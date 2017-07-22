Автоматический зонтик Xiaomi стоимостью $15 защитит от дождя и солнца

Компания Xiaomi в конце июня выпустила зонтик Huayang Ultra-Light Umbrella, который предлагается за 15 долларов, имея массу всего 85 г.
Теперь же был представлен еще один, на этот раз автоматический зонт, который оценен в те же самые 15 долларов.
Автоматический механизм позволяет открывать и закрывать зонт, не используя вторую руку. Купол зонта имеет двойную структуру: нейлон отвечает за то, чтобы не пропускать капли дожди, поверх нейлона расположен еще один материал, который защищает владельца от ультрафиолетовых лучей. То есть зонт рекомендуют использовать не только в дождливую, но и в солнечную погоду.
В продажу новинка поступит 24 июля.