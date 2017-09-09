Обзор бюджетного и легкого электросамоката Mekotron Max

Самокаты уже стали привычным средством передвижения для людей всех возрастов. В последнее время все больше и больше пользователей предпочитают электромотор обычному «ножному» приводу. И неспроста: заряжаются современные электросамокаты недолго, силы экономят, да и потеть по дороге на работу не приходится. Сегодня мы внимательно посмотрим на Mekotron Max — легкий складной электросамокат с функцией рекуперации электроэнергии.

Технические характеристики

Максимальная скорость 20 км/ч Батарея Li-ion, 24 В, 5,2 А·ч Максимальный вес пользователя 100 кг Время зарядки 3 часа Диаметр колес 6″ Размер в сложенном состоянии 94×41×35 см Вес 8,8 кг Максимальный запас хода 10 км Тормоз передний электронный, задний механический

Упаковка и комплектация

Самокат поставляется во внушительных размеров картонной коробке с изображением устройства. Пластиковая ручка поможет донести увесистую, в целом, коробку до дома.

Внутри все упаковано надежно — можно не беспокоиться, заказывая доставку на дом.

В комплекте, кроме каркаса самоката, находятся съемные рукоятки, зарядное устройство, кабель питания и шестигранный ключ для регулировки узлов самоката.

Учитывая, что в самокате отсутствует сменная батарея, комплект можно назвать полным. Дополнительно пожелать можно разве что чехол, однако их наличие в комплекте — исключение, а не правило.

Внешний вид

Основой самоката является достаточно узкая металлическая платформа, покрытая шкуркой с нанесенным логотипом компании. Ширина платформы не позволит поставить две ноги параллельно, что, на самом деле, является чрезвычайно правильным решением — параллельная постановка ног является небезопасной, так как при подобной постановке затрудняется оперативный доступ к заднему тормозу.

Диаметр колес самоката — 6″, рама жесткая, покрышка выполнена из жесткой резины и имеет неагрессивный протектор, обладающий неплохим накатом. Жесткое колесо обеспечивает лучший накат и контроль самоката, однако подобное решение негативно сказывается на амортизации, особенно при учете отсутствия как переднего, так и заднего амортизатора: на любых кочках и неровностях самокат начинает трясти.

На оси заднего колеса расположены светоотражающие пластины. Точно такие же вставки присутствуют и на вилке переднего колеса. Данное решение повышает безопасность использования самоката в темное время суток.

Над задним колесом присутствует крыло, которое, ожидаемо, выполняет функцию механического тормоза.

Переднее колесо является мотор-колесом, также выполняющим функцию электронного тормоза с функцией рекуперации электроэнергии. Передний привод и тормоз выдвигают свои требования к эксплуатации самоката: в первую очередь нужно приучить себя ни в коем случае не вывешиваться за руль, смещая вес ближе к задней части самоката. Таким образом вы разгружаете переднее колесо, позволяя ему лучше справляться с дорогой, и предотвращаете внеплановый полет через руль в случае экстренного торможения. Переднее колесо также обладает крылом, предотвращающим попадание брызг на владельца.

Вилка переднего колеса переходит в рулевой стакан с логотипом компании.

Над рулевым стаканом находится складной механизм, целиком выполненный из металла. В разложенном состоянии самокат фиксируется с помощью поворотной металлической ручки с красным фиксатором. Подъем ручки блокирует массивный металлический штифт в пазах, создавая достаточно жесткую и надежную конструкцию с минимальным количеством люфтов. От самопроизвольного раскрытия ручку предохраняет красный фиксатор. В целом, разблокировать механизм ногой очень сложно, даже если специально стараться это сделать. Необходимо руками поднять красный фиксатор, опустить металлическую ручку вниз и сложить самокат.

Рулевая труба имеет плоскую массивную форму. Внутри рулевой трубы проходит соединительный кабель, идущий к органам управления. На передней части расположена фара, облегчающая передвижение в темное время суток.

В верхней части рулевой трубы находятся основные органы управления самокатом, индикаторы состояния, кнопка включения смены скорости, рычаг акселератора и рычаг торможения. Рычаги не имеют выраженных «ступеней» и обладают достаточно плавным ходом.

В центральной части расположены 5 индикаторов, отображающих состояние заряда батареи. Крайний правый светодиод также отмечает смену скоростей самоката. Под группой индикаторов расположена кнопка включения самоката, включения фары и смены скоростей.

Справа и слева от рычагов управления находится резьба, в которую вкручиваются рукоятки. Подобное решение обеспечивает весьма плотную посадку, в отличие от привычных фиксаторов на подпружиненных разъемах.

Рукоятки имеют плотное покрытие с достаточно «хваткой» текстурой. Однако сам по себе материал рукояток весьма скользкий и не самый приятный на ощупь.

Под рулевой перекладиной на рулевой трубе находится металлический фиксатор, который, когда самокат сложен, крепится к специальному ушку на заднем крыле, предотвращая произвольное перемещение рулевой трубы относительно основания самоката.

На нижней левой грани площадки самоката расположена подпружиненная подножка, которая позволит поставить самокат, не складывая его.

В сложенном состоянии самокат занимает достаточно немного места и не сильно превышает размеры обычных складных самокатов.

В разложенном состоянии самокат также не сильно выделяется среди обыкновенных самокатов. Стоит отметить наличие молодежных элементов дизайна: логотип, явно намекающий на определенную серию комиксов, декоративные элементы на колесах и фигурное, рубленое исполнение корпусов элементов управления.

Эксплуатация

Мы протестировали самокат в реальных условиях: ездили с работы домой, катались по паркам и местностям с различным уклоном и покрытием.

Приведение самоката в рабочее состояние не вызывает сложностей. Первым делом необходимо сдвинуть рулевую трубу в одну из сторон, отсоединяя фиксатор. После этого нужно поднять рулевую трубу и зафиксировать ее ручкой соединительного механизма. Гораздо больше сложностей вызывает складывание самоката: цеплять фиксатор за петлю на заднем крыле приходится руками, и процесс этот занимает достаточно много времени. Также, учитывая, что рулевая труба разблокируется при перемещении ее относительно основания, перевозить самокат в сложенном состоянии нецелесообразно ввиду возможности случайного раскрытия самоката. Вес в 8,8 кг позволяет носить самокат в руках, однако плоская форма рулевой трубы не лучшим образом ложится в руку.

Для включения самоката необходимо нажать и удерживать единственную кнопку на панели управления. После этого индикаторы начнут отображать оставшийся заряд батареи. Одинарное нажатие на кнопку включенного самоката включает и выключает переднюю фару. Света хватает на освещение около двух метров дороги. Этого хватит на спокойное перемещение в спокойных условиях.

Двойное нажатие переключает «передачу» самоката, которая, по факту, ограничивает максимальную скорость. Если после двойного нажатия крайний правый светодиод мигает синим — включена первая передача, если красным — вторая. На первой передаче самокат, по ощущениям (спидометра в устройстве не предусмотрено), разгоняется вплоть до 13 км/ч, на второй — до максимальных значений. С весом в 55 кг самокат смог выдать скорость в районе 18 км/ч. Этого достаточно для спокойного перемещения по городу, однако любители острых ощущений могут быть недовольны. Разгон самоката происходит нелинейно: в первые 2-3 секунды он резко разгоняется до половины максимально доступной скорости, а за следующие 5-7 секунд плавно добирает остальную скорость. Из-за переднего расположения мотор-колеса присутствует некий «дергающий» эффект — к нему придется привыкнуть.

Электронный тормоз, по ощущениям, резковат. Для предотвращения аварийных ситуаций выжимать его следует плавно и аккуратно, а при необходимости экстренного торможения пользоваться им нужно исключительно в комбинации с задним тормозом. Функция рекуперации электроэнергии, восстанавливающая часть заряда батареи, восстанавливает до 5% ее емкости, так что сильно полагаться на нее не стоит.

При весе ездока в 55 кг самокат способен не очень быстро подниматься по серпантину в подземном переходе. Если пользователь будет весить от 70 кг, подобный фокус уже не удастся. Батарея самоката заряжается чуть дольше 3 часов. Полного заряда хватает на 8-10 километров в зависимости от уклона дороги, веса пользователя и максимальной скорости.

Итог

Mekotron Max — один из самых дешевых электросамокатов на российском рынке. Конечно, производителю пришлось пойти на ряд компромиссов в поисках оптимальной конфигурации, однако в цену устройства удалось вписать неплохое мотор-колесо, которое позволит достаточно свободно перемещаться по городу, и батарею в 5,2 А·ч, которой хватает на 8-10 километров хода. Конечно, тем, кто хочет кататься по городу целый день, преодолевая любые склоны, придется обратить внимание на более дорогие варианты с мощным мотором и сменной батареей. К выбору дороги также стоит подходить тщательно: московская плитка бывает весьма коварна. Mekotron Max — достаточно легкий и недорогой самокат «для всей семьи», который может стать неплохим первым электросамокатом, после чего станет понятно, нужна ли вам более дорогая модель.