Автоматический механизм позволяет открывать и закрывать зонт, не используя вторую руку. Купол зонта имеет двойную структуру: нейлон отвечает за то, чтобы не пропускать капли дожди, поверх нейлона расположен еще один материал, который защищает владельца от ультрафиолетовых лучей. То есть зонт рекомендуют использовать не только в дождливую, но и в солнечную погоду.

Теперь же был представлен еще один, на этот раз автоматический зонт, который оценен в те же самые 15 долларов.

Компания Xiaomi в конце июня выпустила зонтик Huayang Ultra-Light Umbrella , который предлагается за 15 долларов, имея массу всего 85 г.

Автоматический зонтик Xiaomi стоимостью $15 защитит от дождя и солнца

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