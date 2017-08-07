iТоги 2017/7

Основные темы и самые интересные новости июля 2017 года

Июль мало отличался темами новостей от других месяцев, но была одна тема, судя по статистике, вызвавшая повышенный интерес читателей. Соответствующие новости были посвящены 3D-картам

AMD Radeon RX Vega

В начале месяца были опубликованы данные, свидетельствующие, что в тесте 3DMark 11 видеокарта Radeon RX Vega существенно обходит GeForce GTX 1080. Это был первый результат тестирования Radeon RX Vega. Графический процессор протестированной карты с 8 ГБ памяти работал на частоте 1630 МГц. Изделию AMD удалось набрать 31 873 балла, тогда как Nvidia GeForce GTX 1080 в этом же тесте набирает лишь 27 618 баллов.

Вскоре появилась информация, что AMD выпустит три видеокарты Radeon RX Vega. Источник привел их названия: Radeon RX Vega XTX, Vega XT и Vega XL. По его словам, основой первых двух моделей послужит GPU Vega 10 в полной конфигурации с 4096 потоковыми процессорами, но в случае Radeon RX Vega XTX он будет работать на более высоких частотах, охлаждаемый жидкостной системой охлаждения. Модели Vega XL в тот момент приписывали 3584 потоковых процессора.

Ближе к концу месяца в сети обнаружилось изображение референсного образца 3D-карты AMD Radeon RX Vega.

Какая из трех моделей изображена на снимке, сказано не было. Как утверждал обозреватель, получивший 3D-карту для сравнения с Nvidia GeForce 1080, это инженерный образец, очень близкий к серийному изделию.

Вскоре появились новые изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64. На изображениях легко прослеживалось сходство с моделями предыдущих серий. Карта в кадре была оснащена двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания, тремя видеовыходами DisplayPort и одним HDMI. Вариант AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition отличается только внешним видом системы охлаждения, а изображений варианта AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition на тот момент не было.

Они заполонили главные страницы тематических ресурсов буквально на следующий день, когда появились новые изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega, включая модель с СВО. Источником изображений стала презентация, устроенная AMD.

Почти сразу же появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64.

Базовая частота GPU AMD Radeon RX Vega 64 была названа равной 1247 МГц, повышенная — 1546 МГц. Графическому процессору AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition в новости приписывали такие же частоты. Наконец, утверждалось, что базовая частота AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition составит 1406 МГц, а повышенная — 1677 МГц. Что касается цен, вследствие утечки на сайте Newegg стали известны следующие значения: $499 для AMD Radeon RX Vega, $549 для AMD Radeon RX Vega Limited Edition и $599 для AMD Radeon RX Vega Liquid Cooler.

В последний день месяца 3D-карты AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56 были представлены официально. Они отличаются друг от друга количеством исполнительных блоков, частотами GPU и памяти, а также потребляемой мощностью.

Диапазон цен оказался шире, чем ожидалось: от $399 за RX Vega 56 до $699 за топовую модель с водяным охлаждением, причем, в последнем случае речь идет не об отдельной 3D-карте, а специальном предложении, включающем скидку $200 на приобретение 34-дюймового монитора Samsung CF791 и скидку $100 на некоторые процессоры Ryzen 7 в комплекте с системными платами на чипсете X370. Кроме того, в комплект входят игры стоимостью $120.

Одновременно были представлены 3D-карты AMD Radeon Pro WX 9100 и Radeon Pro SSG профессионального сегмента. Их основой тоже служит GPU на архитектуре Vega.

Производительность Radeon Pro WX 9100 на операциях с одинарной точностью достигает 12,3 TFLOPS. Карта поддерживает API Vulkan 1.0, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0 и DirectX 12.1, вывод изображения с разрешением до 8K с кадровой частотой 60 Гц и 4K с кадровой частотой 120 Гц, а также возможность подключения до шести мониторов, обеспечиваемую технологией AMD Eyefinity Technology. Конфигурация Radeon Pro WX 9100 включает 16 ГБ памяти HBM2 ECC, управляемой контроллером High Bandwidth Cache Controller (HBCC).

Особенностью модели Radeon Pro SSG является наличие в дополнение к 16 ГБ памяти HBM2 ECC еще 2 ТБ памяти в виде SSD NVMe. По словам производителя, наличие большого объема памяти с высокой пропускной способностью позволяет использовать Radeon Pro SSG, чтобы редактировать видео 8K в реальном времени.

Продажи Radeon Pro WX 9100 и Radeon Pro SSG должны начаться в 13 сентября по цене $2199 и $6999 соответственно.

Популярными в июле оказались новости, героями которых были

Процессоры

В распоряжении ресурса Techspot оказался новый шестиядерный процессор Intel Core i7-7800X, который удалось сравнить в играх с четырехъядерной моделью Intel Core i7-7700K. Судя по результатам сравнения, процессор Intel Core i7-7700K оказался в играх лучше, чем Intel Core i7-7800X.

Коротко говоря, разница в частотах (базовые частоты Core i7-7700K и i7-7800X равны 4,2 и 3,5 ГГц повышенные — 4,5 и 4,0 ГГц) оказалась важнее разницы в числе ядер. Преимущество Intel Core i7-7700K сохранилось и при разгоне. Кроме того, Core i7-7700K потребляет меньше электроэнергии.

Во второй половине месяца стала известна базовая частота 12-ядерного процессора Intel Core i9-7920X, поскольку производитель добавил эту модель в прайс-лист. К слову, ее цена составляет $1189.

Итак, базовая частота процессора Intel Core i9-7920X равна 2,9 ГГц, что на 400 МГц меньше базовой частоты 10-ядерной модели Core i9-7900X и на 600 МГц меньше базовой частоты 12-ядерного процессора AMD Threadripper 1920X. Повышенная частота Turbo Clock 3.0 равна 4,5 ГГц, объем кэш-памяти второго уровня составляет 12 МБ, третьего уровня — 16,5 МБ.

Очень большое число запросов набрала новость, в которой были приведены сведения о производительности бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 1200 и 1300. Эти четырехъядерные процессоры поддерживает только однопоточное исполнение команд, оснащены 8 МБ В кэш-памяти третьего уровня и характеризуются TDP 65 Вт.

Показатели производительности процессора AMD Ryzen 3 1200, работающего на частоте 3,1 ГГц, в ПО SiSoft Sandra оказались очень близки к показателям модели Intel Core i7-2600K. В тесте PassMark этот процессор набирает 7043 балла. Для сравнения: Intel Core i5-3570K на штатной частоте набирает 7151 балл, а Core i7-2600K — 8221 балл. Что касается Ryzen 3 1300, по номеру модели понятно, что он несколько производительнее.

Процессоры AMD Ryzen 3 были представлены в конце месяца. Серию открыли четырехъядерные модели Ryzen 3 1200 и Ryzen 3 1300X, рекомендованные цены которых равны $109 и $129 соответственно.

Базовая частота Ryzen 3 1200 равна 3,10 ГГц, повышенная — 3,40 ГГц (XFR добавляет еще 50 МГц). Базовая частота Ryzen 3 1300X равна 3,40 ГГц, повышенная — 3,70 ГГц, а XFR отодвигает верхний предел на 200 МГц. В комплект поставки входит система охлаждения AMD Wraith Stealth.

Одновременно было объявлено о выпуске новых процессоров в исполнении AM4 — Athlon X4 и APU A седьмого поколения.

На следующий день появились результаты тестирования APU AMD Ryzen 5 2500U с графическим ядром Vega.

В тесте Ashes of the Singularity процессор набирал 500 баллов, демонстрируя частоту обновления 34 к/с при разрешении Full HD.

К сожалению, неизвестно, на каких частотах работают CPU и GPU этого гибридного процессора. Впрочем, это пока предварительные результаты, которые могут значительно отличаться от результатов серийного изделия, доступного в продаже. Примером можно считать новые результаты тестирования 16-ядерного процессора AMD Threadripper 1950X, появившиеся в первой половине месяца, задолго до начала продаж.

Результаты тестирования отличаются от ранее опубликованных, что может объясняться оптимизацией драйверов. Так, показатель в тесте однопоточной производительности в GeekBench уменьшился с 4216 до 4074. В то же время, многопоточная производительность увеличилась с 24 723 до 26 768.

Хотя эти показатели ниже показателей 10-ядерного процессора Intel Core i9-7900X, нельзя упускать из виду разницу в цене.

Большой интерес вызвал рассказ о том, как мошенники смогли обменять старые процессоры Intel на AMD Ryzen. Лазейкой для злоумышленников стала возможность возврата продукции, купленной в онлайновом магазине Amazon.

Мошенники приобретали процессоры AMD Ryzen, а затем «возвращали» их магазину, предварительно заменяя старыми процессорами Intel с подходящими по массе радиаторами. Поскольку наружная упаковка не была повреждена, этого оказалось достаточно, чтобы ввести в заблуждение персонал магазина. Подмена не была обнаружена, процессоры снова попадали на склад, откуда впоследствии отгружались ничего не подозревающим добросовестным покупателям. На момент публикации новости было известно о двух таких случаях.

Конечно, магазин возместил расходы обманутым покупателям. Более того, в качестве моральной компенсации им были вручены подарочные сертификаты.

Процессоры AMD Ryzen выпускаются по 14-нанометровой технологии. Однако компания AMD не планирует задерживаться на этом техпроцессе так долго, как Intel, выбравшая 14-нанометровый техпроцесс для четырех поколений x86-совместимых процессоров. В конце июля технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) подтвердил, что процессоры Zen 2 и Zen 3 будут 7-нанометровыми. Он отметил, что переход на 7-нанометровую технологию — наиболее сложный по сравнению со всеми предшествующими. Проектирование в расчете на нормы 7 нм требует применения новых средств разработки и иных подходов, поскольку производство переходит от иммерсионной литографии к EUV. В AMD ожидают, что этап 7 нм будет достаточно долгим, так что разработчики успеют создать несколько итераций проектов до того, как приступить к освоению норм 4 нм.

Какими системами охлаждения будут комплектоваться 7-нанометровые процессоры AMD, пока неизвестно. А для сегодняшних процессоров хорошим выбором является система охлаждения AMD Wraith Max, которую теперь можно купить отдельно. Ранее этот охладитель, подходящий для процессоров с TDP до 140 Вт, можно было приобрести только в комплекте с процессором AMD Ryzen 7 1700X или AMD Ryzen 7 1800X.

К достоинствам изделия, совместимого с процессорами AMD в исполнении AM4, AM3+ и FM2, производитель относит простоту установки, низкий уровень шума и привлекательный внешний вид. Медное основание с предварительно нанесенной термопастой тепловыми трубками связано с радиатором, на котором закреплен 92-миллиметровый вентилятор Cooler Master. Он украшен светодиодной подсветкой, которой можно управлять с помощью ПО Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, Biostar Vivid LED DJ и ASRock RGB LED или фирменной программы AMD. Цена AMD Wraith Max равна $59.

Завершает раздел, посвященный процессорам, сообщение о том, что в последний день месяца производитель назвал цены и даты начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper 1950X, 1920X и 1900X.

Эти процессоры для высокопроизводительных настольных систем (HEDT) в исполнении TR4 рассчитаны на установку в системные платы на чипсете X399. У процессора AMD Ryzen Threadripper 1950X — 16 ядер, у 1920X — 12, а у 1900X — 8. Рекомендованные производителем цены равны $999, $799 и $549 соответственно. Первые две модели должны появиться в продаже 10 августа, третья — 31 августа.

Как и в другие месяцы, наиболее читаемыми новостями дня частенько оказывались новости про

Смартфоны

По указанным названием скрывается несколько измененная модель Galaxy Note7, ранее отозванная с рынка. Единственное отличие от исходной модели — уменьшенная до 3200 мА·ч емкость аккумулятора. Предполагается, что это устраняет причину возгораний Galaxy Note7, из-за которых продажи пришлось прекратить, а уже проданные аппараты — отозвать. Исправленная версия стоит $610, но доступна она будет только в Южной Корее.

Семерка есть в названии смартфона, новость о котором занимает девятое место в рейтинге читательских запросов. Это смартфон Meizu Pro 7, который в июле появился в базе данных TENAA.

Основная особенность Meizu Pro 7 заключается в том, что это первый смартфон на 10-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio X30. Кроме того, это первый смартфон Meizu со сдвоенной камерой. В сдвоенной камере используются датчики Sony IMX386 разрешением 12 Мп. Еще одной особенностью устройства с экраном Full HD размером 5,2 дюйма является наличие вспомогательного экрана на задней панели.

На следующей позиции находится новость о смартфоне Xiaomi X1 на SoC Snapdragon 660, оснащенном 6 ГБ ОЗУ и сдвоенной камерой.

В новости было сказано, что Xiaomi X1 будет доступен в двух вариантах, один из которых получит дисплей разрешением 2160×1080 пикселей. Конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить около $340, с 6 ГБ ОЗУ и 128 флэш-памяти — около $410.

Седьмую ступеньку рейтинга занимает новость о том, что в конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE.

Отметим, то Apple ранее не представляла новые смартфоны в августе, так что относиться к этим сведениям следует критически. Обычно новые модели iPhone выходят осенью, а модель iPhone SE была анонсирована в марте. Если продолжить аналогии с нынешней моделью iPhone SE, которая по оснащению не отличается от iPhone 6s, можно предположить, что новая модель iPhone SE будет повторять iPhone 7.

На шестом месте по числу запросов находится публикация, посвященная выходу смартфонов LG Q6. Линейка включает три модели: Q6?, Q6 и Q6 Plus. Первая имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти, вторая — 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, третья — 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. Других различий, если верить новости, нет.

Основой смартфонов служит SoC Snapdragon 435. В оснащении устройств можно отметить дисплей Full Vision размером 5,5 дюйма и разрешением 2160×1080 пикселей, камеры разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА·ч. При габаритах 142,5×69,3×8,1 мм смартфон весит 149 г.

Немного больше запросов досталось новости о том, что в Китае продаются версии смартфона Xiaomi Mi 6 с аккумуляторами Sony емкостью до 9000 мА·ч, что позволило ей занять пятое место в нашем рейтинге.

Чтобы заменить штатный аккумулятор Xiaomi Mi 6 емкостью 3350 мА·ч более емким, пришлось изменить заднюю панель.

Увеличение емкости до 6700 мА·ч стоит $33, до 7000 мА·ч — $38, до 9000 мА·ч — $50.

На четвертом месте — новость, озаглавленная «Samsung обещает, что Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности».

В ней говорится о пресс-конференции, в ходе которой представители Samsung рассказали планшетофоне Galaxy Note8. По словам представителей производителя, аппарат сохранит такие особенности линейки, как большой дисплей и перо S-Pen, и обзаведется «более совершенными и богатыми мультимедийными возможностями».

По предварительным данным, размер экрана Galaxy Note 8 будет равен 6,3 дюйма по диагонали. Анонс устройства ожидается 23 августа.

Третье место в хит-параде занимает новость о том, что смартфон Essential PH-1 не вышел в срок и компанию начинают покидать руководители.

Смартфон Essential PH-1 должен был появиться на рынке до конца июня, но что-то пошло не так. Как стало известно, компанию покинул Брайан Уоллес (Brian Wallace), занимавший в Essential Products пост вице-президента по вопросам маркетинга, и Энди Фуше (Andy Fouche), глава отдела по связям с общественностью. Новый срок выпуска смартфона пока не назван.

Второй по числу запросов стала новость, повествующая о том, что смартфон iPhone 7 Plus впервые уступил лидерство в рейтинге самых производительных смартфонов AnTuTu. На второе место изделие Apple сместил флагман HTC, носящий скромное название U11. Третье место занимает Xiaomi Mi 6, четвертое и пятое места — Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ соответственно. В десятку самых производительных смартфонов по версии AnTuTu также входят Apple iPhone 7, OnePlus 3T, OnePlus 3, LeEco Le Pro 3 и Le Max 2.

Наконец, если верить статистике, самой читаемой июльской новостью про смартфоны оказалась новость «Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении». Чем именно она заслужила такое внимание читателей — неизвестно, поскольку никакой конкретной информации в новости нет. Ее суть сводится к спекуляциям на основе изображения, опубликованного Twitter, на котором якобы запечатлен смартфон Xiaomi Mi Mix 2.

Конечно, на картинке сразу бросается в глаза отсутствие рамок экрана. Поскольку экран занимает всю переднюю панель, предполагается, что фронтальная камера сделана выдвижной, а дактилоскопический датчик расположен на задней панели. Насколько эти предположения соответствуют действительности, станет известно довольно скоро, поскольку анонс Xiaomi Mi Mix 2 ожидается этой осенью.

Как всегда, часть интересных новостей охватывает столь разнородные темы, что сгруппировать их можно только в разделе

Прочее

Согласно одной из июльских публикаций, консоль Sony PS5 появится в 2019 году и получит отдельный GPU, способный обеспечить в играх частоту 240 к/с в разрешении 4K.

Напомним, игровая приставка Sony PS4 Pro была выпущена почти год назад, а базовая модель PS4 — около четырех лет назад. Если информация, опубликованная одним из тематических ресурсов, подтвердиться, это будет означать, что преемница PS4 появится в продаже через шесть лет после появления этой модели на рынке. Как известно, между выходом PS4 и PS3 прошло семь лет.

Не все популярные новости связаны с разработками и продукцией крупных производителей. Немалый интерес выпал на долю рассказа о том, как энтузиаст решил проблему перегрева камеры Panasonic Lumix DMC-GF7 в процессе видеосъемки.

Промышленный дизайнер Эрик Штребель (Eric Strebel) не стал мудрить и прикрепил к камере алюминиевый радиатор, поскольку ее конструкция делает такое решение простым и эффективным. На реализацию идеи понадобилось около четырех часов, включая доработку радиатора, найденного в старом компьютере, и изготовление пружинящих проволочных креплений. Как утверждает автор проекта, с перегревом камеры даже при продолжительной видеосъемке покончено.

Кстати, как известно, в камерах сейчас используются плоские датчики изображения. Не исключено, что со временем их монополия будет нарушена. В новости, опубликованной в середине месяца, говорилось о том, что специалистами CEA-Leti создан полностью работоспособный прототип вогнутого датчика изображения. Хотя такой датчик сложнее в изготовлении, он позволяет повысить качество изображения, сделать объектив проще и компактнее. Отметим, что полнокадровый датчик разрешением 20 Мп, созданный в CEA-Leti, предназначен для астрономического оборудования, а не для потребительских камер, но не исключено, что со временем вогнутые датчики изображения появятся и в них.

Компания Xiaomi порадовала поклонников своей продукции необычной новинкой — автоматическим зонтом для защиты от дождя и солнца.

Автоматический механизм позволяет открывать и закрывать зонт одной рукой. Купол зонта изготовлен из двухслойного материала. Один слой обеспечивает защиту от дождя, а второй — от ультрафиолетовых лучей. Стоит изделие $15.

Ультрафиолетовые лучи могут быть полезны. С использованием литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV) полупроводниковая отрасль связывает надежды на освоение следующих этапов технологических норм.

Соответствующие разработки ведутся давно, но одним из камней преткновения оставалось отсутствие источника излучения необходимой для серийного производства мощности. В июле стало известно, что компания ASML показала источник излучения мощностью 250 Вт для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне. Литографическая машина с таким источником сможет обрабатывать 125 пластин в час. По оценке ASML, одна установка для EUV-литографии будет стоить не менее 100 млн долларов. Однако ее эксплуатация экономически более оправдана по сравнению с иммерсионной литографией с тремя или четырьмя шаблонами. Компании Intel, Samsung, TSMC и Globalfoundries планируют внедрить литографию EUV в массовом производстве в течение ближайших двух лет.

Завершает подборку новость о спецификации USB 3.2. По сообщению USB 3.0 Promoter Group, спецификация USB 3.2 будет принята в сентябре. В ней предусмотрено увеличение пропускной способности за счет многополосной работы (до двух полос по 5 или 10 Гбит/с). При этом сохранится полная совместимость с существующим оборудованием, и даже кабели для высокоскоростной передачи подойдут обычные, с разъемами USB-C и сертификатом SuperSpeed USB 10 Гбит/с.

Так выглядит дайджест наиболее читаемых и обсуждаемых новостей июля. С подборкой самых важных, неожиданных и запоминающихся сообщений из августовского потока новостей можно будет ознакомиться примерно через месяц.