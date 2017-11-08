Обзор системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer 240 с четырьмя вентиляторами 120 мм

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Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель Arctic Семейство Liquid Freezer Модель 240 Код модели UCACO-AP112-GBB01 Тип системы охлаждения Жидкостная замкнутого типа предзаполненная нерасширяемая для процессора Совместимость Материнские платы с процессорными разъемами Intel: 1151, 1150, 1155, 1156, 2066, 2011(-3); AMD: sTR4*, AM4**, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 Охлаждающая способность Максимум 350 Вт, рекомендовано для процессоров с TDP до 300 Вт Тип вентиляторов Осевые (аксиальные), 4 шт. Модель вентиляторов F12 PWM PST Питание вентиляторов 12 В, максимум 0,25 А, 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ) Размеры вентиляторов 120×120×25 мм Скорость вращения вентиляторов 500—1350 об/мин при управлении ШИМ Производительность вентиляторов 126 м³/ч (74 фут³/мин.) Уровень шума вентиляторов 0,3 сона Подшипник вентиляторов Скольжения (Fluid Dynamic Bearing) Размеры радиатора 272×120×38 мм Материал радиатора Алюминий Длина гибкой подводки 326 мм Материал гибкой подводки Резиновые шланги без оплетки (внешний диаметр 10,6 мм, внутренний — 6 мм) Помпа Интегрирована с теплосъемником Размеры помпы 82×82×40 мм Питание помпы От 3-контактного разъема для вентилятора (общий, питание, датчик вращения), 12 В (5—12 В), 2 Вт Материал теплосъемника Медь Термоинтерфейс теплосъемника Термопаста MX-4 в пакете Подключение Помпа: на 3(4)-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения) на материнскую плату.

Вентилятор(ы): 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ) последовательно друг с другом и в разъем на материнскую плату. Особенности Кабели от вентиляторов в оплетке

2 года гарантии Комплект поставки Соединенные шлангами и заправленные теплоносителем радиатор и помпа

Вентиляторы, 4 шт.

Комплект креплений помпы на процессор*

Комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус

Пластиковые стяжки, 4 шт.

Термопаста MX-4 в пакете (0,8 г)

Руководство по установке

Карточка с кодом QR Страница продукта на сайте производителя www.arctic.ac Средняя текущая цена виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения виджет Яндекс.Маркет

* Рамка помпы для процессоров AMD Ryzen Threadripper поставляется в комплекте с процессором, рамка помпы для процессоров AMD с гнездом AM4 высылается по запросу.

Описание

Поставляется система жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer 240 в красочно оформленной картонной коробке, на внешних плоскостях которой не только изображен сам продукт, но и приведено его описание и комплектация, перечислены некоторые особенности (с поясняющими картинками), технические характеристики, нашлось место даже для диаграммы сравнения с парой конкурирующих продуктов. Надписи в основном на английском, что-то есть еще на паре языков, но не на русском. Правда, есть пояснение, что руководство доступно на других языках (на каких — указано флажками, российский среди них есть).

Действительно, перейдя по ссылке, записанной в QR-коде (он есть и на вложенной карточке), можно выбрать ссылку на русское руководство в виде онлайн-версии. Внутри коробки, кроме указанной карточки, находятся радиатор с подключенной помпой, вентиляторы, комплект крепежа, пластиковые стяжки, термопаста MX-4 в пакете и инструкция по установке (английский и немецкий языки).

Инструкция в основном в картинках, поэтому понятна и без перевода. На сайте компании, есть полное описание кулера, ссылки на онлайн-версии инструкций по установке и на файлы с описанием и техническими характеристиками. Система герметичная, заправлена, готова к использованию. Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина. Ее внешняя поверхность имеет очень мелкую сглаженную концентрическую проточку, как будто она сточена на токарном станке и слегка отполирована. К центру поверхность выпуклая с перепадом порядка 0,3 мм.

Диаметр этой пластины — 54 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями, имеет диаметр примерно 44 мм. Термопаста прилагается в пакетике, что, конечно, менее удобно, чем преднанесенный слой. Комплектного запаса термопасты должно хватить раза на два. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась очень тонким слоем в круге в центральной части крышки процессора. К краям слой термопасты толще. Вряд ли это отрицательно сказывается на работе кулера, так как считается, что важнее хорошо охлаждать именно центральную часть крышки процессора.

Корпус помпы изготовлен из твердого черного пластика. На корпусе закреплена накладка из черного пластика с зеркально-гладкой поверхностью с белым логотипом компании-производителя.

Внешний диаметр помпы — 83 мм, а высота — 39 мм. Длина плоского кабеля — 26,5 см. Гибкие части шлангов имеют длину 31 см, внешний диаметр шлангов — примерно 11 мм.

Шланги на входе в помпу можно провернуть. Радиатор изготовлен из алюминия и снаружи имеет черное матовое не очень стойкое покрытие. Габариты радиатора — 273×120×38,3 мм.

Рамка вентиляторов изготовлена из прочного черного пластика с матовой поверхностью. Никаких виброизолирующих вставок нет — впрочем, в подавляющем большинстве случаев они все равно имеют исключительно декоративную функцию.

Вентиляторы поддерживают управление с помощью ШИМ.

В каждом из них установлен особой конструкции подшипник скольжения с жидкой смазкой (Fluid Dynamic Bearing). Схема производителя:

Кабель от вентилятора заключен в оплетку, его длина составляет 54,5 см. От разъема на конце кабеля отходит трехпроводное ответвление длиной 5,3 см с четырехконтактным разъемом для подключения следующего в цепочке вентилятора, на который передается только питание и сигнал ШИМ. Высота вентилятора равна 25 мм, рамка имеет габариты 120 на 120 мм, максимальная толщина радиатора со всеми закрепленными вентиляторами составляет 95,5 мм.

Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу 1328 г.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое покрытие. Рамка-крестовина на обратную сторону системной платы изготовлена из прочного пластика (впрочем, резьбовые отверстия по углам все равно в металлических втулках). На обратной стороне материнской платы рамку удерживают площадки с липким слоем. Стойки имеют гладкую цилиндрическую поверхность, это не очень хорошо: удобнее, если они имеют ребристую накатку или шестигранник.

Штатным образом вентиляторы подключаются последовательно в ответвление на кабеле предыдущего, а первый в цепочке подключается к разъему для процессорного кулера на материнской плате. Помпу можно подключить к любому разъему для вентиляторов на материнской плате, но желательно к тому, на котором поддерживается управление регулировкой напряжения, тогда можно будет как-то управлять работой и помпы (изменяя напряжение) и вентиляторов (изменяя коэффициент заполнения ШИМ и/или напряжение питания). В принципе, помпу можно подключить к последнему не занятому ответвлению от вентилятора, но тогда управлять работой помпы отдельно не получится. Каких-либо аппаратных или программных средств для управления и контроля работы системы охлаждения производитель не предлагает.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей (кулеров) образца 2017 года». Потребление процессора при замерах по дополнительному разъему 12 В на материнской плате под нагрузкой меняется от 125,4 Вт при 44,9 °C температуры процессора до 128,2 Вт при 54,0 °C. Для расчета промежуточных значений потребления использовалась линейная интерполяция. Если не указано иное, помпа работает от 12 В.

Этап 1. Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Скорость вращения растет при изменении коэффициента заполнения где-то от 10% до 100%. Отметим, что при КЗ 0% вентиляторы не останавливаются, а наоборот, начинают работать с максимальной производительностью, поэтому в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке такие вентиляторы придется останавливать, снижая напряжение питания.

Регулировка с помощью напряжения в принципе позволяет достичь меньшей скорости вращения. При 2,4-2,8 В вентиляторы останавливаются, а при 3,0-3,7 В запускаются. Видимо, их допустимо подключать к 5 В.

Приведем также зависимость скорости вращения помпы от напряжения питания:

Отметим почти линейный рост скорости вращения помпы с повышением напряжения питания. Помпа останавливается при 2,3 В и запускается при 4,4 В. В принципе, вся система сохраняет работоспособность при напряжении питания 5 В.

Этап 2. Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт не перегревается даже на минимальных оборотах вентиляторов в случае штатного способа регулировки с помощью только ШИМ. Отметим, что скорость снижения температуры с ростом скорости вращения вентиляторов начинает замедляться, и где-то после 1300 об/мин снижение температуры сопоставимо с погрешностью измерения этого параметра.

Этап 3. Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

Уровень шума этой системы охлаждения меняется в не очень широком диапазоне. Связано это с относительно небольшой максимальной скоростью вращения вентиляторов. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но где-то от 40 дБА и выше шум, с нашей точки зрения, очень высокий для настольной системы; от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых; ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — корпусных вентиляторов, вентиляторов на блоке питания и на видеокарте, а также жестких дисков; а ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. В данном случае охватывается весь диапазон. Снижение уровня шума где-то после 800 об/мин замедляется из-за постоянного и неизменного шума помпы, работающей на максимальной производительности. Фоновый уровень равен 17,2 дБА (условное значение, которое показывает шумомер).

Этап 4. Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Этап 5. Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума.

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентиляторами Arctic Liquid Freezer 240, может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Макс. TDP), потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим примерную максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню: порядка 190 Вт. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще где-то на 15 Вт.

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer 240 можно создать условно бесшумный компьютер, оснащенный процессором с тепловыделением порядка 190 Вт максимум. В штатном варианте использования под Arctic Liquid Freezer 240 нужно выделить на материнской плате один разъем для процессорного кулера и еще один любой разъем для вентилятора, но можно обойтись и одни первым разъемом. Кроме того, придется найти место для размещения радиатора, на котором с каждой стороны закреплено по два вентилятора. Впрочем, в стесненных условиях можно обойтись и одной парой вентиляторов, пожертвовав производительностью системы, но оставив в запасе два вентилятора на замену. Отметим хорошее качество изготовления, оплетку кабелей от вентиляторов (как минимум помогающую сохранить единый стиль оформления внутренностей компьютера), а также последовательное подключение вентиляторов. Система проста в подключении и имеет скромный дизайн, без каких-либо светящихся и мигающих украшений. Штатные аппаратные или программные функции контроля и управления отсутствуют, поэтому продвинутому пользователю придется использовать стороннее ПО или настраивать работу системы с помощью BIOS Setup.