отработал одну и ту же сцену по-разному. Но это момент непринципиальный, легко исправляемый при постобработке и не в ущерб качеству изображения. Очевидно, таковы следствия проигрыша менее светосильного оптического инструмента более светосильному в светопропускании (transmission, T), подробно описанного выше, при анализе результатов, полученных в нашей лаборатории.

Максимальное виньетирование отмечается, естественно, при максимальном раскрытии объективов. Оно составляет у Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM более −2EV при f/2,8. Затем при всех сравнимых значениях диафрагмы этот объектив виньетирует значительно сильнее своего менее светосильного собрата вплоть до f/5,6, а при дальнейшем диафрагмировании виньетка визуально уже не определяется на снимках, сделанных с помощью обоих инструментов. Градиентная картина виньетирования, в принципе, в пользу Canon EF 16-35mm f/4L IS USM: у него затемнение углов меньше по диагональной протяженности и по площади. Впрочем, на картинку это иногда влияет не лучшим образом, да и исправлять последствия такого феномена, сильно разнесенного в дальние углы, при постобработке сложнее, чем пусть и более выраженное, но более плавное затемнение.

При всех значениях диафрагмы Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM рисует картинку с более высоким контрастом, что в этой сцене благотворно влияет на пресловутый «рисунок», который отличается живостью и сочностью цветов, а также высокой четкостью благодаря отличной проработке мельчайших подробностей. По микроконтрасту Canon EF 16-35mm f/4L IS USM отстает, и это особенно заметно в деталях в тенях, где он рисует менее выразительно.

Резкость и детализация при съемке обоими объективами весьма высоки начиная с f/4 и до f/8. Они слабо зависят от степени диафрагмирования, а это означает весьма высокую стабильность результата, который не требует «зажимать дырку» для обеспечения хорошей резкости, как это традиционно принято при работе с широкоугольной оптикой. Впрочем, диафрагмирование до f/16 уже приводит к снижению резкости, практически одинаково выраженному у обоих объективов.

Из минимально значимых различий следует отметить совершенно определенную склонность Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM воспроизводить изображение в более теплых тонах, а Canon EF 16-35mm D4L IS USM — в более холодных.

Во второй серии парных снимков исследуем, как ведут себя наши испытуемые при съемке городского ландшафта в сцене с очень высоким контрастом. Это вид на Кремлевскую (левый берег) и Софийскую (правый берег) набережные Москвы-реки с Большого Каменного моста ранним утром, за несколько минут до того, как солнце покажется над горизонтом (в 3 часа 32 минуты). Все снимки сделаны при фокусном расстоянии 16 мм. Баланс белого и установка ISO работали в автоматическом режиме.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм; f/2,8; 1/250 с; ISO 100 16 мм; f/4; 1/125 с; ISO 100 16 мм; f/4; 1/125 с; ISO 100 16 мм; f/5,6; 1/60 с; ISO 100 16 мм; f/5,6; 1/60 с; ISO 100 16 мм; f/8; 1/30 с; ISO 100 16 мм; f/8; 1/30 с; ISO 100

Все сравнимые пары кадров экспонированы одинаково правильно, без той ошибки, которая была замечена нами в предыдущей серии.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM виньетирует сильнее своего конкурента; это заметно даже при f/8, а при f/4—f/5,6 может создать впечатление о небольшой недодержке (но это не так).

Резкость и детализация весьма высоки, особенно в центре кадра, и почти не зависят от степени диафрагмирования обоих объективов.

На всех кадрах в центре можно наблюдать достаточно выраженную красно-фиолетовую «окантовку» (fringing), которую можно принять за хроматические аберрации. На самом деле это, скорее, гипервозбуждение тех фотодетекторов сенсора камеры, которые соседствуют с зонами максимальной яркости. Поэтому подобный эффект не удается сколько-нибудь ослабить при диафрагмировании объективов даже до f/8.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM рисует картинку с немного меньшей контрастностью, вследствие чего лучше прорабатывает детали в тенях.

Цветопередача у Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM отличается едва заметным сдвигом в теплые тона.

На паре снимков, представленных ниже, взглянем ранним утром на храм Христа Спасителя с Б. Каменного моста, переносящего автотранспорт через Москву-реку от Боровицкой площади в Замоскворечье. При съемке мы стояли на его левой стороне, обращенной к Кремлю, отвернувшись от солнца, которое вот-вот должно было показаться из-за горизонта. Фокусное расстояние 32 мм; диафрагма f/5,6; ISO 320 (напомним, что установки эквивалентного значения светочувствительности, а равно и баланса белого, были отданы на откуп автоматике).

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 32 мм; f/5,6; 1/30 с; ISO 320 32 мм; f/5,6; 1/40 с; ISO 320

Из бросающихся в глаза различий в этой паре кадров отметим недодержку примерно в 1/3 экспозиционной ступени на правом снимке, сделанном с помощью Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Это подтверждают значения длительности выдержки, записанные в Exif (1/40 с против 1/30 с).

В обоих случаях хорошо заметна «подушкообразная» дисторсия (см. выгнутую дугой сплошную линию разметки), причем мы затрудняемся определить, в каком случае она выражена сильнее.

На снимке, сделанном с помощью Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, детализация выше, причем как в центре, так и на периферии. И весьма важно, что это достигнуто, с одной стороны, более выраженной резкостью, а с другой — более выраженным микроконтрастом у более совершенного оптического инструмента. Кстати, и макроконтраст у менее светосильного Canon EF 16-35mm f/4L IS USM несколько ниже, а общий тон изображения — чуть более холодный. И если вторая особенность есть дело вкуса, да к тому же она запросто корректируется при постобработке, то вот контрастность — качество принципиальное. Пользователи считают это особо ценным свойством оптики, а производители всячески стремятся довести до возможного максимума в своих изделиях. Но в фотографической практике с этим качеством все не столь однозначно, и чуть ниже мы убедимся в этом, вернувшись к анализу различий в снимках, сделанных двумя нашими нынешними испытуемыми.

Вторая пара кадров, предлагаемая для оценки, сделана в другой день, но почти в тот же час — на последней минуте перед рассветом на Крылатских холмах с видом на Мнёвники, красную дугу декоративной арки Живописного моста и храм Рождества Богородицы. Фокусное расстояние 28 мм; диафрагма f/5,6; ISO 100.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 28 мм; f/5,6; 1/30 с; ISO 100 28 мм; f/5,6; 1/40 с; ISO 100

Выявленная нами ранее особенность вновь подтверждается: при съемке с помощью Canon EF 16-35mm f/4L IS USM автоматика почему-то допускает недодержку в 1/3 экспозиционной ступени. Из-за этого в выбранной сцене и насыщенность цветов становится более высокой. Другой наш герой, Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, демонстрирует более теплые тона в условиях АББ, а также менее выраженное виньетирование поля кадра.

Резкость в центре даже при рассматривании в масштабе 1:1 не позволяет говорить о превосходстве того или иного объектива. Интересно другое: та самая контрастность изображения, которая, как мы уже выяснили, у Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM ощутимо выше, в этой сцене играет злую шутку: в предрассветном мраке деревья и трава на среднем плане сливаются в мало структурированную черную массу, детали которой плохо различимы даже при увеличении. В то же время, на правом снимке выявилось ценное качество Canon EF 16-35mm f/4L IS USM по смягчению контрастов, подобное эффекту выравнивающих проявителей пленочной эпохи, которое позволяет нам разглядеть в темноте ряды деревьев, поляны на склонах холма и вообще заметно обогатить снимок деталями в тенях.

Теперь посмотрим, что происходит со снимками при максимальном достижимом на обоих объективах значении диафрагмы, то есть при минимальном относительном отверстии. Поводом для этого может стать, например, желание удлинить выдержку и «размазать» движущиеся объекты — те же струи воды. Разумеется, правильнее использовать для этой цели нейтральный серый фильтр, уменьшающий светопропускание оптической системы на требуемое число ступеней экспозиции, однако такие фильтры не всегда оказываются под рукой. Поэтому диафрагмирование до максимума может помочь самым существенным образом, особенно если этот самый максимум составляет f/22, как у обоих наших испытуемых.

Пара снимков, приведенных ниже, сделана в парке усадьбы Царицыно (Москва) при минимальном фокусном расстоянии (16 мм) и максимально закрытой диафрагме (f/22).

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм; f/22; 1/50 с; ISO 100 16 мм; f/22; 1/50 с; ISO 100

Автоматика точно установила значение выдержки (1/50 с в обоих случаях), однако при этом снимок, сделанный с помощью Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, выглядит чуть недоэкспонированным. Но это мелочи, а важно другое: на полностью закрытой диафрагме потеря резкости у него выражена более существенно, причем не только на периферии, но и в центре. Если у Canon EF 16-35mm f/4L IS USM она еще терпима, то у конкурента становится уже неприятной. Впрочем, у Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM более выражен эффект «смаза» струй воды — очевидно, по той же причине.

Съемка в контражуре

Известно, что съемки против солнца лучше избегать. Известный ревьюер фототехники Кен Рокуэлл (Ken Rockwell) традиционно использует по этому поводу такой оборот: «если вы достаточно ненормальны, чтобы снимать против солнца…» (if you're crazy enough to look directly into the disk of the sun). Выходит, что эта фраза относится к настоящему материалу, ибо полагаем, что для сверхширокоугольных объективов устойчивость к прямому солнечному свету есть требование обязательное. Ведь из-за широкого угла зрения исключить солнце из кадра не всегда возможно. Поэтому оценим, как ведут себя наши испытуемые именно в таких ситуациях.

Вот что происходит на рассвете, когда солнце стоит очень низко.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм; f/8; 1/100 с; ISO 100 16 мм; f/8; 1/80 с; ISO 100

Правый снимок явно недодержан (—2/3 EV), но это не позволяет скрыть рефлексы с поверхностей линз (то есть «зайцев», как принято выражаться на фотожаргоне). В обоих случаях они множественные, представлены не только небольшими яркими точками, но и достаточно крупными пятнами. Такую работу по выведению «зайцев» мы склонны оценивать «на троечку», не выше.

Если же солнце стоит уже достаточно высоко, то картина становится совершенно иной.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 16 мм; f/8; 1/500 с; ISO 100 16 мм; f/8; 1/800 с; ISO 100

Это тоже утро, но в другой день и значительно позже (около 10 часов). Как видим, на снимках нет и следа того, что мы видели на двух фото выше. Более того, форма лепестков диафрагмы в обоих случаях дала возможность получить многочисленные хорошо выраженные лучи вокруг солнечного диска. Оба испытуемых отработали сцены отлично. Заметим, что между этой и предыдущей оценками нет никакого противоречия: «зайцеловкость» оптики очень сильно зависит от угла падения прямых солнечных лучей, и чем он (угол) больше, тем объективам проще справиться с этим недостатком.

Размытие переднего и заднего планов

Мы не откроем Америки, сообщив, что широкоугольные (а тем более — сверхширокоугольные) объективы не созданы для того, чтобы демонстрировать красивую картину размытия (бокэ). Это осложняет, во-первых, очень значительная глубина резкости (даже при раскрытой диафрагме), а во-вторых, высокие требования к резкости в тех сценах, которые снимают с помощью подобной оптики. Тем не менее, это не означает, что приемлемое бокэ получить нельзя.

Сначала посмотрим, что происходит с передним планом, если он располагается вне зоны резкости при сильном диафрагмировании объектива.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Большая колоннада. Усадьба Архангельское. Московская обл.

16 мм; f/8; 1/400 с; ISO 100

Если передний план расположен на дистанции 15-30 см от передней линзы, а фокусировка производится по заднему плану «на бесконечность», то даже при f/8 объекты на переднем плане не удается сделать резкими. Впрочем, они в данном случае играют второстепенную роль, служа лишь естественным обрамлением здания сзади. Поэтому нам захотелось оценить, хороша ли картина фронтального размытия (переднего бокэ). Сказать, что мы видим нечто весьма приятное, конечно же нельзя. То есть степень размытия сама по себе невелика; сохраняется (пусть и нечеткая) пестрая структура объектов, которые все же изрядно мешают восприятию того, что должно обращать на себя внимание в первую очередь — колоннады на заднем плане.

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM 35 мм; f/2,8; 1/80 c; ISO 100 16 мм; f/2,8; 1/800 c; ISO 100

И при максимальном (35 мм), и при минимальном (16 мм) фокусном расстоянии с полным раскрытием диафрагмы заднее бокэ выглядит столь же бедновато, как и переднее. Здесь, очевидно, большего ожидать не приходится, поскольку фоновые объекты недостаточно сильно удалены от точки фокусировки. Это касается не только более светосильного и дорогого объектива, но и его конкурента. Кстати, а что же конкурент?

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 35 мм; f/4; 1/1000 c; ISO 100

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM по картине размытия почти ничем не отличается. На фото выше выручает сюжет, а не оптические свойства этого объектива. Впрочем, на этом снимке мы хотели проиллюстрировать, что при фокусном 35 мм и значении диафрагмы f/4, в принципе, можно получить приемлемое бокэ (приемлемое, но не более того).

А теперь несколько иллюстраций того, зачем вообще нужен сверхширокоугольный зум. На трех фото ниже покажем, как мы работали над кадром. Параметры съемки: f/8; 1/100 c; ISO 100.

16 мм; f/8; 1/100 с; ISO 100

Перво-наперво мы выкрутили трансфокатор на минимальное фокусное расстояние и попытались поместить в кадр линию моста слева и линию парапета набережной справа. Этим не удовлетворились, так как эти линии хоть и подчеркивают перспективу, но спорят в плане идеи с логическим центром — зданием гостиницы «Radisson-Украина» в центре.

16 мм; f/8; 1/100 с; ISO 100

На втором этапе решили опустить горизонт так, чтобы линия парапета набережной превратилась в серую плоскость. Стало чуть лучше, но все равно чего-то не хватало.

25 мм; f/8; 1/100 с; ISO 100

Эврика! Стоило увеличить фокусное расстояние до 25 мм (и соответственно масштаб изображения), как исчез явно мешавший мост и досадно яркая стена здания у правого края кадра. Если бы не зум-объектив, потребовалось бы либо заменить его на другой, либо обрезать снимок в ходе постобработки.

Остальные фото, полученные в ходе практической фотосъемки, мы собрали в галерее без комментариев.

Итого по практической съемке

Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM и Canon EF 16-35mm f/4L IS USM — не только интересные и полезные, но зачастую и совершенно необходимые оптические инструменты. В практической работе более светосильный является, естественно, и менее удобным, так как он значительно тяжелее и крупнее. Вместе с тем, будучи более совершенным с точки зрения технологий проектирования и изготовления оптики, он позволяет получать более резкие и контрастные снимки, чем эволюционно менее новый и менее светосильный конкурент.

Оба объектива хорошо работают против солнца и позволяют рисовать множественные красивые лучики от источников света за вычетом одного «но»: в тяжелых условиях, при рассветном солнце, когда высота его стояния над горизонтом невелика, оба объектива допускают образование «зайцев», то есть рефлексов с поверхностей линз.

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM в диапазоне значений диафрагм f/4—f/8 несколько уступает более светосильному конкуренту по резкости и детализации, но при максимальном диафрагмировании (f/22) обнаруживает явное превосходство.

Главное достоинство Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM — это светосила, которая больше на целую ступень. Однако оптический стабилизатор менее светосильного конкурента позволяет ему получить выигрыш в 4 ступени, как если бы мы имели дело с максимальным раскрытием f/1.0. Правда, очень часто для предотвращения «смаза» движущихся объектов приходится выбирать более короткую выдержку, чем та, которая становится доступной при использовании стабилизатора, и в таком случае даже максимальное раскрытие f/4 спасти не сможет.

Последний фактор (светосила против стабилизатора), пожалуй, является определяющим для выбора объектива. Если вам действительно необходима светосила (выигрыш примерно в полторы ступени), то ваш выбор — Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM. Если же эти полторы ступени вы скомпенсируете стабилизатором (например, не снимаете широкоугольниками динамичные объекты), то вполне можно обойтись не таким дорогим и массивным Canon EF 16-35mm f/4L IS USM.

