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Систему охлаждения AMD Wraith Max теперь можно купить отдельно

Теги: AMD

Источник: Techpowerup

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Компания AMD объявила о начале розничных продаж процессорных систем охлаждения Wraith Max. Ранее этот охладитель, подходящий для процессоров с TDP до 140 Вт, можно было приобрести только в комплекте с процессором AMD Ryzen 7 1700X или AMD Ryzen 7 1800X.

К достоинствам изделия источник относит простоту установки, низкий уровень шума, привлекательный внешний вид. Кулер украшен светодиодной подсветкой, которой можно управлять с помощью ПО Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, Biostar Vivid LED DJ и ASRock RGB LED. Производитель предлагает и свою программу.

Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

Охладитель Wraith Max совместим с процессорами AMD в исполнении AM4, AM3+ и FM2.

Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

На медном основании предварительно нанесена термопаста. Тепловыми трубками основание связано с радиатором. На радиаторе закреплен 92-миллиметровый вентилятор Cooler Master.

Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

Цена AMD Wraith Max равна $59.

28 июля 2017

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Систему охлаждения AMD Wraith Max теперь можно купить отдельно: Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

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