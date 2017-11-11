Автомобильный видеорегистратор с GPS

Playme Uni с магнитным креплением для мгновенного снятия и установки

Давненько не тестировали мы Playme. И действительно — уже конец года не за горами, а последнее устройство этого производителя побывало в нашей лаборатории в самом его начале. В ту пору, помнится, Playme буквально завалила нас своими устройствами «3-в-1» — комбинациями видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора. Пришла пора вспомнить о классике: герой сегодняшнего теста представляет собой самый обычный Full HD-видеорегистратор, не имеющий никаких других функций (даже GPS-информатора). Однако он миниатюрен, изящен, а благодаря магнитному креплению может быть моментально установлен на стекло и столь же моментально с него снят. Посмотрим, поможет ли это ему в сложном современном мире, где каждое устройство норовит выполнить максимум функций за единицу времени. Оглавление Характеристики и комплект поставки

Эксплуатация

Полевые испытания

Результаты тестов

Выводы Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель Playme Модель Uni Тип видеорегистратор с GPS Страна производства Китай Гарантия 12 месяцев Общие характеристики Экран ЖК 1,5″, разрешение 480×240 Управление 4 мембранные кнопки, Wi-Fi Тип крепления магнитное + двухсторонний скотч Разъемы microSD, Micro-USB (питание) Носитель информации microSD[XC] до 64 ГБ Аккумулятор литий-полимерный, 420 мА·ч Диапазон рабочих температур от −10 до +60 °C Габариты 55×45×54 мм (основной блок) Установка даты и времени вручную, по GPS Отключение экрана выкл., 1 мин., 3 мин., 5 мин. Автостарт при включении автоматический, неотключаемый Задержка перед выключением не регулируется Поддержка языков английский, русский Версия ПО A3_WG170907_Playme Обновление ПО да, на странице поддержки Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив F2,0, угол обзора 150° по диагонали, 6 стеклянных линз, ИК-фильтр Датчик изображения Sony IMX323 Процессор NT96658 G-датчик (чувствительность) выкл., высокая, средняя, низкая Режимы 1920×1080, 1280×720, 848×480, 640×480, все 30 fps Качество не регулируется Экспозамер не регулируется Экспокоррекция от −2,0 до +2,0 WDR/HDR есть Устранение мерцания 50 Гц, 60 Гц Фрагментация выкл., 3 мин., 5 мин., 10 мин. Кодек H.264 Контейнер MOV Детектор движения вкл./выкл. LDWS есть FCWS нет Информация на видеозаписи Дата и время + Координаты GPS + Скорость + Номер машины + Топонимы − Карта − GPS Чипсет неизвестен База данных по радарам нет Карты нет Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора 00:11:37 Масса основное устройство — 62 г Длина шнура питания 3 м Цены и предложения Средняя цена T-1729990743 Розничные предложения L-1729990743-10 Упаковка традиционного, общего для всей продукции Playme дизайна, и мы бы назвали его узнаваемым. Правда, из изображения на упаковке никак нельзя понять, насколько миниатюрное перед нами устройство. Распаковав коробку, мы обнаруживаем: видеорегистратор;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя на 2 гнезда USB;

крепление на лобовое стекло на двухстороннем скотче;

кабель USB—Micro-USB, который заодно выполняет роль кабеля питания;

инструкцию и гарантийный талон. Мы традиционно подчеркиваем как чрезвычательно положительный момент использование для подведения питания разъема Micro-USB — потому что наши китайские друзья даже в 2017 году иногда, ничтоже сумняшеся, используют в автоэлектронике Mini-USB, что вызывает воспоминания о мамонтах, каменных топорах, пещерах и т. п. Эксплуатация Управление Управление устройством осуществляется 4 кнопками (не считая Reset). Это (слева направа, сверху вниз): включение / выключение / ОК

вверх

меню / режим

вниз Пользоваться кнопками не очень удобно, т. к. в штатном положении видеорегистратора они находятся на нижней грани и увидеть обозначения практически нереально. Однако помогает то, что они еще и рельефные, то есть достаточно неплохо нащупываются пальцами. Однако на то, чтобы запомнить сопоставление: «вверх — это по факту на себя, а вниз — от себя», у нас ушло некоторое количество времени — ведь логике оно не поддается, нужно просто выучить наизусть. Мы не будем здесь приводить все назначения кнопок — эта таблица есть в инструкции и все равно вам пригодится, если вы купите Playme Uni. Приведем лишь самые важные на наш взгдяд. кнопки «вверх» и «вниз» управляют цифровым зумом (до 8 крат);

кнопка включения при кратком нажатии в видеорежиме включает/выключает запись, а в фоторежиме — делает фото; Все остальное так или иначе связано с меню и просмотром, а этим мы вам категорически рекомендуем заниматься на смартфоне — экранчик у регистратора малюсенький и увидеть там что-то довольно сложно, особенно днем. Разъем на устройстве всего один — для карточки microSD. Правда, еще одним «разъемом» является магнитное крепление — через него с кронштейна на устройство подается питание. На самом кронштейне разъем тоже один — Micro-USB — к нему подсоединяется шнур от адаптера. Объектив защищен дополнительным стеклом. Как нам обещают — закаленным. Крепление Все очень просто: два металлических штырька на кронштейне соответствуют двум углублениям на корпусе устройства. Магнит достаточно сильный, чтобы гарантировать, что устройство не слетит с кронштейна даже при самой сильной тряске. Приемник GPS расположен в кронштейне. Особенность кронштейна состоит в том, что он довольно маленький, поэтому сориентировать его в строгом соответствии с горизонталью и вертикалью «на глаз» — довольно тяжело. А вот регулировки вращением в вертикальной плоскости он не имеет, поэтому малейший сбой чреват тем, что видеорегистратор будет чуть-чуть наклонен в одну из сторон относительно линии горизонта. Это не очень страшно, конечно, но скорее всего будет видно на видеозаписи и перфекционистов будет раздражать. Совместная работа с другими устройствами Единственным устройством, с которым умеет работать этот видеорегистратор, является смарфтон (планшет). Для этого нужно установить программу с труднопроизносимым названием «Lercenker», активировать на видеорегистраторе W-Fi (на экранчике появятся все необходимые сведения о точке), запустить программу и соединиться с точкой. Когда программа при загрузке показала заставку, состоящую почти сплошь из иероглифов, мы, честно говоря, напряглись. Оказалось, что «все не так страшно» — интерфейс англоязычный. Правда, у продукта, адаптированного для России, хотелось бы все-таки видеть русскоязычный. У Lercenker есть 3 режима работы — «Photo», «Video» и «Folder». Нажатие кнопки Settings приводит к вызову меню настроек, специфичному для каждого режима работы. На скриншоте сверху активирован режим «Photo», то есть работа в режиме фотоаппарата. На скриншоте снизу — настройки этого режима. А вот режим видеокамеры, то есть собственно видеорегистратора. В процессе съемки также можно сделать статический кадр а еще — включить/выключить микрофон. Большая красная кнопка запускает или останавливает запись. Настройки видеорежима. «Folder» — это режим просмотра. Можно просмотреть все вместе, или только видео, или только фото. Можно дать команду скачать видео или фото на смартфон или просмотреть их удаленно (если вас раздражают рывки и паузы — настоятельно советуем первый вариант). Полевые испытания Этот видеорегистратор точно стоит ставить примерно посередине лобового стекла, т. к. вращаться ни вправо-влево, ни вокруг своей оптической оси он не умеет — только вверх-вниз. Как мы уже говорили, микроскопический экранчик и малый шрифт не сильно способствуют как управлению видеорегистратором с помощью кнопок, так и просмотру видеозаписей на нем — все это намного удобнее делать через приложение со смартфона. Датчики движения и удара есть, они работают вполне адекватно, чувствительность G-датчику на наш взгляд лучше ставить среднюю. Скорость срабатывания датчика движения примерно такая же, как у большинства видеорегистраторов — субъективно чуть меньше секунды (но больше 500 мс). Парковочный режим работает как заявлено. Больше всего нас заинтересовала работа заявленной LWDS (информирование о покидании полосы движения). По идее, видеорегистратор при включенной LWDS анализирует видеоряд, ищет на нем полосы разметки и сигнализирует водителю в том случае, когда он пытается покинуть полосу, в которой он движется в настоящий момент. Ну, во-первых — понятно, что в городе это практически бесполезно, т. к. перестраиваться зачастую приходится несколько раз в минуту. На трассе, по идее, LWDS должна помочь водителям, склонным к засыпанию на длинных монотонных участках. Теперь рассмотрим в этом контексте работу конкретного прибора. Playme Uni нужность LWDS оценивает адекватно: при каждом выключении прибора, эта функция автоматически отключается. То есть ее всегда нужно включать вручную. Это, кстати, действительно удобно для тех, кто ездит в основном в городе и на трассу попадает редко. При включении LWDS на экране появляется прямоугольник. Если ничего похожего на разметку прибору обнаружить не удается, прямоугольник будет красного цвета. Если видеорегистратор «увидел» линии разметки, прямоугольник становится черным, а сами линии на экране некоторое время «подрисовываются» зеленым. Потом подрисовка убирается и остается просто прямоугольник, своим черным цветом напоминающий нам, что «ситуация под контролем». Наконец, когда видеорегистратор считает, что машина намеревается пересечь одну из отслеживаемых им полос разметки, на экране вновь возникает подсветка полос, при этом пересекаемая подсвечивается красным и раздается звуковой сигнал. Практика показала, что «ловит» полосы прибор отнюдь не всегда. Скажем так: примерно в половине случаев. При этом сплошные ловятся намного лучше прерывистых, а двойные сплошные хуже одинарных. Ну и звуковой сигнал. Все-таки, если наша задача — разбудить спящего водителя, мы бы сделали его погромче. На стекле видеорегистратор среднезаметен (а мог бы быть мало- — если бы не глянцевый черный корпус). Снимается и устанавливается он очень просто, и это одно из самых больших его преимуществ — для тех, кому нужно часто снимать и устанавливать видеорегистратор. Результаты тестов Дневное видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования или перекодированные в формат MP4 с заведомо избыточным битрейтом. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение. С динамическим диапазоном и цветопередачей все очень неплохо: цвета естественные, несмотря на привычную для этого времени года питерскую серую хмарь, на небе даже можно рассмотреть облака. Четкость тоже хорошая: на медленно движущихся и неподвижных автомобилях вполне различимы номерные знаки. В общем, очень достойный результат. WDR/HDR Тестируемый видеорегистратор поддерживает специальный режим работы, призванный улучшить качество картинки за счет расширения динамического диапазона. Чаще всего такой режим называют WDR (HDR) — Wide (High) Dynamic Range — широкий (по-русски более правильно будет «расширенный») динамический диапазон [изображения]. Мы протестировали качество картинки с ним и без него, днем и ночью.

Днем разница намного ощутимее, но в любом случае нет никакого повода отключать WDR — он явно делает картинку лучше. Ночное видео Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная. К комментариям к дневному видео можно только добавить, что номера не превращаются в сплошную белую светящуюся полосу, даже когда фары светят прямо на них. Этот простейший ночной тест уже не пройдут как минимум 50% современных устройств. Звук Звук достаточно звонкий (но не «звенящий»), очень приятно, что нет низкочастотной «бубнежки». Несколько напрягает относительно большой уровень шумов, но как только на звуковой дорожке начинается что-то полезное, он падает (что косвенно свидетельствует о наличии адаптивной регулировки уровня чувствительности). В общем, мы бы сказали, что лучше видеорегистратору и не нужно. Фото

Количество мегапикселей на фото можно «разогнать» аж до 12 — но кому и зачем это нужно при 2-мегапиксельной матрице, совершенно непонятно. В «родном» разрешении Full HD фото визуально ничем не отличаются по качеству от скриншотов, сделанных с того же разрешения видео. Выводы По сути, Playme Uni — это Full HD-видеорегистратор с хорошей матрицей, который умеет снимать довольно качественное видео, в том числе ночью. Также в актив устройству можно занести миниатюрность, дизайн (по нашей субъективной оценке) и магнитное крепление, которое позволяет быстро и беспроблемно устанавливать и снимать видеорегистратор, не сбивая настройку объектива и не возясь с различными защелками. А вот LWDS здесь, скорее, «для галочки», но, с другой стороны, мы еще не видели ни одного устройства, в котором реализация этой функции нас бы реально впечатлила.

Видеорегистратор с GPS Playme Uni

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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