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OnRoad » Видеорегистраторы

Автомобильный видеорегистратор с GPS
Playme Uni

с магнитным креплением для мгновенного снятия и установки


Давненько не тестировали мы Playme. И действительно — уже конец года не за горами, а последнее устройство этого производителя побывало в нашей лаборатории в самом его начале. В ту пору, помнится, Playme буквально завалила нас своими устройствами «3-в-1» — комбинациями видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора.

Пришла пора вспомнить о классике: герой сегодняшнего теста представляет собой самый обычный Full HD-видеорегистратор, не имеющий никаких других функций (даже GPS-информатора). Однако он миниатюрен, изящен, а благодаря магнитному креплению может быть моментально установлен на стекло и столь же моментально с него снят.

Посмотрим, поможет ли это ему в сложном современном мире, где каждое устройство норовит выполнить максимум функций за единицу времени.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Оглавление

Характеристики и комплект поставки

Устройство
Производитель Playme
Модель Uni
Тип видеорегистратор с GPS
Страна производства Китай
Гарантия 12 месяцев
Общие характеристики
Экран ЖК 1,5″, разрешение 480×240
Управление 4 мембранные кнопки, Wi-Fi
Тип крепления магнитное + двухсторонний скотч
Разъемы microSD, Micro-USB (питание)
Носитель информации microSD[XC] до 64 ГБ
Аккумулятор литий-полимерный, 420 мА·ч
Диапазон рабочих температур от −10 до +60 °C
Габариты 55×45×54 мм (основной блок)
Установка даты и времени вручную, по GPS
Отключение экрана выкл., 1 мин., 3 мин., 5 мин.
Автостарт при включении автоматический, неотключаемый
Задержка перед выключением не регулируется
Поддержка языков английский, русский
Версия ПО A3_WG170907_Playme
Обновление ПО да, на странице поддержки
Видеорегистратор
Количество камер 1
Объектив F2,0, угол обзора 150° по диагонали, 6 стеклянных линз, ИК-фильтр
Датчик изображения Sony IMX323
Процессор NT96658
G-датчик (чувствительность) выкл., высокая, средняя, низкая
Режимы 1920×1080, 1280×720, 848×480, 640×480, все 30 fps
Качество не регулируется
Экспозамер не регулируется
Экспокоррекция от −2,0 до +2,0
WDR/HDR есть
Устранение мерцания 50 Гц, 60 Гц
Фрагментация выкл., 3 мин., 5 мин., 10 мин.
Кодек H.264
Контейнер MOV
Детектор движения вкл./выкл.
LDWS есть
FCWS нет
Информация на видеозаписи
Дата и время +
Координаты GPS +
Скорость +
Номер машины +
Топонимы
Карта
GPS
Чипсет неизвестен
База данных по радарам нет
Карты нет
Результаты тестов и измерений
Время работы от аккумулятора 00:11:37
Масса основное устройство — 62 г
Длина шнура питания 3 м
Цены и предложения
Средняя цена T-1729990743
Розничные предложения L-1729990743-10

Упаковка традиционного, общего для всей продукции Playme дизайна, и мы бы назвали его узнаваемым. Правда, из изображения на упаковке никак нельзя понять, насколько миниатюрное перед нами устройство.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Распаковав коробку, мы обнаруживаем:

  • видеорегистратор;
  • автомобильный адаптер питания от прикуривателя на 2 гнезда USB;
  • крепление на лобовое стекло на двухстороннем скотче;
  • кабель USB—Micro-USB, который заодно выполняет роль кабеля питания;
  • инструкцию и гарантийный талон.
Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Мы традиционно подчеркиваем как чрезвычательно положительный момент использование для подведения питания разъема Micro-USB — потому что наши китайские друзья даже в 2017 году иногда, ничтоже сумняшеся, используют в автоэлектронике Mini-USB, что вызывает воспоминания о мамонтах, каменных топорах, пещерах и т. п.

Эксплуатация

Управление

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Управление устройством осуществляется 4 кнопками (не считая Reset). Это (слева направа, сверху вниз):

  • включение / выключение / ОК
  • вверх
  • меню / режим
  • вниз

Пользоваться кнопками не очень удобно, т. к. в штатном положении видеорегистратора они находятся на нижней грани и увидеть обозначения практически нереально. Однако помогает то, что они еще и рельефные, то есть достаточно неплохо нащупываются пальцами.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Однако на то, чтобы запомнить сопоставление: «вверх — это по факту на себя, а вниз — от себя», у нас ушло некоторое количество времени — ведь логике оно не поддается, нужно просто выучить наизусть.

Мы не будем здесь приводить все назначения кнопок — эта таблица есть в инструкции и все равно вам пригодится, если вы купите Playme Uni. Приведем лишь самые важные на наш взгдяд.

  • кнопки «вверх» и «вниз» управляют цифровым зумом (до 8 крат);
  • кнопка включения при кратком нажатии в видеорежиме включает/выключает запись, а в фоторежиме — делает фото;

Все остальное так или иначе связано с меню и просмотром, а этим мы вам категорически рекомендуем заниматься на смартфоне — экранчик у регистратора малюсенький и увидеть там что-то довольно сложно, особенно днем.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Разъем на устройстве всего один — для карточки microSD. Правда, еще одним «разъемом» является магнитное крепление — через него с кронштейна на устройство подается питание. На самом кронштейне разъем тоже один — Micro-USB — к нему подсоединяется шнур от адаптера.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Объектив защищен дополнительным стеклом. Как нам обещают — закаленным.

Крепление

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Все очень просто: два металлических штырька на кронштейне соответствуют двум углублениям на корпусе устройства. Магнит достаточно сильный, чтобы гарантировать, что устройство не слетит с кронштейна даже при самой сильной тряске.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Приемник GPS расположен в кронштейне.

Особенность кронштейна состоит в том, что он довольно маленький, поэтому сориентировать его в строгом соответствии с горизонталью и вертикалью «на глаз» — довольно тяжело. А вот регулировки вращением в вертикальной плоскости он не имеет, поэтому малейший сбой чреват тем, что видеорегистратор будет чуть-чуть наклонен в одну из сторон относительно линии горизонта. Это не очень страшно, конечно, но скорее всего будет видно на видеозаписи и перфекционистов будет раздражать.

Совместная работа с другими устройствами

Единственным устройством, с которым умеет работать этот видеорегистратор, является смарфтон (планшет). Для этого нужно установить программу с труднопроизносимым названием «Lercenker», активировать на видеорегистраторе W-Fi (на экранчике появятся все необходимые сведения о точке), запустить программу и соединиться с точкой.

Когда программа при загрузке показала заставку, состоящую почти сплошь из иероглифов, мы, честно говоря, напряглись. Оказалось, что «все не так страшно» — интерфейс англоязычный. Правда, у продукта, адаптированного для России, хотелось бы все-таки видеть русскоязычный.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

У Lercenker есть 3 режима работы — «Photo», «Video» и «Folder». Нажатие кнопки Settings приводит к вызову меню настроек, специфичному для каждого режима работы. На скриншоте сверху активирован режим «Photo», то есть работа в режиме фотоаппарата. На скриншоте снизу — настройки этого режима.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

А вот режим видеокамеры, то есть собственно видеорегистратора. В процессе съемки также можно сделать статический кадр а еще — включить/выключить микрофон. Большая красная кнопка запускает или останавливает запись.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Настройки видеорежима.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

«Folder» — это режим просмотра. Можно просмотреть все вместе, или только видео, или только фото. Можно дать команду скачать видео или фото на смартфон или просмотреть их удаленно (если вас раздражают рывки и паузы — настоятельно советуем первый вариант).

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Полевые испытания

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Этот видеорегистратор точно стоит ставить примерно посередине лобового стекла, т. к. вращаться ни вправо-влево, ни вокруг своей оптической оси он не умеет — только вверх-вниз.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Как мы уже говорили, микроскопический экранчик и малый шрифт не сильно способствуют как управлению видеорегистратором с помощью кнопок, так и просмотру видеозаписей на нем — все это намного удобнее делать через приложение со смартфона.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Датчики движения и удара есть, они работают вполне адекватно, чувствительность G-датчику на наш взгляд лучше ставить среднюю. Скорость срабатывания датчика движения примерно такая же, как у большинства видеорегистраторов — субъективно чуть меньше секунды (но больше 500 мс). Парковочный режим работает как заявлено.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Больше всего нас заинтересовала работа заявленной LWDS (информирование о покидании полосы движения). По идее, видеорегистратор при включенной LWDS анализирует видеоряд, ищет на нем полосы разметки и сигнализирует водителю в том случае, когда он пытается покинуть полосу, в которой он движется в настоящий момент.

Ну, во-первых — понятно, что в городе это практически бесполезно, т. к. перестраиваться зачастую приходится несколько раз в минуту. На трассе, по идее, LWDS должна помочь водителям, склонным к засыпанию на длинных монотонных участках. Теперь рассмотрим в этом контексте работу конкретного прибора.

Playme Uni нужность LWDS оценивает адекватно: при каждом выключении прибора, эта функция автоматически отключается. То есть ее всегда нужно включать вручную. Это, кстати, действительно удобно для тех, кто ездит в основном в городе и на трассу попадает редко.

При включении LWDS на экране появляется прямоугольник. Если ничего похожего на разметку прибору обнаружить не удается, прямоугольник будет красного цвета.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Если видеорегистратор «увидел» линии разметки, прямоугольник становится черным, а сами линии на экране некоторое время «подрисовываются» зеленым.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Потом подрисовка убирается и остается просто прямоугольник, своим черным цветом напоминающий нам, что «ситуация под контролем».

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Наконец, когда видеорегистратор считает, что машина намеревается пересечь одну из отслеживаемых им полос разметки, на экране вновь возникает подсветка полос, при этом пересекаемая подсвечивается красным и раздается звуковой сигнал.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Практика показала, что «ловит» полосы прибор отнюдь не всегда. Скажем так: примерно в половине случаев. При этом сплошные ловятся намного лучше прерывистых, а двойные сплошные хуже одинарных. Ну и звуковой сигнал. Все-таки, если наша задача — разбудить спящего водителя, мы бы сделали его погромче.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

На стекле видеорегистратор среднезаметен (а мог бы быть мало- — если бы не глянцевый черный корпус). Снимается и устанавливается он очень просто, и это одно из самых больших его преимуществ — для тех, кому нужно часто снимать и устанавливать видеорегистратор.

Результаты тестов

Дневное видео

В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования или перекодированные в формат MP4 с заведомо избыточным битрейтом. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение.

С динамическим диапазоном и цветопередачей все очень неплохо: цвета естественные, несмотря на привычную для этого времени года питерскую серую хмарь, на небе даже можно рассмотреть облака. Четкость тоже хорошая: на медленно движущихся и неподвижных автомобилях вполне различимы номерные знаки. В общем, очень достойный результат.

WDR/HDR

Тестируемый видеорегистратор поддерживает специальный режим работы, призванный улучшить качество картинки за счет расширения динамического диапазона. Чаще всего такой режим называют WDR (HDR) — Wide (High) Dynamic Range — широкий (по-русски более правильно будет «расширенный») динамический диапазон [изображения]. Мы протестировали качество картинки с ним и без него, днем и ночью.

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Днем разница намного ощутимее, но в любом случае нет никакого повода отключать WDR — он явно делает картинку лучше.

Ночное видео

Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная.

К комментариям к дневному видео можно только добавить, что номера не превращаются в сплошную белую светящуюся полосу, даже когда фары светят прямо на них. Этот простейший ночной тест уже не пройдут как минимум 50% современных устройств.

Звук

Звук достаточно звонкий (но не «звенящий»), очень приятно, что нет низкочастотной «бубнежки». Несколько напрягает относительно большой уровень шумов, но как только на звуковой дорожке начинается что-то полезное, он падает (что косвенно свидетельствует о наличии адаптивной регулировки уровня чувствительности). В общем, мы бы сказали, что лучше видеорегистратору и не нужно.

Фото

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

Количество мегапикселей на фото можно «разогнать» аж до 12 — но кому и зачем это нужно при 2-мегапиксельной матрице, совершенно непонятно. В «родном» разрешении Full HD фото визуально ничем не отличаются по качеству от скриншотов, сделанных с того же разрешения видео.

Выводы

Автомобильный видеорегистратор с GPS Playme Uni

По сути, Playme Uni — это Full HD-видеорегистратор с хорошей матрицей, который умеет снимать довольно качественное видео, в том числе ночью. Также в актив устройству можно занести миниатюрность, дизайн (по нашей субъективной оценке) и магнитное крепление, которое позволяет быстро и беспроблемно устанавливать и снимать видеорегистратор, не сбивая настройку объектива и не возясь с различными защелками. А вот LWDS здесь, скорее, «для галочки», но, с другой стороны, мы еще не видели ни одного устройства, в котором реализация этой функции нас бы реально впечатлила.


Видеорегистратор с GPS Playme Uni
предоставлен для тестирования производителем



11 ноября 2017 г. Автор Станислав Гарматюк
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